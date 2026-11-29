Sức khỏe sinh sản nam giới phụ thuộc một phần vào số lượng, khả năng di chuyển và hình dạng của tinh trùng. Mặc dù không phải mọi yếu tố đều có thể kiểm soát, việc duy trì những thói quen lành mạnh có thể góp phần bảo vệ quá trình sản xuất tinh trùng.

Dưới đây là một số cách thay đổi lối sống có thể giúp nam giới nâng cao sức khỏe tổng thể và cải thiện sức khỏe sinh sản.

1. Duy trì cân nặng hợp lý

Cân nặng có mối liên hệ với chất lượng tinh trùng ở nam giới. Một số nghiên cứu cho thấy chỉ số khối cơ thể (BMI) tăng cao có liên quan đến tình trạng giảm số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng.

Thừa cân, béo phì cũng có thể làm thay đổi hoạt động của hormone sinh dục, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất tinh trùng. Vì vậy, duy trì cân nặng phù hợp là một trong những cách hỗ trợ sức khỏe sinh sản.

Trong một nghiên cứu của Đại học Harvard (Hoa Kỳ), người ta phát hiện ra rằng những người đàn ông thừa cân có khả năng có số lượng tinh trùng thấp cao hơn 11% và khả năng không có tinh trùng trong lần xuất tinh của họ cao hơn 39%.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Trần Thành - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học (Bệnh viện 19-8), khi nam giới gặp tình trạng thừa cân, béo phì thì chất lượng tinh trùng và khả năng sinh lý cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào béo phì chất lượng tinh trùng cũng suy giảm và không phải trường hợp nào chất lượng tinh trùng giảm thì đều liên quan tới béo phì.

Béo phì, thừa cân ở nam giới không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng, số lượng tinh trùng, khả năng sinh lý, sinh sản mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như đái tháo đường, mỡ máu, tim mạch, xương khớp, huyết áp,... Do đó, nam giới nên duy trì mức BMI hợp lý để hạn chế nguy cơ mắc bệnh cũng như lấy lại phong độ.

2. Phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs), chẳng hạn như chlamydia và bệnh lậu, có thể gây viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn hoặc tổn thương đường dẫn tinh. Nếu không được phát hiện và điều trị, những bệnh lý này có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, thậm chí dẫn đến vô sinh ở nam giới.

Sức khỏe tinh trùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm số lượng, khả năng di chuyển và cấu trúc tinh trùng. Ảnh minh họa.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, nam giới nên sử dụng bao cao su đúng cách khi quan hệ tình dục, xét nghiệm khi có nguy cơ phơi nhiễm và duy trì mối quan hệ một vợ một chồng với người không mắc bệnh.

3. Kiểm soát căng thẳng

Căng thẳng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn có thể tác động đến chức năng sinh lý và nội tiết tố nam. Tình trạng căng thẳng có thể làm giảm ham muốn tình dục, gây khó khăn trong hoạt động tình dục và ảnh hưởng đến các hormone tham gia điều hòa quá trình sản xuất tinh trùng.

Nam giới nên dành thời gian nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, duy trì hoạt động thể chất và thực hiện các phương pháp thư giãn phù hợp để kiểm soát căng thẳng.

4. Tránh hút thuốc lá

Hút thuốc lá là một trong những yếu tố có thể gây hại cho sức khỏe sinh sản nam giới. Các nghiên cứu cho thấy người hút thuốc có nguy cơ gặp tình trạng số lượng tinh trùng thấp cao hơn so với người không hút thuốc.

Ngoài ra, những chất độc trong khói thuốc có thể làm tăng stress oxy hóa, gây tổn thương tế bào và DNA của tinh trùng. Vì vậy, bỏ thuốc lá và hạn chế tiếp xúc với khói thuốc thụ động là những việc cần thiết để bảo vệ sức khỏe sinh sản.

5. Hạn chế uống rượu bia để bảo vệ tinh trùng

Uống nhiều rượu bia có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất tinh trùng và hoạt động của hệ nội tiết nam giới. Tình trạng này có thể làm giảm số lượng tinh trùng, đồng thời ảnh hưởng đến nồng độ testosterone.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, lạm dụng rượu bia ở nam giới có thể dẫn đến cả số lượng và chất lượng tinh trùng đều bị suy giảm. Đây là một trong những nguyên nhân gây hiếm muộn, vô sinh. Lạm dụng rượu bia còn có thể gây khó khăn trong việc đạt được và duy trì sự cương cứng, ảnh hưởng đến đời sống tình dục. Nam giới nên tránh sử dụng đồ uống có cồn sẽ có lợi cho sức khỏe tổng thể và sức khỏe sinh sản.

Quá trình sản xuất và trưởng thành của tinh trùng thường kéo dài khoảng 2 - 3 tháng. Vì vậy, những thay đổi tích cực trong lối sống cần được duy trì đều đặn để có thể nhận thấy sự cải thiện về chất lượng tinh trùng. Nếu lo ngại về khả năng sinh sản, nam giới nên thăm khám chuyên khoa nam học và thực hiện xét nghiệm tinh dịch đồ khi cần thiết.