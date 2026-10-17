Khám phá cách vượt rào cản tình dục người cao tuổi

Nhu cầu tình dục ở người cao tuổi

Thông tin trên cổng thông tin của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, hoạt động tình dục cũng được coi là thước đo quan trọng nhằm đánh giá chất lượng cuộc sống của đa số người cao tuổi. Tuy nhiên vẫn có một số vấn đề sẽ phát sinh theo tuổi tác sẽ ảnh hưởng đến "chuyện ấy tuổi xế chiều". Kết quả của một số ít nghiên cứu và khảo sát về tần suất quan hệ tình dục ở người cao tuổi đã gây ngạc nhiên cho nhiều người. Cụ thể:

40% đàn ông và phụ nữ 65 - 80 tuổi vẫn quan hệ tình dục, trong đó tỷ lệ quan hệ tình dục phụ nữ cao tuổi thấp hơn nam giới; Tỷ lệ này tăng lên 54% đối với những cặp đôi vẫn còn tình cảm lãng mạn và nồng thắm;

31% đàn ông từ 80 - 90 có thủ dâm và quan hệ tình dục, gần 60% nam giới từ 70 - 80 tuổi vẫn hoạt động tình dục thường xuyên. Chỉ có 14% quý bà từ 80 - 90 và 34% phụ nữ 70 - 80 thường xuyên thủ dâm hoặc quan hệ tình dục;

Hoạt động tình dục cũng được coi là thước đo quan trọng nhằm đánh giá chất lượng cuộc sống của đa số người cao tuổi.

Hơn một nửa quý ông cao tuổi tuyên bố rằng vẫn rất quan tâm đến tình dục; Tình dục được chứng minh là đem lại cảm xúc tốt hơn cho cả hai giới, thậm chí nhiều quý bà trên 70 tuổi thừa nhận hài lòng về đời sống tình dục hiện tại và thỏa mãn về thể xác hơn so với độ tuổi 40; Mặc dù vẫn quan tâm song rất ít người lớn tuổi trình bày với bác sĩ về đời sống tình dục của mình.

Lưu ý về tình dục ở người cao tuổi

Theo VTV, cơ thể và tình dục thay đổi theo thời gian, đặc biệt là khi bạn lớn tuổi. Việc hiểu rõ về những thay đổi này, chấp nhận chúng là quan trọng để duy trì tình dục và tinh thần thoải mái.

Nắm vững tình trạng sức khỏe của bản thân và đối phương. Nếu có bất kỳ vấn đề y tế nào, nói chuyện với bác sĩ để biết liệu tình dục có an toàn cho bạn hay không. Dù bạn đã lớn tuổi, việc dành thời gian cho tình dục vẫn quan trọng. Tạo không gian riêng tư và thời gian thú vị để tận hưởng khoảnh khắc này cùng đối tác.

Việc duy trì một thái độ tích cực và tôn trọng bản thân cùng đối tác sẽ giúp bạn duy trì mối quan hệ tình dục và tình cảm khỏe mạnh dù đã lớn tuổi.

Nếu không có kế hoạch mang thai, hãy sử dụng biện pháp bảo vệ như bao cao su để ngăn ngừa thai không mong muốn và bảo vệ khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục kể cả khi đã có tuổi. Dinh dưỡng cân đối và việc tập thể dục thường xuyên có thể giúp cải thiện khả năng tình dục và tình trạng sức khỏe tổng thể.

Nhớ rằng, tình dục là một khía cạnh tự nhiên và lành mạnh trong cuộc sống của chúng ta. Việc duy trì một thái độ tích cực và tôn trọng bản thân cùng đối tác sẽ giúp bạn duy trì mối quan hệ tình dục và tình cảm khỏe mạnh dù đã lớn tuổi.

Níu giữ tổn thương: Lý do thật sự khiến bạn sợ bước ra khỏi một mối quan hệ "độc hại" GĐXH - Tại sao chúng ta lại chấp nhận chịu đựng tổn thương thay vì chọn sự tự do? Đằng sau quyết định ở lại ấy là hàng loạt rào cản tâm lý phức tạp - từ nỗi sợ cô đơn, sự tiếc nuối công sức đã bỏ ra, cho đến những cái "bẫy" hy vọng vô hình.