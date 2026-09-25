Để lại thư tán tỉnh người phụ nữ lái Porsche, nam thanh niên bị chồng nữ chủ xe tìm đến 'hỏi chuyện'

Viết thư làm quen với phụ nữ lái Porsche

Một phụ nữ ở Trùng Khánh, Trung Quốc, bất ngờ khi phát hiện một mảnh giấy viết tay đặt trên chiếc Porsche của mình dưới hầm chung cư. Theo Zhijian News, người để lại lời nhắn là một nam thanh niên sống trong cùng khu vực.

Trong thư, chàng trai lịch sự mở đầu bằng lời xin lỗi vì đã chủ động làm quen. Anh tự giới thiệu sinh năm 2000, cao 1,80 m và bày tỏ mong muốn được kết bạn với người phụ nữ lớn tuổi hơn, theo Znews.

"Nếu đồng ý, hãy kết bạn với tôi qua WeChat", nam thanh niên viết, đồng thời để lại số điện thoại và không quên vẽ một hình trái tim ở cuối mảnh giấy.

Chiếc xe mà anh chàng nhắm tới được cho là có giá hơn 1 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 149.000 USD..

Mảnh giấy nhanh chóng trở thành nguyên nhân dẫn đến một cuộc gặp không mấy dễ chịu.

Chồng của người phụ nữ tìm đến tận nhà chàng trai trẻ cố tán tỉnh vợ mình. Ảnh: Weibo.

Chồng người phụ nữ tìm đến tận nhà

Sau khi biết chuyện, người chồng đã tìm cách xác định nơi ở của nam thanh niên rồi trực tiếp đến gõ cửa.

Khi chủ nhà xuất hiện, người chồng bắt đầu chất vấn về hành động để lại thư làm quen với vợ mình. Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 2 phút nhưng đủ khiến chàng trai trẻ liên tục nhận lỗi.

"Cậu có nghĩ hôm nay mình đã làm đúng không?", người chồng hỏi.

Nam thanh niên lập tức đáp: "Tôi sai rồi".

Người chồng sau đó nhắc lại những thông tin mà anh chàng tự hào giới thiệu trong thư như tuổi đời, chiều cao và ngoại hình, rồi đặt câu hỏi về cách ứng xử của một người trưởng thành.

"Cậu có đạo đức không vậy?", người chồng chất vấn.

Trước thái độ gay gắt của đối phương, nam thanh niên liên tục xin lỗi và cam kết không tiếp tục làm phiền người phụ nữ.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ quấy rối vợ anh nữa", anh nói.

Người chồng cảnh báo về ý định "đi đường tắt"

Không dừng lại ở việc yêu cầu nam thanh niên tránh xa vợ mình, người chồng còn cho rằng anh ta không nên làm phiền bất kỳ phụ nữ nào trong cộng đồng.

Đáng chú ý, người chồng đặt vấn đề về động cơ phía sau màn làm quen khi nhắc đến chiếc Porsche của vợ.

"Cậu muốn hẹn hò với một người phụ nữ giàu có, nhưng liệu có kham nổi không?", người chồng nói, đồng thời cho rằng việc nhìn vào tài sản của người khác để tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng không phải là lựa chọn đúng đắn.

Anh cũng khuyên chàng trai còn trẻ nên tự xây dựng cuộc sống bằng năng lực của mình thay vì tìm kiếm một "con đường tắt".

Cuộc đối thoại sau đó được ghi hình và lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Câu chuyện gây tranh luận trên mạng xã hội

Video cuộc gặp nhanh chóng thu hút sự chú ý, với gần 240 triệu lượt xem.

Phần lớn bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc tập trung vào hành động của nam thanh niên. Một số người cho rằng việc chủ động tiếp cận người phụ nữ chỉ vì nhìn thấy chiếc xe sang là thiếu chín chắn.

Có người mỉa mai rằng thay vì tìm cách dựa vào một người giàu có, chàng trai trẻ nên tập trung cải thiện năng lực và tự tạo dựng cuộc sống.

Một bình luận khác cho rằng những câu chuyện về việc hẹn hò với "sugar mommy" thường chỉ được xem như trò đùa trên mạng, nhưng không nên biến điều đó thành hành động ngoài đời thực.

Câu chuyện cũng làm dấy lên tranh luận về cách ứng xử khi chủ động làm quen người lạ. Việc bày tỏ tình cảm có thể xuất phát từ ý định cá nhân, nhưng việc tiếp cận một người không quen biết vẫn cần tôn trọng ranh giới và sự thoải mái của đối phương.

Người phụ nữ liên tục níu kéo bằng cách tặng những món quà đắt giá, thanh niên 31 tuổi đến từ Trung Quốc đã xiêu lòng, chấp nhận đến với mối tình cách biệt tuổi tác.



Những chàng trai đổi đời nhờ sugar mommy

Sugar daddy – "bố đường" đã trở thành cụm từ nóng nhất thời gian qua với những tranh cãi không hồi kết về mối quan hệ núp bóng tình-tiền đang làm lệch lạc suy nghĩ của giới trẻ. Thế nhưng, trào lưu sugar mommy – "mẹ đường" cũng đang manh mún thành xu hướng ở một số quốc gia, theo Người đưa tin.

Cách đây không lâu, tài khoản mạng xã hội của một thanh niên 31 tuổi đến từ Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện bản thân rơi vào mối quan hệ sugar mommy theo cách vô cùng tình cờ. Theo đó, chàng trai này làm quen được một người phụ nữ tự xưng là 36 tuổi thông qua ứng dụng hẹn hò trên điện thoại.

Thế nhưng đến khi gặp mặt, anh thanh niên mới ngã ngửa vì đối tác của mình thực chất là người phụ nữ già 63 tuổi. Cảm thấy bị lừa dối, chàng trai quyết định chấm dứt mối quan hệ ngay lúc đó, nhưng người phụ nữ liên tục níu kéo bằng cách tặng những món quà đắt giá. Anh chàng cuối cùng đã xiêu lòng, chấp nhận đến với mối tình cách biệt tuổi tác.

Theo Sohu, trên một số ứng dụng hẹn hò tại Trung Quốc, nhiều phụ nữ lớn tuổi có điều kiện kinh tế cũng công khai nhu cầu tìm kiếm các chàng trai ít tuổi, quyến rũ, hấp dẫn, sẵn sàng chu cấp về vật chất. Ngay lập tức, trào lưu sugar mommy bị cho là phản cảm, gây lệch lạc tư tưởng trong giới trẻ

Mặc dù cả sugar daddy và sugar mommy đều bị coi là trào lưu suy đồi, không khác gì bán dâm trá hình, nhưng sugar mommy thậm chí còn bị chỉ trích nhiều hơn vì liên quan đến lòng tự tôn và danh dự của đàn ông.

Những người tìm đến mối quan hệ "mẹ đường", "con đường" cũng xuất phát từ nhiều lý do. Trả lời phỏng vấn trang tin Refinery29 của Mỹ, một sugar mommy hiện đang ở độ tuổi 40 tiết lộ, bản thân cô vẫn là người độc thân nhưng quá bận rộn để hẹn hò theo cách bình thường. Vì vậy, người phụ nữ này muốn tìm kiếm mối quan hệ thân mật về thể xác nhưng nằm trong quyền kiểm soát, sắp xếp của mình.

Hiện tại, người phụ nữ đang có 4 sugar baby với mức chu cấp 6.000 USD/tháng. Để được sống trong cảm giác hẹn hò như đời thực, người phụ nữ thậm chí còn cho thêm tiền những người tình để họ mua những món quà đắt tiền tặng lại cho mình.

Khái niệm nào mới sinh ra cũng đều được bảo vệ bằng những lập luận nghe có vẻ hợp lý và đầy cảm thông. Thế nhưng, điều gì cũng có góc khuất và tệ hơn là sự biến tướng. Có thể mối quan hệ liên quan đến sugar mommy, sugar daddy, sugar baby phù hợp với một số người ở một góc độ nào đó và mang những tiêu chuẩn đạo đức nhât định, nhưng ai cũng thấy rằng nó đang suy thoái theo chiều hướng ngày càng tệ hơn.



