Đề nghị truy tố cặp vợ chồng cùng bán ma túy

Các đối tượng trong vụ án gồm: Vũ Minh Hiếu (SN 1994, ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy); Lê Anh Tuấn (SN 1991) và Phạm Thuỳ Linh (SN 1995), cùng trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa.



Theo điều tra, khoảng 19h ngày 17/2, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma tuý (Công an quận Đống Đa, Hà Nội) phối hợp với Công an phường Thổ Quan (Đống Đa) kiểm tra, bắt quả tang đối tượng đang có hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý. Vật chứng cơ quan Công an thu giữ gồm 179,870g MDMA; 51,610 g Ketamine và 1 cân điện tử.

Mở rộng khám xét, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ 46,870g Ketamine; 260,220g Ketamine và Nimetazepam; 149,28g MDMA cùng 1 cân điện tử dính ma tuý Ketamine.

Các đối tượng trông vụ án (ảnh tư liệu).

Cùng thời điểm, từ nguồn tin tố giác tội phạm, cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thuỳ Linh. Tại thời điểm khám xét có Linh và chồng là Lê Anh Tuấn. Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ trong túi xách Linh mang theo người có 3,330g ma tuý Ketamine; tại nhà Linh có 1 hộp sắt màu đỏ, bên trong có 99,070g Ketamine và 130,870g MDMA. Làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, qua các quan hệ xã hội, Vũ Minh Hiếu quen vợ chồng Lê Anh Tuấn và biết các đối tượng tham gia mua bán trái phép chất ma tuý. Ngày 27/1, qua mạng xã hội Telegram, Vũ Minh Hiếu đã đặt mua 200 triệu đồng ma tuý.

Sau đó, Hiếu chia nhỏ để tiêu thụ, trong đó có cả mua bán qua mạng xã hội Telegram. Số ma tuý chưa bán hết, Hiếu cất giấu trong các hộp giấy thì bị cơ quan công an phát hiện. Người này khai nhận nếu bán hết số ma tuý trên, anh ta sẽ lãi khoảng 100 triệu đồng.

Thời điểm này, Linh mang túi xách bên trong có ma tuý đến nhà Vũ Minh Hiếu để nhờ cất giấu nhằm tránh bị công an phát hiện. Tuy nhiên chưa kịp thực hiện thì số ma tuý trên đã bị công an bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định Tuấn Anh và Linh là vợ chồng và chuyên mua bán ma túy qua mạng xã hội Telegram. Khi có khách hỏi mua ma tuý, Lê Anh Tuấn sẽ lấy địa chỉ, tên, tuổi, số điện thoại của khách rồi chuyển lại cho vợ là Linh tiêu thụ. Căn cứ vào số lượng, chủng loại ma tuý khách mua, Linh đóng gói rồi nguỵ trang gửi ship mang ma tuý cho khách.