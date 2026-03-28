Đêm hội Youth Fest 2026: Nghệ sĩ trẻ 'cháy' cùng đoàn viên VTV

Tại Quảng trường Trung tâm VTV, Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình Youth Fest 2026, hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chương trình thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên không khí trẻ trung, sôi động và giàu cảm hứng cống hiến.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam; đồng chí Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; đồng chí Lê Quyền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, nguyên Bí thư Đoàn Đài, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đài và đông đảo các cán bộ, người lao động, đoàn viên, thanh niên của Đài THVN.

Võ Hoài An - con gái NSƯT Võ Hoài Anh trong đêm diễn.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Việt Phương nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong sự phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam: "Đối với Đài Truyền hình Việt Nam, lực lượng Đoàn viên thanh niên luôn là nguồn năng lượng trẻ trung, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tiếp thu ứng dụng công nghệ mới, đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng các chương trình phục vụ khán giả cả nước.

Nhiều Đoàn viên đã trưởng thành, giữ các vị trí chủ chốt, tiếp tục lan tỏa tinh thần, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn, giữ vững bản lĩnh chính trị, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, làm chủ công nghệ, không ngừng sáng tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp báo chí trong kỷ nguyên số".

Điểm nhấn của Youth Fest 2026 là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ như Hà An Huy, Pia Linh,... cùng nhiều tiết mục biểu diễn sôi động đến từ chính các đoàn viên, thanh niên trong Đài. Những màn trình diễn trẻ trung, hiện đại đã góp phần lan tỏa tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ VTV.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải cho các vận động viên tham gia các hoạt động thể thao do Đoàn Thanh niên Đài tổ chức trước đó như pickleball, kéo co, bắn cung… Các nội dung thi đấu không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị.

Ca sĩ Hà An Huy trong chương trình.

Bên cạnh đó, hoạt động bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn cũng mang lại không khí hào hứng, góp phần làm nên một đêm hội đáng nhớ.

Youth Fest 2026 không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang 95 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mà còn là không gian kết nối, khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của ngành truyền hình trong thời kỳ chuyển đổi số.