Phan Mạnh Quỳnh hát và nhớ cánh đồng hoa hướng dương ở quê nhà

Tối 14/5/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt "true Concert 2026 - Tình Đất" đã chính thức diễn ra, để lại nhiều dư âm về một đêm diễn được đầu tư chỉn chu, dàn dựng công phu khi chọn "đất" làm điểm tựa xuyên suốt để kể câu chuyện về sự sống, thiên nhiên và mối gắn bó bền chặt giữa con người với cội nguồn.

Dấu ấn ấy hiện lên khá rõ trong phần dàn dựng của ê-kíp chương trình gồm Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, Giám đốc âm nhạc Thanh Phương và biên đạo múa Tấn Lộc. Xuyên suốt thời lượng 90 phút, cả 3 yếu tố âm nhạc, hình ảnh sân khấu và chuyển động hình thể được kết nối chặt chẽ, nâng đỡ cảm xúc cho nhau.

Phan Mạnh Quỳnh thổn thức với 2 ca khúc "Hoa mặt trời" và "Từ đó".



Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau cũng là một điểm nhấn đáng chú ý của "Tình Đất". Theo đó, chương trình không lựa chọn một màu nhạc thống nhất, mà tạo nên sự giao thoa giữa nhiều phong cách và cá tính nghệ thuật khác nhau. Từ giọng hát giàu trải nghiệm của danh ca Bảo Yến, màu sắc tự sự của Phan Mạnh Quỳnh, chất trữ tình trong trẻo của Thùy Chi, không gian âm nhạc giàu nội tâm của Nguyễn Hùng cho tới tinh thần trẻ trung, đương đại của các nhóm nhạc, ca sĩ trẻ tài năng như: nhóm Oplus, Hà An Huy, Pia Linh, Marzuz…

Tinh thần đó được giữ xuyên suốt khi chương trình chuyển sang chương "Hoa trái", sân khấu sáng hơn, màu sắc rực hơn, không khí sôi động hơn nhưng không tạo cảm giác ồn ào. Giữa mạch cảm xúc ấy, sự xuất hiện của Phan Mạnh Quỳnh tạo nên một màu sắc riêng thông qua phần trình diễn 2 ca khúc "Hoa mặt trời" và "Từ đó".

Nam nghệ sĩ chia sẻ, đây lần thứ ba anh chính thức trình diễn "Hoa mặt trời" trên sân khấu và khi hát sáng tác này, anh liên tưởng đến hình ảnh những cánh đồng hoa hướng dương ở xã Nghĩa Lâm, Nghệ An - địa điểm check-in rực rỡ thu hút nhiều du khách yêu thích mỗi mùa hoa nở. Trong đêm diễn, bài hát này được làm mới bằng bản phối của nhạc sĩ Thanh Phương, mang màu sắc mềm mại và giàu chất tự sự hơn.

Hình ảnh Nguyễn Hùng mộc mạc trong đêm diễn.

Giữa tổng thể ấy, ở chương "Nước", nữ ca sĩ Marzuz mang tới một sắc thái khá khác biệt với ca khúc "Nước sâu" của tác giả Nguyễn Xinh Xô. Ở phần kết ca khúc này, Marzuz bất ngờ thể hiện một đoạn dân ca tạo nên một khoảng lặng vừa mềm mại, vừa sâu lắng nhưng cũng rất mạnh mẽ, kiên trì và bền bỉ. Trong khi đó, màn kết hợp giữa Hà An Huy và Thùy Chi lại mang đến cảm giác bảng lảng và nhiều chất thơ.

Nếu âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh mang cảm giác gần gũi và nhiều chất đời thì Nguyễn Hùng lại mở ra một thế giới giàu nội tâm và tưởng tượng hơn. Phần xuất hiện của anh trong chương "Rừng" có thể nói là một trong những đoạn dàn dựng đẹp nhất concert. Bản mashup 3 ca khúc "Ở trong khu rừng - Phép màu - 5 ngón bàn tay" do Nguyễn Hùng thể hiện mang đến màu sắc riêng cho đêm diễn và cảm xúc đặc biệt cho khán giả. Không quá phô diễn hay cầu kỳ về cách hát, phần trình diễn giữ tinh thần mộc mạc, đúng với cảm giác của một người đang đối thoại với thiên nhiên và chính nội tâm mình.

Đêm diễn khép lại sau 90 phút với màn đồng ca "Và hoa sẽ nở (Hana wa Saku)" không chỉ để lại dư âm của một đêm nhạc được đầu tư chỉn chu mà còn gợi nhắc người xem về những điều tưởng như rất quen thuộc nhưng dễ bị lãng quên giữa nhịp sống hiện đại, đó là sự kết nối với thiên nhiên, với đất đai, với những giá trị bình yên và bền bỉ đã âm thầm nuôi dưỡng con người qua từng ngày.