Hoa hậu Vi Minh từ chối tình cảm của thiếu gia Tập đoàn Hải Minh

Trong tập 9 phim "Lời hứa đầu tiên" đã được phát sóng, sau trận tranh cãi lớn và bất đồng quan điểm với bố, Hoa hậu Vi Minh đã dọn đồ đạc ra khỏi trang trại Ánh Dương. Cô kéo hành lý sang nhà bà Ngọ ở. Ông Tài không nghĩ Hoa hậu Vi Minh lại quyết liệt rời đi như vậy và biết không thể cản được cô, ông đã nhờ Sơn chăm sóc con gái mình cũng như để ý giúp.

Khi đến nhà bà Ngọ, Hoa hậu Vi Minh mới biết tuy bố cô bề ngoài tỏ ra nghiêm khắc với cô nhưng ông vẫn lặng lẽ quan tâm cô. Theo lời bà Ngọ, ông Tài đã nhờ bà nấu xôi cho cô và làm món măng ngâm mà cô yêu thích. Hoa hậu Vi Minh cũng cảm thấy sự ấm áp trong lòng. Tuy nhiên, bề ngoài, cô vẫn tỏ vẻ không quan tâm.

Hoa hậu Vi Minh nhận ra bố vẫn âm thầm quan tâm tới mình. Ảnh VTV

Bé Dín vui mừng hết sức khi Vi Minh đến ở với hai bà cháu. Cô bé hào hứng đi theo Sơn khi anh quyết định đưa Vi Minh đi nhổ mạ. Vi Minh không hào hứng làm việc này nhưng khi thấy sự khiêu khích từ Sơn, Vi Minh quyết định nhận lời. Cô không muốn Sơn nghĩ rằng mình sợ.

Khi đi ra những khu ruộng bậc thang, nhằm chứng minh với Sơn rằng anh đánh giá sai mình, Vi Minh đã quyết định lội ruộng mà không mang ủng. Hơn bao giờ hết, Vi Minh muốn khiến Sơn "sáng mắt ra". Nhưng đáng buồn thay, Sơn chỉ coi hành động hơn thua của Vi Minh như trò trẻ con mà thôi.

Khi Sơn nói nhẹ rằng cẩn thận có đỉa, Vi Minh đã hốt hoảng la toáng tên và cô đã nhảy lên ôm chầm lấy Sơn khi phát hiện một con đỉa đang bám vào chân mình.

Hoa hậu Vi Minh lội xuống ruộng khi bị Sơn khiêu khích. Ảnh VTV

Cũng trong khoảng thời gian sống cùng bà Ngọ và bé Dín, tham gia các hoạt động thường ngày của hai bà cháu, trò chuyện với cả hai, Vi Minh mới nhận ra những điều mà trước đó cô không nhận thấy. Hai bà cháu bà Ngọ tuy nghèo nhưng họ không muốn nhận tiền trợ giúp từ các mạnh thường quân theo cách như Vi Minh nghĩ. Bà Ngọ vẫn đi làm, vẫn muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống của hai bà cháu bằng chính sức lao động của mình dù bà đã già và vừa trải qua ca phẫu thuật tim.

"Tiền người ta cho, tiêu rồi cũng hết. Tự bàn tay mình lao động thì mới bền vững. Người ta thương thì người ta cho, đấy là cái quý. Nhưng mình cũng không thể ỷ lại được. Sống là phải làm việc. Tao còn đứng được, còn làm được thì cứ để tao làm", bà Ngọ nói.

Sơn cũng nói thêm vào: "Ở đây người ta coi lao động là tự trọng. Còn làm được là còn may mắn".

Bà Ngọ đã cho Hoa hậu Vi Minh thấy được lao động mới là điều đáng quý của người dân trên bản. Ảnh VTV

Vi Minh đã quyết định đóng tài khoản nhận tiền quyên góp cho bà cháu bà Ngọ khi cô thấy tiền về tài khoản mình quá nhiều. Những lời bà Ngọ nói đã thay đổi suy nghĩ của cô về việc quyên góp từ thiện cũng như cách thực hiện những hành động thiện nguyện và cả việc làm content xây dựng hình ảnh của cô.



Chứng kiến cuộc sống của bà Ngọ và Dín, nghe tâm tư của bà, quan niệm sống của bà, Vi Minh bắt đầu hiểu ra những lời mà ông Tài đã nói với cô trước đó khi cả hai bố con tranh cãi hay gắt. Giờ thì Vi Minh đã hiểu.

Bố của bé Dín tìm về và muốn nhận con. Ảnh VTV

Vào đúng lúc này, đột nhiên bố của Dín tìm về và muốn nhận con. Vi Minh vui mừng, cho rằng sự quay về này là nhờ vào video cô làm trước đó. Bố của Dín cũng nói đã xem video đó. Tuy nhiên, ông Tài không tin bố Dín. Ông có chút nghi ngờ về sự trở về nhận con của bố Dín.

Nhưng cũng nhờ sự trở về của bố Dín mà ông Tài thuyết phục được Vi Minh trở về sống tại trang trại Ánh Dương. Ông thấy không an tâm khi con gái mình sống chung nhà với một người đàn ông lạ như bố Dín.

Vi Minh sau đó cũng nhờ ông Tài giải quyết giúp cô vướng mắc với số tiền trong tài khoản mà các mạnh thường quân gửi vào để giúp bà Ngọ và Dín. Ông Tài có nhiều kinh nghiệm trong việc này nên đã tháo gỡ khó khăn giúp con gái. Mối quan hệ giữa hai bố con dường như đã tốt hơn rất nhiều, cả hai đã phần nào hiểu nhau hơn.

Mối quan hệ giữa Hoa hậu Vi Minh và bố đã "ấm" dần. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, thiếu gia Hải Đăng của Tập đoàn Hải Minh đã chính thức thổ lộ tình cảm của mình với Vi Minh. Tuy nhiên, Vi Minh không cảm thấy thoải mái, cô thẳng thắn nói với Hải Đăng rằng sự nghiêm túc của anh khiến cô cảm thấy áp lực.

"Cảm ơn anh vì đã coi em là ngoại lệ nhưng điều đó khiến em thấy rất áp lực. Mình hãy cứ là bạn bè, đối xử tốt với nhau anh nhé!", Vi Minh khéo léo từ chối.

Thiếu gia Hải Đăng thổ lộ tình cảm với Hoa hậu Vi Minh. Ảnh VTV

Trước lời đề nghị của Vi Minh, Hải Đăng mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu.



