Hoa hậu Vi Minh được thiếu gia Tập đoàn Hải Minh mạnh tay đầu tư

Trong trích đoạn giới thiệu tập 10 phim "Lời hứa đầu tiên", tại cuộc gặp mới nhất có Hoa hậu Vi Minh và Sơn, Hải Đăng - Thiếu gia tập đoàn Hải Minh đã chia sẻ mong muốn mới của tập đoàn mình. Theo Hải Đăng, sau sự lan tỏa từ dự án "Tiếng vọng Hy vọng" của Vi Minh, Tập đoàn Hải Minh không chỉ muốn cô là người đồng hành trong những dự án vì cộng đồng ở đây: "Chúng tôi cũng muốn đồng hành cùng Vi Minh trong những dự án riêng của cô ấy" - Hải Đăng tiết lộ. Anh cũng không ngần ngại cho biết kế hoạch mới của tập đoàn mình trong sự cộng tác cùng Hoa hậu Vi Minh.

Hải Đăng muốn Hoa hậu Vi Minh tăng cường hợp tác với Tập đoàn Hải Minh. Ảnh VTV

Sơn nghe xong hỏi lại: "Tức là anh muốn tiếp tục yêu cầu Vi Minh đi tìm những hoàn cảnh khó khăn, kể những câu chuyện éo le và đưa tiền của tập đoàn ra để giúp đỡ phải không?".

Đáp lại câu hỏi của Sơn, Hải Đăng nói "hiểu nôm na là thế" nhưng cũng đồng thời cho rằng cách Sơn dùng từ "yêu cầu nghe hơi nặng nề".

Sơn nghi vấn việc làm của Hải Đăng và Hoa hậu Vi Minh mục đích chỉ là đánh bóng tên tuổi. Ảnh VTV

Cách hỏi có phần quá thẳng thắn của Sơn dường như khiến Hải Đăng không thoải mái. Thiếu gia này sau đó đã cho người đi điều tra thông tin cũng như thân thế của Sơn. Dường như Hải Đăng đang có một âm mưu khác, không hề đơn thuần như những gì anh ta đang thể hiện.

Hoa hậu Vi Minh rơi vào tình cảnh khó xử trước mong muốn đầu tư từ Tập đoàn Hải Minh. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Hoa hậu Vi Minh tới thăm lại gia đình Dín và bất bình vì cách sống của ông Sinh - bố Dín. Ông uống rượu no nê không dọn dẹp để mẹ già phải đi dọn hộ. Không chỉ vậy, ông còn dùng tiền để sắm điện thoại Iphone đời mới với lý do sẽ trở thành "nhà sáng tạo nội dung". Điều này làm Vi Minh nghi ngờ.

Tập 10 phim "Lời hứa đầu tiên" sẽ được phát sóng vào 20h ngày 15/5 trên VTV3.

