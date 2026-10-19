Diện mạo con gái 6 tuổi nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng khiến fan trầm trồ

Đông Nhi và Ông Cao Thắng kết hôn vào năm 2019. Cả 2 từng có 10 năm hẹn hò, đồng hành cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn. Bé Winnie là “quả ngọt” đầu tiên trong chuyện tình của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Nhóc tì có tên thật là Ông Yên Nhi, sinh năm 2020. Đến tháng 8/2024, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đón ái nữ thứ 2 là bé Ông Gia Hân, gọi thân mật Hannie.