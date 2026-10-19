Diện mạo con gái 6 tuổi nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng khiến fan trầm trồ
GĐXH - Trong chuyến du lịch cùng gia đình mới đây, bé Winnie - con gái đầu lòng của Đông Nhi và Ông Cao Thắng khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi vẻ ngoài phổng phao, đài các chuẩn "tiểu thư" ở tuổi lên 6.
Cô bé được nhận xét là “bản sao” của bố, gương mặt góp nhặt nhiều nét đẹp từ phụ huynh, đặc biệt là mắt, miệng.
Con gái đầu lòng của Đông Nhi ngày càng ra dáng “tiểu thư”, xinh xắn và điệu đà: "Nhìn cái nét này cưng quá giống cả cha lẫn mẹ luôn"; "Như bạch nguyệt quang luôn con gái ơi"; "Mỹ nhân Việt tương lai là đây"...
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