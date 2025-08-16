Điểm chung của hai ái nữ nhà Đông Nhi và nhà Cường Đô la: Cùng học trường quốc tế, chuẩn 'rich kid' đáng yêu
GĐXH - Winnie (con gái Đông Nhi, Ông Cao Thắng) và Solina (ái nữ Cường Đôla, Đàm Thu Trang) đều trở thành tâm điểm chú ý nhờ cuộc sống chuẩn “rich kid”, học trường quốc tế đắt đỏ và nét đáng yêu, hồn nhiên.
Trong showbiz Việt, những đứa trẻ sinh ra từ gia đình nghệ sĩ nổi tiếng hay doanh nhân thành đạt luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Winnie (cô "công chúa nhỏ" của Đông Nhi và Ông Cao Thắng) cũng như Solina (ái nữ của doanh nhân Cường Đôla và người mẫu Đàm Thu Trang) là hai trong số những cái tên tiêu biểu. Ngay từ khi chào đời, cả hai cô bé đều trở thành tâm điểm chú ý, khi được thừa hưởng cuộc sống đủ đầy, hiện đại với giao diện vô cùng đáng yêu.
Ái nữ Đông Nhi - Winnie và Solina - con gái đầu lòng Cường Đô la: Cùng học trường quốc tế đắt đỏ
Chuyện các nghệ sĩ Việt nổi tiếng dành sự đầu tư lớn cho việc học hành của con cái không còn xa lạ. Cặp đôi Đông Nhi – Ông Cao Thắng và Cường Đô la - Đàm Thu Trang cũng không ngoại lệ khi lựa chọn cho các ái nữ theo học tại một ngôi trường quốc tế với mức học phí thuộc hàng "top" tại TP.HCM.
Được biết, để theo học tại những ngôi trường quốc tế như thế này, học phí mỗi năm có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng tùy cấp bậc. Môi trường học tập quốc tế không chỉ giúp các bé tiếp cận sớm với chương trình giáo dục hiện đại, rèn luyện khả năng ngoại ngữ, mà còn phát triển tư duy sáng tạo, tính độc lập và sự tự tin ngay từ khi còn nhỏ.
Điều này cho thấy sự đồng điệu trong quan điểm nuôi dạy con của các gia đình nghệ sĩ, không ngần ngại chi mạnh tay để con được tiếp cận nền giáo dục tiên tiến ngay từ những năm đầu đời.
Winnie và Solina: Rich kid đáng yêu
Ngay từ khi chào đời, Winnie đã được đông đảo khán giả gọi yêu là "công chúa nhỏ" vì cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Nhưng điểm khiến bé được yêu mến không nằm ở "hào quang" showbiz của ba mẹ, mà là ở nét đáng yêu, hồn nhiên và gần gũi trong mọi khoảnh khắc đời thường.
Trên mạng xã hội, Đông Nhi và Ông Cao Thắng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của bé Winnie trong những bộ trang phục dễ thương, phù hợp lứa tuổi nhưng không kém phần sành điệu. Từ giày dép, váy áo đến phụ kiện, tất cả đều được chọn lựa kỹ lưỡng, giúp cô bé luôn xuất hiện chỉn chu và nổi bật.
Dù vậy, điều khiến người hâm mộ yêu thích chính bởi sự hồn nhiên, trong sáng. Cô bé thường xuyên gây "bão mạng" với loạt biểu cảm dễ thương, lúc nhí nhảnh, lúc nghiêm túc "khó đỡ", khiến ai nấy đều tan chảy.
Kể cả Solina cũng vậy, ngay từ khi chào đời, ái nữ nhà Cường Đô la đã được xem là "rich kid" chính hiệu. Cuộc sống của cô bé gắn liền với những điều kiện đủ đầy: từ ngôi nhà sang trọng, phương tiện di chuyển tiện nghi cho đến môi trường giáo dục đắt đỏ.
Tuy nhiên, điểm khiến khán giả yêu mến chính là sự hồn nhiên trong từng khoảnh khắc đời thường của cô bé. Solina ghi dấu ấn với những hình ảnh gần gũi, dễ thương, luôn nở nụ cười rạng rỡ. Đặc biệt là trong bộ ảnh sinh nhật lên 5 tuổi vừa qua của cô bé. Chính sự đáng yêu và ngọt ngào của nhóc tì đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
So với ái nữ của nhiều sao Việt khác, điểm chung dễ nhận thấy ở Winnie và Solina chính là hình ảnh một "rich kid" thế hệ mới. Được sinh ra trong gia đình nổi tiếng, được hưởng nền giáo dục quốc tế đắt đỏ, nhưng cả hai cô bé vẫn giữ nét tự nhiên và hồn nhiên đúng lứa tuổi.
20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'Xem - nghe - đọc - 30 phút trước
GĐXH - Suốt 20 năm qua, chương trình “Tủ sách Đặng Thùy Trâm” do CLB Mãi mãi tuổi 20 phối hợp thực hiện, đã trao tặng hàng chục tủ sách cho các trường học, nhà văn hóa ở nhiều vùng miền trên cả nước.
Tai nạn khiến tác giả 'Một vòng Việt Nam' mất tất cả, chịu 'mặt dày' kiếm sốngGiải trí - 2 giờ trước
Chủ hit "Một vòng Việt Nam" - Đông Thiên Đức chia sẻ triết lý sống, sáng tác qua những thăng trầm cuộc đời, từ thất bại hoàn toàn ở tuổi 30, đến thành công với loạt ca khúc hàng triệu lượt xem.
Con gái Thanh Thanh Hiền nhảy cùng Xuân HinhGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ Xuân Hinh có màn kết hợp bất ngờ với Hoàng Thái Phương (con gái Thanh Thanh Hiền) trong chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945".
Điểm mặt 4 hoa hậu đại diện Việt Nam tại các cuộc thi sắc đẹpGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Chính thức công bố “đội hình nhan sắc” năm 2026 với 4 hoa hậu đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss World, Miss International, Miss Cosmo và Miss Earth.
8 tiết mục solo trong đêm chung kết Em Xinh Say Hi tối 16/8Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Chung kết Em Xinh Say Hi hứa hẹn bùng nổ với 8 tiết mục solo của Phương Mỹ Chi, 52hz, Juky San, Lamoon, Bảo Anh, MAIQUINN, Saabirose và Lâm Bảo Ngọc.
'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhauGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Hoàng Thùy Linh và rapper Đen Vâu hiếm khi đứng chung sân khấu nhưng mỗi lần đều thoải mái tương tác trước ống kính giữa nghi vấn tình cảm.
Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì bị xe tôngThế giới showbiz - 7 giờ trước
Nữ diễn viên Nirawan Srisupan qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì tai nạn giao thông. Gia đình đưa thi thể về quê nhà để lo hậu sự.
Sau 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', Nguyễn Văn Chung có ca khúc mới và nghĩ ngay đến Tùng DươngGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - 'cha đẻ' hit 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' đã tiết lộ khi viết xong ca khúc 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai', anh đã nghĩ ngay đến Tùng Dương. Ngoài ra, ngay từ lời hát mở đầu của ca khúc, anh đã lấy câu chuyện gia đình để thổi hồn vào sáng tác.
Chủ công ty bị bắt, Oanh mất trắng vì chơi cổ phiếuXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tập 22 "Cầu vồng ở phía chân trời", Chủ công ty mà Oanh đầu tư cổ phiếu đã bị bắt khiến số cổ phiếu cô đang ôm hoàn toàn không còn giá trị.
Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc ái ngại vì món quà bất ngờ từ 2 con traiThế giới showbiz - 10 giờ trước
NSND Xuân Bắc xúc động vì con trai tặng nhẫn sau chuyến du lịch tự túc đầu tiên nhưng cho biết khi đi họp toàn phải tháo ra vì bất tiện.
Nghe Tùng Dương hát live sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn ChungXem - nghe - đọc
GĐXH - Tùng Dương đã khoe giọng hào sảng khi hát live ca khúc 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.