Điểm chung của hai ái nữ nhà Đông Nhi và nhà Cường Đô la: Cùng học trường quốc tế, chuẩn 'rich kid' đáng yêu

Khoảnh khắc đáng yêu con gái tròn 1 tháng tuổi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng GĐXH - Đông Nhi khoe khoảnh khắc con gái 1 tháng tuổi được fan xuýt xoa khi sở hữu vẻ ngoài đáng nét, đường nét xinh đẹp từ bố mẹ.

Trong showbiz Việt, những đứa trẻ sinh ra từ gia đình nghệ sĩ nổi tiếng hay doanh nhân thành đạt luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Winnie (cô "công chúa nhỏ" của Đông Nhi và Ông Cao Thắng) cũng như Solina (ái nữ của doanh nhân Cường Đôla và người mẫu Đàm Thu Trang) là hai trong số những cái tên tiêu biểu. Ngay từ khi chào đời, cả hai cô bé đều trở thành tâm điểm chú ý, khi được thừa hưởng cuộc sống đủ đầy, hiện đại với giao diện vô cùng đáng yêu.

Ái nữ Đông Nhi - Winnie và Solina - con gái đầu lòng Cường Đô la: Cùng học trường quốc tế đắt đỏ

Chuyện các nghệ sĩ Việt nổi tiếng dành sự đầu tư lớn cho việc học hành của con cái không còn xa lạ. Cặp đôi Đông Nhi – Ông Cao Thắng và Cường Đô la - Đàm Thu Trang cũng không ngoại lệ khi lựa chọn cho các ái nữ theo học tại một ngôi trường quốc tế với mức học phí thuộc hàng "top" tại TP.HCM.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng đón bé Winnie sau buổi học đầu tiên tại trường mới.

Được biết, để theo học tại những ngôi trường quốc tế như thế này, học phí mỗi năm có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng tùy cấp bậc. Môi trường học tập quốc tế không chỉ giúp các bé tiếp cận sớm với chương trình giáo dục hiện đại, rèn luyện khả năng ngoại ngữ, mà còn phát triển tư duy sáng tạo, tính độc lập và sự tự tin ngay từ khi còn nhỏ.

Cường Đô la và Đàm Thu Trang dẫn con gái Solina trong ngày đầu nhập học

Điều này cho thấy sự đồng điệu trong quan điểm nuôi dạy con của các gia đình nghệ sĩ, không ngần ngại chi mạnh tay để con được tiếp cận nền giáo dục tiên tiến ngay từ những năm đầu đời.

Winnie và Solina: Rich kid đáng yêu

Ngay từ khi chào đời, Winnie đã được đông đảo khán giả gọi yêu là "công chúa nhỏ" vì cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Nhưng điểm khiến bé được yêu mến không nằm ở "hào quang" showbiz của ba mẹ, mà là ở nét đáng yêu, hồn nhiên và gần gũi trong mọi khoảnh khắc đời thường.

Nhóc tì đáng yêu - Winnie luôn vui vẻ khi có ba mẹ chăm sóc kề bên.

Trên mạng xã hội, Đông Nhi và Ông Cao Thắng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của bé Winnie trong những bộ trang phục dễ thương, phù hợp lứa tuổi nhưng không kém phần sành điệu. Từ giày dép, váy áo đến phụ kiện, tất cả đều được chọn lựa kỹ lưỡng, giúp cô bé luôn xuất hiện chỉn chu và nổi bật.

Dù vậy, điều khiến người hâm mộ yêu thích chính bởi sự hồn nhiên, trong sáng. Cô bé thường xuyên gây "bão mạng" với loạt biểu cảm dễ thương, lúc nhí nhảnh, lúc nghiêm túc "khó đỡ", khiến ai nấy đều tan chảy.

Kể cả Solina cũng vậy, ngay từ khi chào đời, ái nữ nhà Cường Đô la đã được xem là "rich kid" chính hiệu. Cuộc sống của cô bé gắn liền với những điều kiện đủ đầy: từ ngôi nhà sang trọng, phương tiện di chuyển tiện nghi cho đến môi trường giáo dục đắt đỏ.

Cô con gái "rượu" Solina luôn được ba mẹ đồng hành chăm sóc từ những ngày đầu.

Tuy nhiên, điểm khiến khán giả yêu mến chính là sự hồn nhiên trong từng khoảnh khắc đời thường của cô bé. Solina ghi dấu ấn với những hình ảnh gần gũi, dễ thương, luôn nở nụ cười rạng rỡ. Đặc biệt là trong bộ ảnh sinh nhật lên 5 tuổi vừa qua của cô bé. Chính sự đáng yêu và ngọt ngào của nhóc tì đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

So với ái nữ của nhiều sao Việt khác, điểm chung dễ nhận thấy ở Winnie và Solina chính là hình ảnh một "rich kid" thế hệ mới. Được sinh ra trong gia đình nổi tiếng, được hưởng nền giáo dục quốc tế đắt đỏ, nhưng cả hai cô bé vẫn giữ nét tự nhiên và hồn nhiên đúng lứa tuổi.