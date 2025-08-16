Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Điểm chung của hai ái nữ nhà Đông Nhi và nhà Cường Đô la: Cùng học trường quốc tế, chuẩn 'rich kid' đáng yêu

Thứ bảy, 20:15 16/08/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Winnie (con gái Đông Nhi, Ông Cao Thắng) và Solina (ái nữ Cường Đôla, Đàm Thu Trang) đều trở thành tâm điểm chú ý nhờ cuộc sống chuẩn “rich kid”, học trường quốc tế đắt đỏ và nét đáng yêu, hồn nhiên.

Khoảnh khắc đáng yêu con gái tròn 1 tháng tuổi của Đông Nhi - Ông Cao ThắngKhoảnh khắc đáng yêu con gái tròn 1 tháng tuổi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng

GĐXH - Đông Nhi khoe khoảnh khắc con gái 1 tháng tuổi được fan xuýt xoa khi sở hữu vẻ ngoài đáng nét, đường nét xinh đẹp từ bố mẹ.

Trong showbiz Việt, những đứa trẻ sinh ra từ gia đình nghệ sĩ nổi tiếng hay doanh nhân thành đạt luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Winnie (cô "công chúa nhỏ" của Đông Nhi và Ông Cao Thắng) cũng như Solina (ái nữ của doanh nhân Cường Đôla và người mẫu Đàm Thu Trang) là hai trong số những cái tên tiêu biểu. Ngay từ khi chào đời, cả hai cô bé đều trở thành tâm điểm chú ý, khi được thừa hưởng cuộc sống đủ đầy, hiện đại với giao diện vô cùng đáng yêu.

Ái nữ Đông Nhi - Winnie và Solina - con gái đầu lòng Cường Đô la: Cùng học trường quốc tế đắt đỏ

Chuyện các nghệ sĩ Việt nổi tiếng dành sự đầu tư lớn cho việc học hành của con cái không còn xa lạ. Cặp đôi Đông Nhi – Ông Cao Thắng và Cường Đô la - Đàm Thu Trang cũng không ngoại lệ khi lựa chọn cho các ái nữ theo học tại một ngôi trường quốc tế với mức học phí thuộc hàng "top" tại TP.HCM.

Điểm chung của hai ái nữ nhà Đông Nhi và nhà Cường Đô la: Cùng học trường quốc tế, chuẩn 'rich kid' đáng yêu- Ảnh 2.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng đón bé Winnie sau buổi học đầu tiên tại trường mới.

Được biết, để theo học tại những ngôi trường quốc tế như thế này, học phí mỗi năm có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng tùy cấp bậc. Môi trường học tập quốc tế không chỉ giúp các bé tiếp cận sớm với chương trình giáo dục hiện đại, rèn luyện khả năng ngoại ngữ, mà còn phát triển tư duy sáng tạo, tính độc lập và sự tự tin ngay từ khi còn nhỏ.

Điểm chung của hai ái nữ nhà Đông Nhi và nhà Cường Đô la: Cùng học trường quốc tế, chuẩn 'rich kid' đáng yêu- Ảnh 3.

Cường Đô la và Đàm Thu Trang dẫn con gái Solina trong ngày đầu nhập học

Điều này cho thấy sự đồng điệu trong quan điểm nuôi dạy con của các gia đình nghệ sĩ, không ngần ngại chi mạnh tay để con được tiếp cận nền giáo dục tiên tiến ngay từ những năm đầu đời.

Winnie và Solina: Rich kid đáng yêu

Ngay từ khi chào đời, Winnie đã được đông đảo khán giả gọi yêu là "công chúa nhỏ" vì cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Nhưng điểm khiến bé được yêu mến không nằm ở "hào quang" showbiz của ba mẹ, mà là ở nét đáng yêu, hồn nhiên và gần gũi trong mọi khoảnh khắc đời thường.

Điểm chung của hai ái nữ nhà Đông Nhi và nhà Cường Đô la: Cùng học trường quốc tế, chuẩn 'rich kid' đáng yêu- Ảnh 4.

Nhóc tì đáng yêu - Winnie luôn vui vẻ khi có ba mẹ chăm sóc kề bên.

Trên mạng xã hội, Đông Nhi và Ông Cao Thắng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của bé Winnie trong những bộ trang phục dễ thương, phù hợp lứa tuổi nhưng không kém phần sành điệu. Từ giày dép, váy áo đến phụ kiện, tất cả đều được chọn lựa kỹ lưỡng, giúp cô bé luôn xuất hiện chỉn chu và nổi bật.

Dù vậy, điều khiến người hâm mộ yêu thích chính bởi sự hồn nhiên, trong sáng. Cô bé thường xuyên gây "bão mạng" với loạt biểu cảm dễ thương, lúc nhí nhảnh, lúc nghiêm túc "khó đỡ", khiến ai nấy đều tan chảy.

Kể cả Solina cũng vậy, ngay từ khi chào đời, ái nữ nhà Cường Đô la đã được xem là "rich kid" chính hiệu. Cuộc sống của cô bé gắn liền với những điều kiện đủ đầy: từ ngôi nhà sang trọng, phương tiện di chuyển tiện nghi cho đến môi trường giáo dục đắt đỏ.

Điểm chung của hai ái nữ nhà Đông Nhi và nhà Cường Đô la: Cùng học trường quốc tế, chuẩn 'rich kid' đáng yêu- Ảnh 5.

Cô con gái "rượu" Solina luôn được ba mẹ đồng hành chăm sóc từ những ngày đầu.

Tuy nhiên, điểm khiến khán giả yêu mến chính là sự hồn nhiên trong từng khoảnh khắc đời thường của cô bé. Solina ghi dấu ấn với những hình ảnh gần gũi, dễ thương, luôn nở nụ cười rạng rỡ. Đặc biệt là trong bộ ảnh sinh nhật lên 5 tuổi vừa qua của cô bé. Chính sự đáng yêu và ngọt ngào của nhóc tì đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

So với ái nữ của nhiều sao Việt khác, điểm chung dễ nhận thấy ở Winnie và Solina chính là hình ảnh một "rich kid" thế hệ mới. Được sinh ra trong gia đình nổi tiếng, được hưởng nền giáo dục quốc tế đắt đỏ, nhưng cả hai cô bé vẫn giữ nét tự nhiên và hồn nhiên đúng lứa tuổi.

Nguyên Anh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Con gái Cường Đô la gây sốt với hình ảnh ngày đầu nhập học trường quốc tế, học phí khoảng 500 triệu/năm

Con gái Cường Đô la gây sốt với hình ảnh ngày đầu nhập học trường quốc tế, học phí khoảng 500 triệu/năm

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la làm 'nhân viên' cho công ty của bố

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la làm 'nhân viên' cho công ty của bố

Cường Đô la - Đàm Thu Trang sau 6 năm kết hôn: Tổ ấm hạnh phúc, con chung, con riêng hòa thuận

Cường Đô la - Đàm Thu Trang sau 6 năm kết hôn: Tổ ấm hạnh phúc, con chung, con riêng hòa thuận

Đưa con đi nghỉ dưỡng, Cường Đô La tiết lộ chuyện dở khóc dở cười

Đưa con đi nghỉ dưỡng, Cường Đô La tiết lộ chuyện dở khóc dở cười

Cường Đô la khoe chơi cát ở biển cùng con, nói nhớ nhà khi đi công tác

Cường Đô la khoe chơi cát ở biển cùng con, nói nhớ nhà khi đi công tác

Cùng chuyên mục

20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'

20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'

Xem - nghe - đọc - 30 phút trước

GĐXH - Suốt 20 năm qua, chương trình “Tủ sách Đặng Thùy Trâm” do CLB Mãi mãi tuổi 20 phối hợp thực hiện, đã trao tặng hàng chục tủ sách cho các trường học, nhà văn hóa ở nhiều vùng miền trên cả nước.

Tai nạn khiến tác giả 'Một vòng Việt Nam' mất tất cả, chịu 'mặt dày' kiếm sống

Tai nạn khiến tác giả 'Một vòng Việt Nam' mất tất cả, chịu 'mặt dày' kiếm sống

Giải trí - 2 giờ trước

Chủ hit "Một vòng Việt Nam" - Đông Thiên Đức chia sẻ triết lý sống, sáng tác qua những thăng trầm cuộc đời, từ thất bại hoàn toàn ở tuổi 30, đến thành công với loạt ca khúc hàng triệu lượt xem.

Con gái Thanh Thanh Hiền nhảy cùng Xuân Hinh

Con gái Thanh Thanh Hiền nhảy cùng Xuân Hinh

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Xuân Hinh có màn kết hợp bất ngờ với Hoàng Thái Phương (con gái Thanh Thanh Hiền) trong chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945".

Điểm mặt 4 hoa hậu đại diện Việt Nam tại các cuộc thi sắc đẹp

Điểm mặt 4 hoa hậu đại diện Việt Nam tại các cuộc thi sắc đẹp

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Chính thức công bố “đội hình nhan sắc” năm 2026 với 4 hoa hậu đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss World, Miss International, Miss Cosmo và Miss Earth.

8 tiết mục solo trong đêm chung kết Em Xinh Say Hi tối 16/8

8 tiết mục solo trong đêm chung kết Em Xinh Say Hi tối 16/8

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Chung kết Em Xinh Say Hi hứa hẹn bùng nổ với 8 tiết mục solo của Phương Mỹ Chi, 52hz, Juky San, Lamoon, Bảo Anh, MAIQUINN, Saabirose và Lâm Bảo Ngọc.

'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau

'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hoàng Thùy Linh và rapper Đen Vâu hiếm khi đứng chung sân khấu nhưng mỗi lần đều thoải mái tương tác trước ống kính giữa nghi vấn tình cảm.

Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì bị xe tông

Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì bị xe tông

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Nữ diễn viên Nirawan Srisupan qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì tai nạn giao thông. Gia đình đưa thi thể về quê nhà để lo hậu sự.

Sau 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', Nguyễn Văn Chung có ca khúc mới và nghĩ ngay đến Tùng Dương

Sau 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', Nguyễn Văn Chung có ca khúc mới và nghĩ ngay đến Tùng Dương

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - 'cha đẻ' hit 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' đã tiết lộ khi viết xong ca khúc 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai', anh đã nghĩ ngay đến Tùng Dương. Ngoài ra, ngay từ lời hát mở đầu của ca khúc, anh đã lấy câu chuyện gia đình để thổi hồn vào sáng tác.

Chủ công ty bị bắt, Oanh mất trắng vì chơi cổ phiếu

Chủ công ty bị bắt, Oanh mất trắng vì chơi cổ phiếu

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tập 22 "Cầu vồng ở phía chân trời", Chủ công ty mà Oanh đầu tư cổ phiếu đã bị bắt khiến số cổ phiếu cô đang ôm hoàn toàn không còn giá trị.

Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc ái ngại vì món quà bất ngờ từ 2 con trai

Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc ái ngại vì món quà bất ngờ từ 2 con trai

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

NSND Xuân Bắc xúc động vì con trai tặng nhẫn sau chuyến du lịch tự túc đầu tiên nhưng cho biết khi đi họp toàn phải tháo ra vì bất tiện.

Xem nhiều

Nghe Tùng Dương hát live sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Nghe Tùng Dương hát live sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Tùng Dương đã khoe giọng hào sảng khi hát live ca khúc 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Vừa sinh con, Ngô Thanh Vân đã làm một việc đầy ý nghĩa, ai nghe cũng ngưỡng mộ

Vừa sinh con, Ngô Thanh Vân đã làm một việc đầy ý nghĩa, ai nghe cũng ngưỡng mộ

Giải trí
Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu vì tái đột quỵ

Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu vì tái đột quỵ

Thế giới showbiz
Con gái út nhà Beckham quyết tâm thay đổi diện mạo

Con gái út nhà Beckham quyết tâm thay đổi diện mạo

Giải trí
Nhận vé xem miễn phí concert quốc gia 'Việt Nam trong tôi' ở đâu?

Nhận vé xem miễn phí concert quốc gia 'Việt Nam trong tôi' ở đâu?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top