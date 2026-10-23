Điều ít biết về 4 người con cùng được đặt chung một tên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo

4 người con cùng được đặt chung một tên Nguyên

Mới đây, thông tin Đặng Lê Trung Nguyên, con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, trở thành Phó Tổng Giám đốc TNI Group thu hút sự chú ý của công chúng.

Trung Nguyên sinh năm 1998, từng gây chú ý vào năm 2020 khi sử dụng 4.000 USD tiền tiết kiệm cá nhân để mua cà phê, nước suối và khẩu trang ủng hộ lực lượng y tế chống dịch COVID-19.

Hình ảnh Đặng Lê Trung Nguyên được bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Động thái mới nhất này cũng khiến công chúng quan tâm trở lại đến 4 người con của 2 doanh nhân. Cả 4 người con đều mang tên Nguyên, chỉ khác tên đệm, lần lượt là Đặng Lê Trung Nguyên, Đặng Lê Bình Nguyên, Đặng Lê Thảo Nguyên và Đặng Lê Tây Nguyên. Việt Nam Thời Nay đưa tin.

Hai người con trai Trung Nguyên và Bình Nguyên.

Trong đó, đặc biệt nhất phải kể đến cái tên của cậu con trai cả: Đặng Lê Trung Nguyên. Được biết, trưởng nam của tập đoàn Trung Nguyên sinh năm 1998, vào đúng năm ông Vũ và bà Thảo mở quán cà phê đầu tiên ở địa chỉ 587 Nguyễn Kiệm, TP HCM, đồng thời là nhà riêng của cặp vợ chồng trẻ này lúc bấy giờ. Ông Vũ lấy tên con trai đặt cho quán cafe, mà sau này chính là tiền thân của Tập đoàn cafe Trung Nguyên.

Theo ông Vũ, Trung Nguyên là trung phần, là miền trung Tây Nguyên, là cao nguyên. Ai ở đó sẽ là "bá chủ thế giới". Ông Vũ không giấu tham vọng "muốn bá chủ thế giới về cà phê". Ngay cả logo công ty như một mũi tên hướng lên trên cũng mang ý nghĩa nhân văn, mang khát vọng đưa cà phê Việt bay cao, bay xa, chính vì vậy mà cái tên này ý nghĩa hơn cả. Lần lượt sau đó, Bình Nguyên - Thảo Nguyên - Tây Nguyên ra đời trong bối cảnh Trung Nguyên ngày càng phát triển và lớn mạnh, mỗi cái tên đều có ý nghĩa vô cùng riêng.

Bà Thảo và ông Vũ từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, họ có với nhau 4 người con chung.

Và dù có cha mẹ là những doanh nhân nổi tiếng, cả bốn người con đều khá kín tiếng về đời tư.

Hai người con trai Trung Nguyên và Bình Nguyên từng thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng mẹ tại sự kiện công bố kỷ lục thế giới cho cà phê Robusta Việt Nam. Trong khi đó, hình ảnh hai cô con gái Thảo Nguyên và Tây Nguyên chủ yếu được bà Thảo chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, phần lớn là những khoảnh khắc từ khi các con còn nhỏ.

Quan điểm dạy con trùng hợp của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo dù đã chia tay

Vụ ly hôn có thể ồn ào, đời sống hôn nhân của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo có thể có nhiều khác biệt nhưng 4 người con của ông Vũ và bà Thảo đều được bố mẹ dạy dỗ và uốn nắn ngay từ khi còn nhỏ. Dù trái ngược nhau về nhiều điều nhưng trong quan điểm dạy con, cả ông Vũ và bà Thảo đều đồng lòng dạy các con nuôi chí lớn.

Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn với VTC News, nói về những giá trị đích thực mà người cha - người đàn ông nên thực hiện cho con cái, ông bày tỏ:



"Qua chỉ nói, sau các con lớn sẽ hiểu. Ba không có thời gian vật lý cho các con, nhưng sau này tổng thời gian cuộc đời các con nhìn lại sẽ nhận ra 3 điều mà ba làm cho các con. Ba điều này những người đàn ông đứng ở đây chưa chắc đã làm được.

- Thứ nhất, ba tạo bệ phóng cho các con chứ không phải như ba, khởi nghiệp làm trụi cả đầu.

- Thứ hai ba dạy cho các con phải có chí hướng lớn vượt người thường. Cái điều đó các con phải có và phải thấy.

- Thứ ba, điểm quan trọng nhất, ba sẽ là niềm tự hào của các con sau này.

Ba điều đó là ba điều mà cuộc đời một người đàn ông phải làm cho con mình.

Còn chuyện mình nói, nếu những ai có lòng trắc ẩn, lớn lao sẽ thấy chuyện nhà chuyện nước không bao giờ song toàn, không thể lo được cả chuyện nhà lẫn chuyện nước.

Lo chuyện lớn, thì sẽ không thể nào có thời gian lễ lạt, kỉ niệm, thời gian để ôm ấp con cái. Những chuyện này sau lớn lên các con sẽ hiểu."

Thời điểm đó, về việc các con chọn ở cùng mẹ thay vì bố, ông Vũ cho biết: "Tôi tôn trọng ý kiến của các con. Chứ thật ra nuôi như vậy không phải là nuôi. Nuôi nó phải xem thể xác của nó như thế nào, thể tâm nó như thế nào, thể trí như thế nào cho hoàn chỉnh. Ba năm rồi mới có phiên tòa này. Hòa giải nhiều rồi mới tới phiên tòa này."

Về phần mình, trong vai trò nữ CEO, bà Lê Hoàng Diệp Thảo là một phụ nữ tài năng, khôn khéo và rất giỏi kinh doanh. Ở gia đình, nữ doanh nhân cũng được đánh giá là thành công trong vai trò một người mẹ.

Chia sẻ về quan điểm nuôi dạy các con của mình, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tâm sự trên Nhịp sống Việt: ''Trong 12 năm đầu đời, con người cần được học để làm người - người tốt như thế nào là tùy vào khát khao và mục đích sống của chính họ và gia đình họ. Riêng tôi muốn truyền thừa lại cho các con khát vọng vươn tầm vóc toàn cầu của thương hiệu Việt.

Các con tôi đã học nhiều môi trường khác nhau để học sự thích ứng hòa nhập tốt với xã hội. Tư tưởng, khát vọng và sự dẫn dắt của mẹ vẫn luôn là ánh sáng, nguồn sáng ấm áp cho các con trên đường đời".

Về sự khác biệt trong việc nuôi dạy con trai và con gái, bà cho biết: "Ngày nay, người con trai vẫn có áp lực lớn hơn khi mà mình vẫn là trụ cột gia đình và chỗ dựa vững chắc cho gia đình, con gái cũng có những cơ hội để tiến lên những vị trí lãnh đạo. Nền tảng căn bản của cha mẹ dạy các con là vượt qua nghịch cảnh và vượt vũ môn''.

Theo bà Thảo, những điều mà người đi trước dạy cho các con là lòng dũng cảm để đứng dậy, tiến lên phía trước. "Hướng về mặt trời, bóng tối sẽ lùi xa, luôn nghĩ lớn và nghĩ tích cực. Chúng ta không thay đổi được hướng gió, nhưng chúng ta có thể thay đổi cánh buồm để cho con tàu tiến lên nhanh hơn", nữ CEO nhấn mạnh.

Sau khi ly hôn, bà Thảo được xem là "nữ tướng" trong ngành cà phê Việt Nam với sự nghiệp đang trên đà phát triển vượt bậc. Bà vẫn tiếp tục mang thương hiệu của mình vươn ra đa quốc gia kể cả những thị trường "khó tính" với quyết tâm phải phục vụ được thành công tất cả. Trong khi đó, ông Đặng Lê Nguyên Vũ khẳng định vị trí “vua cafe” của mình trên thị trường trong và ngoài nước với những phát triển vượt bậc của cafe Trung Nguyên. Hoa hậu Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp đại học: 'Nhiều người không tốt nghiệp đại học mà vẫn giỏi, điển hình như ông Đặng Lê Nguyên Vũ' GĐXH - "Ngoài kia có rất nhiều người không tốt nghiệp đại học mà vẫn giỏi, điển hình như ông Đặng Lê Nguyên Vũ chưa tốt nghiệp mà vẫn xây dựng cả đế chế cà phê đấy thôi", Trưởng BTC Miss Universe Vietnam chia sẻ. Bất ngờ rò rỉ hình ảnh ngôi nhà trong hang thứ hai của ông Đặng Lê Nguyên Vũ GĐXH - Những ngày qua, hình ảnh ngôi nhà mới đặc biệt của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ nhận được nhiều sự chú ý.



