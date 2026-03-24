Điều khó tin đã xảy ra ở Sao Hỏa: Tin tốt về sự sống
Tàu MAVEN của NASA đã ghi nhận một tín hiệu điện từ lạ khi bay quanh Sao Hỏa.
Một nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí khoa học Science Advances cho thấy từ hơn 1 thập kỷ trước, NASA đã ghi lại một tín hiệu ủng hộ khả năng Sao Hỏa có hoặc từng có sự sống.
Cụ thể hơn, nhóm tác giả đến từ Đại học Charles (Cộng hòa Czech) đã xác định được tín hiệu của sóng Whistler khi rà soát bộ dữ liệu khổng lồ từ tàu quỹ đạo MAVEN của NASA ghi lại khi bay quanh Sao Hỏa vào năm 2015.
Sóng Whistler, tức "sóng huýt gió", là dạng tín hiệu điện từ được tạo ra bởi những tia sét, một điều tưởng chừng không thể tồn tại ở Sao Hỏa.
Ở Trái Đất, sét thường đi kèm với mây hơi nước. Nhưng các tác giả cho rằng ở Sao Hỏa khô cằn, sét vẫn có thể hình thành từ các cơn bão bụi khổng lồ, khi các hạt cát cọ xát vào nhau tạo ra tĩnh điện và hiện tượng phóng điện.
Còn một trở ngại nữa: Sao Hỏa không có từ quyển mạnh mẽ bao bọc toàn cầu như Trái Đất. Tuy nhiên, hành tinh này có các vùng từ trường cục bộ, được tạo nên bởi các mỏ khoáng vật trong vỏ hành tinh.
Tín hiệu mà MAVEN thu được nằm chính xác tại một vùng có từ trường cục bộ này. Nó kéo dài khoảng 0,4 giây, tần số giảm dần theo thời gian và mạnh hơn khoảng 10 lần so với tiếng ồn nền.
Dù tín hiệu thu được có vẻ yếu do chịu nhiều yếu tố tác động, nhưng năng lượng thực tế tại nguồn của tia sét trên Sao Hỏa tương đương với một cơn sét mạnh ở Trái Đất.
Sét trên hành tinh đỏ có thể rất phổ biến, chỉ là khó để ghi nhận: Tàu quỹ đạo cần bay đúng lúc qua vùng từ trường thẳng đứng ở phía ban đêm khi tầng điện ly yếu đi.
Việc sét xuất hiện trên Sao Hỏa đem đến một tin vui lớn.
Một số thí nghiệm về nguồn gốc sự sống trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng sự phóng điện như những tia sét có thể đã kích hoạt sự hình thành những phân tử tiền sinh học trên Trái Đất.
Nếu Sao Hỏa có sét, khả năng hành tinh này có sự sống tăng lên một bậc.
Giải mã bí ẩn: Vì sao dơi có thể treo ngược hàng giờ mà không tốn sức?Chuyện đó đây - 14 giờ trước
Nhờ cấu trúc cơ bắp, gân và móng vuốt đặc biệt được hình thành qua quá trình tiến hóa, dơi có thể treo ngược dễ dàng, tiết kiệm năng lượng và sẵn sàng thả mình để cất cánh bất cứ lúc nào.
Trái Đất bắt được sóng radio và tia X phát từ quá khứ 12 tỉ năm trướcChuyện đó đây - 1 ngày trước
Một thực thể "bất khả thi" từ vũ trụ cổ đại đã "đánh thức" nhiều đài thiên văn của người Trái Đất bằng sóng radio và tia X cực mạnh.
Spotify ra mắt hũ tro cốt tích hợp loa Bluetooth với mức giá "giật mình": Thế giới cần âm nhạc, và thế giới bên kia cũng vậy!Chuyện đó đây - 1 ngày trước
Spotify nói ý tưởng đằng sau sản phẩm hũ tro cốt âm nhạc là ngay cả khi đã sang thế giới bên kia, những người quá cố vẫn có thể tiếp tục "phiêu" cùng những giai điệu yêu thích của họ cho đến tận vĩnh hằng.
Bức tượng 40.000 tuổi tiết lộ bước ngoặt của loài ngườiChuyện đó đây - 2 ngày trước
Nguồn gốc một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người đã được tiết lộ thông qua những hiện vật bằng ngà voi.
Mỹ phát minh chất lỏng thần kỳ, đóng chai ánh sáng mặt trời cả năm trời không thất thoátChuyện đó đây - 3 ngày trước
Thậm chí loại chất lỏng này có mật độ năng lượng cao gấp đôi pin Lithium Ion thông thường, mở ra tiềm năng thay thế loại pin này trong tương lai.
Trung Quốc khiến thế giới bất ngờ khi chôn "trái tim" ở độ sâu 500m: Chưa có quốc gia nào làm như vậyChuyện đó đây - 4 ngày trước
Công trình này được ví như "ngân hàng năng lượng" khổng lồ.
Hiện tượng kỳ lạ làm thay đổi Trái Đất 40 triệu năm trướcChuyện đó đây - 5 ngày trước
Những gì vừa được hé lộ từ vùng biển Newfoundland ở Bắc Đại Tây Dương cho thấy Trái Đất từng trải qua một thời kỳ lạ thường.
Một thứ bí ẩn bị "phong ấn" trong hang băng 5.000 năm vừa được giải phóng, có thể tạo ra phép màu cho nhân loạiChuyện đó đây - 5 ngày trước
Lõi băng chứa vật chất đông lạnh suốt 13.000 năm, nhưng mẫu được phân tích trong nghiên cứu là từ lớp băng 5.000 năm tuổi.
Cấu trúc lạ trong lòng Trái Đất và liên hệ bí ẩn với sự sốngChuyện đó đây - 6 ngày trước
Các nhà khoa học đã đưa ra một lời giải thích mới về những cấu trúc dị thường và khổng lồ ẩn dưới đáy lớp phủ của Trái Đất.
Dò kim loại, người đàn ông phát hiện kho báu quý giá trên cánh đồngChuyện đó đây - 1 tuần trước
Trong lúc dò kim loại trên cánh đồng, người đàn ông 46 tuổi đã phát hiện ra kho báu gồm 18 đồng xu.
Lần đầu tiên sau 236 năm: 400.000 người tại nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sắp biến mất, chuyện gì đang xảy ra?Chuyện đó đây
Nền kinh tế lớn nhất thế giới đón tin buồn ngay đầu năm nay.