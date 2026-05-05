"Quái vật lửa" cực nguy hiểm được “nạp đạn” ngoài khơi Nhật Bản

Thứ ba, 21:00 05/05/2026 | Chuyện đó đây

7.300 năm trước, "quái vật lửa" Kikai Caldera đã tạo nên vụ phun trào lớn nhất từng được ghi nhận trong thế Toàn Tân.

"Quái vật lửa" Kikai Caldera là một ngọn núi lửa ngầm khổng lồ nằm ngoài khơi đảo Kyushu của Nhật Bản. Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã phát hiện ra hiện tượng rùng mình: Các buồng magma của nó đang được lấp đầy dần dần.

Theo Science Alert, khoảng 7.300 năm trước, Kikai Caldera đã phun trào tận 160 km3 thể tích đá đặc tương đương (DRE) trong đợt phun trào được đặt tên là Akahoya.

Con số này lớn gấp 11 lần lượng vật chất từ núi lửa Novarupta (Mỹ, năm 1912) và gấp 32 lần so với núi lửa Pinatubo (Philippines, năm 1991).

Quái vật lửa Kikai Caldera ngoài khơi Nhật Bản - Ảnh: Seama Nobukazu

Sự kiện Akahoya đã phát tán vật chất trên diện tích 4.500 km² và tạo ra các dòng chảy vụn đá núi lửa lan xa tới 150 km. Bụi tro núi lửa đã rơi xuống khắp các vùng rộng lớn của Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên.

Đây cũng là sự kiện phun trào núi lửa lớn nhất thế Toàn Tân (Holocene), là thế địa chất mà chúng ta đang sống, bắt đầu khoảng 11.700 năm trước, sau kỷ băng hà cuối cùng.

Từ đó đến nay, con quái vật lửa dường như rơi vào trạng thái ngủ đông, mặc dù vẫn đôi lần "giật mình", gây ra các vụ phun trào nhỏ rải rác trong các thập kỷ gần đây.

Nhưng một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Communications Earth & Environment đã chỉ ra nguy cơ về một "sự kiện Akahoya thời hiện đại".

Cụ thể hơn, nhóm nghiên cứu từ Đại học Kobe và Cục Khoa học và Công nghệ Biển - Trái Đất Nhật Bản (JAMSTEC) đã sử dụng tàu nghiên cứu, mảng súng hơi và hàng chục máy địa chấn dưới đáy biển để quét cấu trúc vỏ Trái Đất khu vực mà Kikai Caldera tọa lạc.

Quá trình này đã xác nhận sự tồn tại của một buồng magma khổng lồ nằm ngay vị trí đã gây ra vụ phun trào Akahoya.

Quan trọng nhất, magma bên trong buồng này là magma mới được lấp đầy, chứ không phải phần dư thừa từ 7.300 năm trước. Một vòm dung nham mới cũng đã hình thành trong 3.900 năm qua.

Theo các tác giả, phát hiện này đã cung cấp một mô hình chung về cách các siêu núi lửa tự "nạp đạn" theo cách tích lũy dần trong các giai đoạn "nghỉ ngơi" dài.

Việc hiểu rõ quá trình "nạp đạn" này cũng cung cấp nền tảng để phát triển các công cụ dự báo núi lửa phun trào hiệu quả hơn trong tương lai.

Anh Thư
