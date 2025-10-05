Điều không thể ngờ về diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Sự quan tâm quá mức của chàng trai Lâm với Trúc Lam cũng đã gây ra nhiều tranh cãi. Trên một số diễn đàn phim, không ít khán giả cho rằng Lâm đang là "kẻ thứ 3" xen vào chuyện gia đình Trúc Lam vốn đang bên bờ vực đổ vỡ. Sự quan tâm của Lâm dành cho Trúc Lam đã vượt qua giới hạn của đồng nghiệp, đó là tình cảm càng khiến hôn nhân của Trúc Lam khó có thể cứu vãn. Không ít người phê phán Trúc Lam không chỉ đỏng đảnh với chồng mà còn "tạo điều kiện" tình cảm cho người đàn ông khác.