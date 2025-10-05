Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Điều không thể ngờ về diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Chủ nhật, 18:59 05/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Hà Thành đảm nhận vai Lâm - chàng "phi công trẻ" đang rung rinh trước Trúc Lam (Quỳnh Kool) trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh".

Diễn viên Hà Thành: &quot;Áp lực lớn nhất với các diễn viên trẻ là cân bằng giữa kiếm tiền và giữ lửa nghề&quot; - Ảnh 1.

Hà Thành sinh năm 2001, là cựu sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Đam mê nghề diễn từ nhỏ, Hà Thành từng bước thực hiện ước mơ của mình bằng con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Diễn viên Hà Thành: &quot;Áp lực lớn nhất với các diễn viên trẻ là cân bằng giữa kiếm tiền và giữ lửa nghề&quot; - Ảnh 2.

Dù tuổi đời còn trẻ nhưng Hà Thành đã sớm được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như: "Thần tượng", "Biệt dược đen", "Những ngôi sao lấp lánh", "Mật lệnh Hoa sữa"...

Diễn viên Hà Thành: &quot;Áp lực lớn nhất với các diễn viên trẻ là cân bằng giữa kiếm tiền và giữ lửa nghề&quot; - Ảnh 3.

Sự xuất hiện đều đặn và chỉn chu trên màn ảnh giúp anh dần định vị hình ảnh một diễn viên trẻ nghiêm túc và có chiều sâu. Hà Thành từng bước gây ấn tượng với khán giả không chỉ ở phim truyền mình mà cả sân khấu kịch.

Diễn viên Hà Thành: &quot;Áp lực lớn nhất với các diễn viên trẻ là cân bằng giữa kiếm tiền và giữ lửa nghề&quot; - Ảnh 4.

Diễn viên Hà Thành vai chiến sĩ cảnh sát trong vở kịch “Đối mặt” Nhà hát Kịch Hà Nội tham gia Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về hình tượng chiến sỹ Công an nhân dân, tháng 6/2025. Đầu năm 2025, Hà Thành chính thức trở thành diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Diễn viên Hà Thành: &quot;Áp lực lớn nhất với các diễn viên trẻ là cân bằng giữa kiếm tiền và giữ lửa nghề&quot; - Ảnh 5.

Sở hữu chiều cao nổi bật 1,89m và ngoại hình sáng, bên cạnh diễn xuất, Hà Thành còn là người mẫu chuyên nghiệp với khả năng biến hóa đa dạng. Anh từng xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn. Bên cạnh diễn xuất, anh cũng dành niềm yêu thích cho âm nhạc và hy vọng có thể thử sức trong tương lai.

Diễn viên Hà Thành: &quot;Áp lực lớn nhất với các diễn viên trẻ là cân bằng giữa kiếm tiền và giữ lửa nghề&quot; - Ảnh 6.

Trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đang phát sóng trên VTV3, Hà Thành góp mặt với vai Lâm - chàng trai trẻ tuổi xuất hiện từ tập 6.

Điều bất ngờ về nam diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 7.

Ngay trong tập phim lần đầu xuất hiện, nhân vật Lâm xuất hiện tại công ty nơi nữ chính Trúc Lam (do Quỳnh Kool thủ vai) làm việc. Chỉ trong vài chục giây, phân cảnh này lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Chỉ sau 24 giờ, đoạn phim có sự xuất hiện của Hà Thành đã thu hút hơn 1,8 triệu lượt xem trên Fanpage VTV Giải Trí, cùng hàng trăm bình luận bày tỏ sự phấn khích và yêu mến.

Điều bất ngờ về nam diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 8.

Sự xuất hiện của Lâm sau đó ngày càng nhiều. Nhất là ở những thời điểm Trúc Lam có những bất ổn về tâm lý khi thường xuyên cãi nhau, giận dỗi chồng. Lâm dù ít tuổi hơn, song luôn coi Trúc Lam như là bạn, quan tâm, trêu đùa như hai bạn trẻ.

Điều bất ngờ về nam diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 9.

Đỉnh điểm là khi hai vợ chồng Trúc Lam mới ký đơn ly hôn, chưa ra tòa và chưa công khai tới gia đình nhưng "phi công" Lâm đã kề bên chăm sóc, đón đưa.

Điều bất ngờ về nam diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 10.

Sự quan tâm quá mức của chàng trai Lâm với Trúc Lam cũng đã gây ra nhiều tranh cãi. Trên một số diễn đàn phim, không ít khán giả cho rằng Lâm đang là "kẻ thứ 3" xen vào chuyện gia đình Trúc Lam vốn đang bên bờ vực đổ vỡ. Sự quan tâm của Lâm dành cho Trúc Lam đã vượt qua giới hạn của đồng nghiệp, đó là tình cảm càng khiến hôn nhân của Trúc Lam khó có thể cứu vãn. Không ít người phê phán Trúc Lam không chỉ đỏng đảnh với chồng mà còn "tạo điều kiện" tình cảm cho người đàn ông khác.

Điều bất ngờ về nam diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 11.

Theo ekip sản xuất, nhân vật Lâm trong "Gió ngang khoảng trời xanh" là hình tượng của sự trẻ trung, từng trải, đại diện cho một lối sống mới và là “phép thử” dành cho Trúc Lam trong hành trình đi tìm bản ngã và hạnh phúc. Sự xuất hiện của Lâm không chỉ làm thay đổi cuộc sống của nữ chính, mà còn khiến khán giả phải đặt lại câu hỏi về điều họ thực sự tìm kiếm trong cuộc sống.

Điều bất ngờ về nam diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 12.

"Gió ngang khoảng trời xanh" đang phát sóng trên VTV3 là bộ phim truyền hình do Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) thực hiện. Phim kể về hành trình sống, yêu và trưởng thành của ba người phụ nữ hiện đại: Mỹ Anh, Trúc Lam và Kim Ngân qua những biến cố trong hôn nhân, sự nghiệp và tình cảm cá nhân.

(Ảnh: Tư liệu, VTV, FB nhân vật)

Sau phát ngôn "dậy sóng", Hoa hậu Yến Nhi xin lỗiSau phát ngôn 'dậy sóng', Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi

GĐXH - Mặc dù đang dự thi Miss Grand International 2025 tại Thái Lan, nhưng trước những lùm xùm về phát ngôn, Hoa hậu Yến Nhi đã gửi lời xin lỗi khán giả.

Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình "Tân binh thăng cấp"Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'

GĐXH - Trong tập 1 "Tân binh toàn năng", đội hình Tân binh đã có màn ra mắt ấn tượng nhưng vẫn để thua nhóm nhạc thần tượng 8TURN đến từ Hàn Quốc.

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

GĐXH - Ca sĩ Ngọc Sơn - "ông hoàng nhạc sến" tuổi U60 dù độc thân vẫn luôn sống khỏe mạnh, giọng hát ổn định và tích cực biểu diễn nhờ chăm chỉ tập luyện và ăn chay trường.

Thanh Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sau phát ngôn 'dậy sóng', Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi

Sau phát ngôn 'dậy sóng', Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi

Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'

Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'

Tối nay, Võ Hạ Trâm và Nguyễn Trần Trung Quân biểu diễn tại chương trình 'Ngọc trong lửa'

Tối nay, Võ Hạ Trâm và Nguyễn Trần Trung Quân biểu diễn tại chương trình 'Ngọc trong lửa'

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

Cùng chuyên mục

Hình ảnh chân thực của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi đi từ thiện tại miền Trung bão lũ

Hình ảnh chân thực của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi đi từ thiện tại miền Trung bão lũ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH – Không son phấn, không xiêm y lộng lẫy, hình ảnh Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi đi từ thiện, đến thăm và chia sẻ với đồng bào miền Trung đang gặp thiên tai bão lũ khiến khán giả xúc động.

Rò rỉ đoạn clip Hoa hậu Yến Nhi phát ngôn sốc, fan tiếp tục thất vọng

Rò rỉ đoạn clip Hoa hậu Yến Nhi phát ngôn sốc, fan tiếp tục thất vọng

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Đoạn clip được cho là có liên quan Hoa hậu Yến Nhi tại Miss Grand International 2025 đang trở thành tâm điểm tranh cãi của fan sắc đẹp.

Sau phát ngôn 'dậy sóng', Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi

Sau phát ngôn 'dậy sóng', Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù đang dự thi Miss Grand International 2025 tại Thái Lan, nhưng trước những lùm xùm về phát ngôn, Hoa hậu Yến Nhi đã gửi lời xin lỗi khán giả.

Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'

Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tập 1 "Tân binh toàn năng", đội hình Tân binh đã có màn ra mắt ấn tượng nhưng vẫn để thua nhóm nhạc thần tượng 8TURN đến từ Hàn Quốc.

4 năm sau khi yêu 'phú bà' Cbiz giàu có, Lâm Bảo Châu thay đổi ra sao?

4 năm sau khi yêu 'phú bà' Cbiz giàu có, Lâm Bảo Châu thay đổi ra sao?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Lâm Bảo Châu lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng với phim "Chị ngã em nâng", anh đã được khán giả chú ý. Sau 4 năm hẹn hò cùng Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu có rất nhiều sự thay đổi.

Cuộc sống của Hồ Văn Cường sau 4 năm mẹ nuôi Phi Nhung qua đời

Cuộc sống của Hồ Văn Cường sau 4 năm mẹ nuôi Phi Nhung qua đời

Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trước

4 năm sau sự ra đi của Phi Nhung, Hồ Văn Cường vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Anh Thơ, Lê Anh Dũng góp giọng trong album 'Tình đất phù sa' của Ngọc Lê Ninh

Anh Thơ, Lê Anh Dũng góp giọng trong album 'Tình đất phù sa' của Ngọc Lê Ninh

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Cùng với Anh Thơ và Lê Anh Dũng, album “Tình đất phù sa” của nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh còn có nhiều giọng ca quen thuộc với người yêu nhạc như NSƯT Bùi Thu Huyền, Hồ Quang 8…

Tối nay, Võ Hạ Trâm và Nguyễn Trần Trung Quân biểu diễn tại chương trình 'Ngọc trong lửa'

Tối nay, Võ Hạ Trâm và Nguyễn Trần Trung Quân biểu diễn tại chương trình 'Ngọc trong lửa'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chương trình "Ngọc trong lửa" có sự tham gia biểu diễn của Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Nguyễn Trần Trung Quân, Tiến Luật… được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h10 ngày 4/10 trên kênh VTV1 và VTV8.

Hoa hậu Yến Nhi tiếp tục gây thất vọng, fan bất ngờ gọi tên Quế Anh

Hoa hậu Yến Nhi tiếp tục gây thất vọng, fan bất ngờ gọi tên Quế Anh

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phong thái tự tin nhưng hạn chế tiếng Anh và cả giọng hát khiến Yến Nhi trở thành tâm điểm bàn luận sau phần thi Tài năng và talkshow - Miss Grand International 2025.

Quốc Trường ở tuổi U40: Lụy tình nhưng không yêu 'mập mờ', tìm hiểu thấy 'ổn' là cưới luôn

Quốc Trường ở tuổi U40: Lụy tình nhưng không yêu 'mập mờ', tìm hiểu thấy 'ổn' là cưới luôn

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Quốc Trường cho biết hiện tại anh đã "lớn tuổi" nên khi xác định được đối tượng, anh sẽ chọn cách yêu thực tế và tính chuyện lâu dài.

Xem nhiều

Biểu cảm đáng yêu của con gái H'Hen Niê khiến fan mê mẩn

Biểu cảm đáng yêu của con gái H'Hen Niê khiến fan mê mẩn

Giải trí

GĐXH - H'Hen Niê chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái Harley mới 2 tuần tuổi. Bé gái được nhận xét thừa hưởng gen chiều cao từ mẹ.

Con gái Hà Kiều Anh làm thiện nguyện với mẹ, nhan sắc và thần thái gây ngỡ ngàng

Con gái Hà Kiều Anh làm thiện nguyện với mẹ, nhan sắc và thần thái gây ngỡ ngàng

Giải trí
Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Câu chuyện văn hóa
Quốc Trường ở tuổi U40: Lụy tình nhưng không yêu 'mập mờ', tìm hiểu thấy 'ổn' là cưới luôn

Quốc Trường ở tuổi U40: Lụy tình nhưng không yêu 'mập mờ', tìm hiểu thấy 'ổn' là cưới luôn

Giải trí
4 năm sau khi yêu 'phú bà' Cbiz giàu có, Lâm Bảo Châu thay đổi ra sao?

4 năm sau khi yêu 'phú bà' Cbiz giàu có, Lâm Bảo Châu thay đổi ra sao?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top