Tối nay, Võ Hạ Trâm và Nguyễn Trần Trung Quân biểu diễn tại chương trình 'Ngọc trong lửa'

Chương trình "Ngọc trong lửa" do Bộ Công an, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp với VTV8 sản xuất. Chương trình "Ngọc trong lửa" hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy; Cứu nạn, cứu hộ và 24 năm Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy.

Chương trình là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người lính quả cảm của lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - những con người đã chọn cho mình con đường gian nan, đối diện hiểm nguy để giành giật sự sống cho người khác, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì sự bình yên của cộng đồng.

Chương trình "Ngọc trong lửa" diễn ra vào tối 4/10, được trực tiếp trên các kênh VTV1 và VTV8. Ảnh VTV

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã để lại những trang sử hào hùng, khẳng định bản lĩnh và sứ mệnh thiêng liêng: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Chương trình gồm hai phần: Ngọc sáng trong lửa và Hợp khúc bình yên. Khán giả sẽ được theo dõi các phóng sự xúc động, tái hiện hình ảnh những chiến sĩ PCCC và CNCH trong những phút giây cam go nhất sẵn sàng lao vào biển lửa hay lũ giữ để giành giật cuộc sống cho người dân.

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh VTV

Bên cạnh phần giao lưu, khán giả còn được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: Múa tương tác 3D Mapping, ca vọng cổ, liên khúc Ước mơ của con - Việt Nam tử tế, liên khúc Nguyện thề vì bình yên - Tình yêu đất nước… Tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật vừa xúc động vừa tràn đầy tự hào.



Chương trình do đạo diễn Bùi Thái Dương dàn dựng với sự góp mặt của các nghệ sĩ: Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Nguyễn Trần Trung Quân, Tiến Luật…

