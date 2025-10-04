Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tối nay, Võ Hạ Trâm và Nguyễn Trần Trung Quân biểu diễn tại chương trình 'Ngọc trong lửa'

Thứ bảy, 15:12 04/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chương trình "Ngọc trong lửa" có sự tham gia biểu diễn của Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Nguyễn Trần Trung Quân, Tiến Luật… được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h10 ngày 4/10 trên kênh VTV1 và VTV8.

Chương trình "Ngọc trong lửa" do Bộ Công an, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp với VTV8 sản xuất. Chương trình "Ngọc trong lửa" hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy; Cứu nạn, cứu hộ và 24 năm Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy. 

Chương trình là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người lính quả cảm của lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - những con người đã chọn cho mình con đường gian nan, đối diện hiểm nguy để giành giật sự sống cho người khác, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì sự bình yên của cộng đồng.

Võ Hạ Trâm và Nguyễn Trần Trung Quân biểu diễn tại Chương trình Ngọc trong lửa trên VTV1 - Ảnh 1.

Chương trình "Ngọc trong lửa" diễn ra vào tối 4/10, được trực tiếp trên các kênh VTV1 và VTV8. Ảnh VTV

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã để lại những trang sử hào hùng, khẳng định bản lĩnh và sứ mệnh thiêng liêng: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Chương trình gồm hai phần: Ngọc sáng trong lửa Hợp khúc bình yên. Khán giả sẽ được theo dõi các phóng sự xúc động, tái hiện hình ảnh những chiến sĩ PCCC và CNCH trong những phút giây cam go nhất sẵn sàng lao vào biển lửa hay lũ giữ để giành giật cuộc sống cho người dân.

Võ Hạ Trâm và Nguyễn Trần Trung Quân biểu diễn tại Chương trình Ngọc trong lửa trên VTV1 - Ảnh 2.

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh VTV

Bên cạnh phần giao lưu, khán giả còn được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: Múa tương tác 3D Mapping, ca vọng cổ, liên khúc Ước mơ của con - Việt Nam tử tế, liên khúc Nguyện thề vì bình yên - Tình yêu đất nước… Tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật vừa xúc động vừa tràn đầy tự hào.

Chương trình do đạo diễn Bùi Thái Dương dàn dựng với sự góp mặt của các nghệ sĩ: Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Nguyễn Trần Trung Quân, Tiến Luật…

Võ Hạ Trâm và Nguyễn Trần Trung Quân biểu diễn tại Chương trình Ngọc trong lửa trên VTV1 - Ảnh 3.Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

GĐXH - Ca sĩ Ngọc Sơn - "ông hoàng nhạc sến" tuổi U60 dù độc thân vẫn luôn sống khỏe mạnh, giọng hát ổn định và tích cực biểu diễn nhờ chăm chỉ tập luyện và ăn chay trường.

Võ Hạ Trâm và Nguyễn Trần Trung Quân biểu diễn tại Chương trình Ngọc trong lửa trên VTV1 - Ảnh 4.Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

GĐXH - Ca sĩ Hiền Thục từng chia sẻ, một trong những bí quyết giúp cô có cân nặng lý tưởng cùng vẻ ngoài tươi sáng đó là do đã ăn chay nhiều năm qua.

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

Cái chết bí ẩn dưới sông của Hùng khiến Phó chủ tịch xã Xuân bất an

Cái chết bí ẩn dưới sông của Hùng khiến Phó chủ tịch xã Xuân bất an

Ai sẽ lọt vào Top 3 dự chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'?

Ai sẽ lọt vào Top 3 dự chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'?

Con gái Hà Kiều Anh làm thiện nguyện với mẹ, nhan sắc và thần thái gây ngỡ ngàng

Con gái Hà Kiều Anh làm thiện nguyện với mẹ, nhan sắc và thần thái gây ngỡ ngàng

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

Cùng chuyên mục

Anh Thơ, Lê Anh Dũng góp giọng trong album 'Tình đất phù sa' của Ngọc Lê Ninh

Anh Thơ, Lê Anh Dũng góp giọng trong album 'Tình đất phù sa' của Ngọc Lê Ninh

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Cùng với Anh Thơ và Lê Anh Dũng, album “Tình đất phù sa” của nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh còn có nhiều giọng ca quen thuộc với người yêu nhạc như NSƯT Bùi Thu Huyền, Hồ Quang 8…

Hoa hậu Yến Nhi tiếp tục gây thất vọng, fan bất ngờ gọi tên Quế Anh

Hoa hậu Yến Nhi tiếp tục gây thất vọng, fan bất ngờ gọi tên Quế Anh

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Phong thái tự tin nhưng hạn chế tiếng Anh và cả giọng hát khiến Yến Nhi trở thành tâm điểm bàn luận sau phần thi Tài năng và talkshow - Miss Grand International 2025.

Quốc Trường ở tuổi U40: Lụy tình nhưng không yêu 'mập mờ', tìm hiểu thấy 'ổn' là cưới luôn

Quốc Trường ở tuổi U40: Lụy tình nhưng không yêu 'mập mờ', tìm hiểu thấy 'ổn' là cưới luôn

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Quốc Trường cho biết hiện tại anh đã "lớn tuổi" nên khi xác định được đối tượng, anh sẽ chọn cách yêu thực tế và tính chuyện lâu dài.

Cái chết bí ẩn dưới sông của Hùng khiến Phó chủ tịch xã Xuân bất an

Cái chết bí ẩn dưới sông của Hùng khiến Phó chủ tịch xã Xuân bất an

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Trong tập 39 "Có anh, nơi ấy bình yên", cái chết bí ẩn của chủ thầu xây dựng Hùng khiến Xuân lo lắng, Thiếu tá Huy nhận ra nhiều dấu hiệu bất thường trong vụ án.

'Vua hài' từng cầm 300 cây vàng mua siêu xe, giờ bán cơm tấm cùng vợ kém 29 tuổi

'Vua hài' từng cầm 300 cây vàng mua siêu xe, giờ bán cơm tấm cùng vợ kém 29 tuổi

Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trước

Nổi tiếng đình đám tại miền Nam vào đầu những năm 2000, nam nghệ sĩ này từng sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ao ước.

Ai sẽ lọt vào Top 3 dự chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'?

Ai sẽ lọt vào Top 3 dự chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Càng gần đến đêm chung kết, "Vietnam's Next Top Model" được dự đoán sẽ đầy kịch tính khi chọn ra Top 3 góp mặt vào chung kết.

Con gái Hà Kiều Anh làm thiện nguyện với mẹ, nhan sắc và thần thái gây ngỡ ngàng

Con gái Hà Kiều Anh làm thiện nguyện với mẹ, nhan sắc và thần thái gây ngỡ ngàng

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh vừa có chuyến thiện nguyện cùng con gái Viann. Ngoài nghĩa cử ý nghĩa này, công chúng còn dành nhiều lời khen ngợi cho thần thái của ái nữ nhà hoa hậu.

Biểu cảm đáng yêu của con gái H'Hen Niê khiến fan mê mẩn

Biểu cảm đáng yêu của con gái H'Hen Niê khiến fan mê mẩn

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - H'Hen Niê chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái Harley mới 2 tuần tuổi. Bé gái được nhận xét thừa hưởng gen chiều cao từ mẹ.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình đáng yêu đón trung thu ở trường

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình đáng yêu đón trung thu ở trường

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình khiến khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng trang phục dễ thương trong lần đón trung thu đầu tiên ở trường học.

Hoa hậu Yến Nhi bị chê nhan sắc

Hoa hậu Yến Nhi bị chê nhan sắc

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Livestream giao lưu với khán giả, Yến Nhi nhận nhiều góp ý về layout makeup, kiểu tóc, cách nói chuyện, biểu cảm,... trong hành trình tại Miss Grand Vietnam 2025.

Xem nhiều

Biểu cảm đáng yêu của con gái H'Hen Niê khiến fan mê mẩn

Biểu cảm đáng yêu của con gái H'Hen Niê khiến fan mê mẩn

Giải trí

GĐXH - H'Hen Niê chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái Harley mới 2 tuần tuổi. Bé gái được nhận xét thừa hưởng gen chiều cao từ mẹ.

Con gái Hà Kiều Anh làm thiện nguyện với mẹ, nhan sắc và thần thái gây ngỡ ngàng

Con gái Hà Kiều Anh làm thiện nguyện với mẹ, nhan sắc và thần thái gây ngỡ ngàng

Giải trí
Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

Giải trí
Hoa hậu Yến Nhi bị chê nhan sắc

Hoa hậu Yến Nhi bị chê nhan sắc

Giải trí
Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top