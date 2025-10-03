Mới nhất
Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

Thứ sáu, 14:01 03/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ca sĩ Ngọc Sơn - "ông hoàng nhạc sến" tuổi U60 dù độc thân vẫn luôn sống khỏe mạnh, giọng hát ổn định và tích cực biểu diễn nhờ chăm chỉ tập luyện và ăn chay trường.

Ngọc Sơn và Cuộc sống độc thân tuổi u 60: Nghệ sĩ giàu có nhưng ' nghèo nhất ' showbiz Việt - Ảnh 1.

Ca sĩ Ngọc Sơn sinh năm 1968, được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến" với giọng ca trời phú và nhiều sáng tác được khán giả yêu thích như: "Mưa bụi", "Vầng trăng cô đơn", "Tình cha"…

Ngọc Sơn và Cuộc sống độc thân tuổi u 60: Nghệ sĩ giàu có nhưng ' nghèo nhất ' showbiz Việt - Ảnh 2.

Ngọc Sơn có khiếu âm nhạc từ rất nhỏ và chính thức bước chân lên sân khấu chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi. Tại Liên hoan Ca múa nhạc nhẹ toàn quốc 1989 tại Nha Trang với bài hát "Thuyền và biển", ngoài danh hiệu Ngôi sao Nhạc nhẹ, Ngọc Sơn là ca sĩ duy nhất được trao thêm giải thưởng “Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất”. Ca sĩ Ngọc Sơn nổi danh những năm thập niên 1990, nhất là sau khi thành công qua các ấn phẩm "Mưa bụi".

Ngọc Sơn và Cuộc sống độc thân tuổi u 60: Nghệ sĩ giàu có nhưng ' nghèo nhất ' showbiz Việt - Ảnh 3.

Là ca sĩ hát dòng nhạc trữ tình và sáng tác nhiều ca khúc, Ngọc Sơn được khán giả yêu mến gọi là "ông hoàng nhạc sến". Độ nổi tiếng của Ngọc Sơn "phủ sóng" cả nước, xuất hiện trong nhiều băng, đĩa nhạc trong và ngoài nước. Ca sĩ Ngọc Sơn cũng được biết đến là một nhân vật giàu có bậc nhất trong shobiz Việt. Anh sinh sống và sở hữu ngôi biệt thự lớn ở trung tâm TP.HCM. Năm 2000, Ngọc Sơn từng gây sốc khi đầu tư 1.000 cây vàng để tự đúc tượng mình.

Ngọc Sơn và Cuộc sống độc thân tuổi u 60: Nghệ sĩ giàu có nhưng ' nghèo nhất ' showbiz Việt - Ảnh 4.

Ngọc Sơn cho biết khi không còn mẹ, nam ca sĩ toàn tâm toàn ý cho các hoạt động nghệ thuật, cống hiến cho xã hội. Anh quyết định hiến xác cho y học, biệt thự thì tặng làm từ đường dòng họ. Bản thân không còn những mưu cầu cá nhân mà chỉ muốn lan tỏa sự tích cực, giúp đỡ nhiều người khác.

Ngọc Sơn và Cuộc sống độc thân tuổi u 60: Nghệ sĩ giàu có nhưng ' nghèo nhất ' showbiz Việt - Ảnh 5.

Ca sĩ Ngọc Sơn hiện tại vẫn tích cực biểu diễn trong và ngoài nước. Cuộc sống độc thân của nam ca sĩ ngoài việc chạy show, anh ăn chay, tập luyện thể dục thể thao và duy trì lối sống lành mạnh.

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao? - Ảnh 6.

Ngọc Sơn ăn chay từ lâu, ban đầu anh ăn chay vì cầu nguyện cho ba mẹ khỏe mạnh, sống lâu nhưng càng ăn càng thích. Nam danh ca cảm thấy bản thân khỏe mạnh hơn khi duy trì chế độ ăn uống phù hợp, tự tin mình đang ở giai đoạn làm việc cũng như sức khỏe sung sức nhất từ trước đến nay. Ngọc Sơn nhận ra cơ thể khỏe mạnh hơn khi mình biết tập luyện cả thể chất và tinh thần.

Ngọc Sơn và Cuộc sống độc thân tuổi u 60: Nghệ sĩ giàu có nhưng ' nghèo nhất ' showbiz Việt - Ảnh 7.

Ngọc Sơn tiết lộ, thời điểm hiện tại, anh ăn rất nhiều rau củ, hoa quả, những loại thực phẩm khá nhẹ nhàng, thức ăn nhạt nhưng vẫn săn chắc do ăn điều độ, khoa học và kết hợp tập luyện. Ngọc Sơn cũng chú ý tới chế độ dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe chứ không chỉ tập trung vào giữ gìn cơ bắp.

Ngọc Sơn và Cuộc sống độc thân tuổi u 60: Nghệ sĩ giàu có nhưng ' nghèo nhất ' showbiz Việt - Ảnh 8.

Sau hơn 30 năm theo đuổi con đường ca hát và trải qua những biến cố thăng trầm của cuộc sống, ca sĩ Ngọc Sơn ngoài việc chạy show còn dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân bằng lối sống khoa học, lành mạnh. Nam ca sĩ cũng từng tiết lộ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ giã sân khấu, muốn cống hiến hết mình cho âm nhạc. Dù có lịch trình ca hát dày đặc, Ngọc Sơn vẫn dành thời gian cho các công tác thiện nguyện. Anh thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Ca sĩ Ngọc Sơn ăn chay trường từ nhiều năm, tuổi U60 độc thân giàu có diễn 'sung' nhưng vẫn tự nhận 'nghèo nhất showbiz' - Ảnh 9.

Những năm qua, Ngọc Sơn còn quan tâm, đỡ đầu những ca sĩ trẻ, giúp họ phát triển hơn trong sự nghiệp ca hát, có thể kể đến ca sĩ Hồ Văn Cường. Ngoài ra, anh cũng là gương mặt quen thuộc, thường xuyên ngồi ghế giám khảo tại các cuộc thi nhan sắc...

Theo ThS.BS Đặng Ngọc Hùng, Viện nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng, việc ăn đúng cách các loại thức ăn thực vật có lợi cho sức khỏe như giảm cân và hỗ trợ phòng ngừa các bệnh mạn tính liên quan đến chế độ ăn uống như: béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch và giảm nguy cơ ung thư. Để ăn chay mà không bị thiếu chất, những người ăn chay cần ăn đa dạng các loại thực phẩm khác nhau. Sử dụng các phương pháp chế biến như hấp, luộc, trộn thay vì chiên, xào, nướng để giảm nguy cơ thừa cân, béo phì và các bệnh lý liên quan. Nên ăn trứng, uống sữa sẽ cân bằng protein tốt hơn cho cơ thể. Nếu cần thiết nên tham khảo ý kiến của bác sĩ dinh dưỡng để bổ sung một số vi chất, đặc biệt là B12, canxi, kẽm, sắt…

(Theo SK&ĐS)

Thanh Hằng (th)
