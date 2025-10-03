Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

Theo ThS.BS Đặng Ngọc Hùng, Viện nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng, việc ăn đúng cách các loại thức ăn thực vật có lợi cho sức khỏe như giảm cân và hỗ trợ phòng ngừa các bệnh mạn tính liên quan đến chế độ ăn uống như: béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch và giảm nguy cơ ung thư. Để ăn chay mà không bị thiếu chất, những người ăn chay cần ăn đa dạng các loại thực phẩm khác nhau. Sử dụng các phương pháp chế biến như hấp, luộc, trộn thay vì chiên, xào, nướng để giảm nguy cơ thừa cân, béo phì và các bệnh lý liên quan. Nên ăn trứng, uống sữa sẽ cân bằng protein tốt hơn cho cơ thể. Nếu cần thiết nên tham khảo ý kiến của bác sĩ dinh dưỡng để bổ sung một số vi chất, đặc biệt là B12, canxi, kẽm, sắt…

(Theo SK&ĐS)