Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'

Tập 1 Chương trình "Tân binh toàn năng" đã chính thức lên sóng để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả. Trong tập 1, chương trình giới thiệu với khán giả đội hình 11 Tân binh thăng cấp - những người sẽ bước vào giai đoạn thi đấu với những nhóm nhạc đến từ nhiều quốc gia.

Đây cũng là giai đoạn danh xưng "toàn năng" được đánh giá, kiểm nghiệm một cách khắt khe theo các tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời vai trò dẫn dắt của Nhà sản xuất toàn năng SOOBIN cũng được kiểm nghiệm trong cách tính toán, sắp xếp chiến thuật đồng thời là người tư vấn, hỗ trợ cho các tân binh trong những cuộc đối đầu kịch tính.

Trong tập 1, Đội hình Tân binh thăng cấp đã trình diễn tiết mục mở màn mang tên "Đã đến lúc" của chính Nhà sản xuất toàn năng SOOBIN với phiên bản làm mới phù hợp hơn với màu sắc của một nhóm nhạc.

Đội hình Tân binh thăng cấp và Nhà sản xuất Toàn năng SOOBIN. Ảnh VTV

Tại Công diễn 1, nhóm nhạc quốc tế đầu tiên góp mặt là 8TURN đến từ Hàn Quốc. Nhóm nhạc này gồm 8 thành viên, chính thức ra mắt vào tháng 1 năm 2023. Sau chưa đầy hai năm hoạt động, nhóm đã tạo ra những cột mốc ấn tượng về doanh số và chất lượng trình diễn, với cột mốc album 100.000 bản, chuyến lưu diễn World Tour 2025 tại các thành phố lớn ở Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu.



Nhóm nhạc 8TURN đến từ Hàn Quốc. Ảnh VTV

Trước thực lực đáng gờm của 8TURN, SOOBIN và các Tân binh đã lên phương án thi đấu chiến thuật để có thể phát huy tốt nhất sức mạnh của từng thành viên.

Thể thức thi đấu giao lưu quốc tế của chương trình được hiểu vắn tắt là nhóm nhạc quốc tế sẽ luôn thi đấu trước trong các Công diễn và điểm số khán giả bình chọn cho họ sẽ là "Điểm cột mốc" để làm căn cứ so sánh cho các Tân binh thăng cấp. Mỗi lần lựa chọn mức thử thách chính là một lần những thí sinh trẻ tuổi cần phải nhìn nhận và đánh giá tổng quan về sự phát triển của bản thân nói riêng và của cả nhóm nói chung.

Trong lần đối đầu đầu tiên với 8TURN, các Tân binh thăng cấp đã mang đến tiết mục "Exposure" với mức thử thách 100%, đã nhận về thất bại ngay vòng đầu.

Tiết mục "Exposure" với mức thử thách 100%, Tân binh thăng cấp đã nhận về thất bại ngay vòng đầu. Ảnh VTV



Kết quả được xem là gây sốc đối với các Tân binh thăng cấp, cho thấy khoảng cách không nhỏ giữa những người vừa trải qua hành trình đào tạo 100 ngày với những thần tượng đã thành danh. Kết quả không chỉ đặt thêm thử thách cho vòng trình diễn tiếp theo mà còn buộc các tân binh phải nhìn lại bản thân, biết mình đang ở đâu và nỗ lực nhiều hơn nữa.

