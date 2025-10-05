Mới nhất
Sau phát ngôn 'dậy sóng', Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi

Chủ nhật, 12:14 05/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Mặc dù đang dự thi Miss Grand International 2025 tại Thái Lan, nhưng trước những lùm xùm về phát ngôn, Hoa hậu Yến Nhi đã gửi lời xin lỗi khán giả.

Tối 4/10, Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2025 gửi lời xin lỗi khán giả sau những phát ngôn gây tranh cãi trong quá trình tham gia cuộc thi tại Thái Lan. Trên trang cá nhân, người đẹp viết: “Những ngày qua tại Miss Grand International là hành trình nhiều cảm xúc, mang đến cho tôi những trải nghiệm và bài học quý giá. Mang trên mình dải sash Việt Nam, tôi luôn ý thức sâu sắc về việc phải tập trung hết mình cho hành trình này”.

Theo Yến Nhi, dù lịch trình dày đặc, cô vẫn cố gắng duy trì việc livestream để trò chuyện và lan tỏa năng lượng tích cực đến khán giả quê nhà. Trong khoảnh khắc vội vã, Nhi đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng. Bản thân Nhi cảm thấy rất buồn vì điều đó.

Người đẹp gửi lời xin lỗi tới khán giả, người hâm mộ: "Nhi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã góp ý, chỉ bảo và vẫn dành cho Nhi sự quan tâm, động viên trong suốt thời gian qua. Với Nhi, mỗi góp ý là một bài học, mỗi yêu thương là một nguồn sức mạnh để không ngừng hoàn thiện và trưởng thành hơn". 

Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi khán giả sau phát ngôn gây tranh cãi tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 1.

Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi.

Cũng theo Hoa hậu Yến Nhi, mỗi góp ý là một bài học, mỗi yêu thương là một nguồn sức mạnh để không ngừng hoàn thiện và trưởng thành hơn. Hành trình phía trước còn dài, và Nhi sẽ nỗ lực gấp nhiều lần nữa để thể hiện thật tốt, mang đến hình ảnh tích cực, tự tin và bản lĩnh nhất của người con Việt Nam. Chỉ còn khoảng hai tuần là đến đêm chung kết Miss Grand International 2025, Yến Nhi rất mong quý khán giả mở lòng, đồng hành và tiếp thêm cho Nhi sức mạnh trên chặng đường đầy thử thách sắp tới.

Bài đăng của Yến Nhi nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Trước đó, đoạn clip ghi lại phần livestream và phần thi talkshow của tân Miss Grand Vietnam 2025 gây tranh cãi. Trong buổi trò chuyện cùng Chủ tịch Nawat và đương kim Hoa hậu, Yến Nhi chỉ giới thiệu ngắn gọn tên và vai trò, khiến ông Nawat phải hỏi lại “Còn gì nữa không?” . Khi được hỏi về sở thích, cô tỏ ra lúng túng, ngập ngừng. Yến Nhi đã livestream thừa nhận hạn chế ngoại ngữ do thiếu môi trường rèn luyện, buổi giao lưu diễn ra bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị...

Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi khán giả sau phát ngôn gây tranh cãi tại Miss Grand International 2025 - Ảnh 2.

Yến Nhi đang đại diện Việt Nam tranh tài ở Miss Grand International 2025 tại Thái Lan. Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng "tâm thư" xin lỗi khán giả, Yến Nhi tiếp tục gây tranh cãi khi bị lọt tiếng trong livestream của bạn cùng phòng vào sáng 5/10. Đoạn clip ghi lại cảnh này lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt tranh cãi trái chiều. Nhiều khán giả tràn vào trang cá nhân của Yến Nhi, để lại bình luận chỉ trích gay gắt và yêu cầu cô lên tiếng giải thích...

Hiện tại vẫn chưa rõ tính xác thực của đoạn livestream nói trên, trên trang cá nhân của Hoa hậu Yến Nhi cũng chưa có động thái giải thích hay phủ nhận về việc này.

T.Hằng (th)
Top