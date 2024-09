Do ảnh hưởng của bão YAGI, Nam Định hoãn chương trình đón Huân chương lao động hạng Nhất của huyện Giao Thủy

40 phút trước

GĐXH - Theo bản tin của cơ quan khí tượng, bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão (cấp 16) với sức gió từ 184-201 km/giờ, giật trên cấp 17. Dự báo, nhiều tỉnh thành nước ta có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão.