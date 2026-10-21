Đồ chiên rán hấp dẫn vị giác nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), một chế độ ăn lành mạnh cần bảo đảm cân đối năng lượng, đồng thời hạn chế chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Với người trưởng thành, tổng lượng chất béo nên chiếm không quá 30% tổng năng lượng ăn vào để góp phần phòng ngừa tăng cân không lành mạnh. Đáng lưu ý, chất béo chuyển hóa có thể xuất hiện trong một số loại thực phẩm chiên rán, thức ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn.

Để bảo vệ sức khỏe, chuyên gia khuyến cáo, người dân nên hạn chế đồ chiên rán, tránh sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần, không chế biến thực phẩm quá vàng sẫm hoặc cháy xém. Ưu tiên các món hấp, luộc, tăng cường rau xanh, trái cây và duy trì chế độ ăn uống cân bằng là những biện pháp thiết thực đảm bảo sức khỏe lâu dài.