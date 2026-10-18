Nam thanh niên 22 tuổi phải phẫu thuật vì tắc ruột: Cảnh báo sai lầm khi ăn trứng để tăng cơ

Nam thanh niên 22 tuổi phải phẫu thuật vì khối bã thức ăn gây tắc ruột

Báo SKĐS dịch từ World Journal of Gastrointestinal Surgery (Tạp chí Phẫu thuật Tiêu hóa Thế giới), một nam thanh niên 22 tuổi được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng đau quặn bụng dữ dội từng cơn, nôn mửa liên tục và bụng chướng căng.

Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ người bệnh bị tắc ruột cơ học do dính ruột hoặc viêm ruột cấp tính. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán hình ảnh và nội soi ổ bụng cho thấy có khối bã thức ăn (bezoar) lớn, gây tắc nghẽn đường tiêu hóa. Tình trạng này còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu máu cục bộ ở các mô xung quanh.

Trước tình trạng nguy cấp, bệnh nhân được phẫu thuật để lấy khối bã thức ăn, giải phóng chỗ tắc và hạn chế nguy cơ tổn thương ruột nghiêm trọng.

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Theo thông tin được cung cấp, khi khai thác tiền sử dinh dưỡng, các bác sĩ ghi nhận nam thanh niên có thói quen ăn khoảng 10–15 quả trứng mỗi ngày trong thời gian dài nhằm tăng cơ theo những hướng dẫn lan truyền trên mạng xã hội. Người bệnh chủ yếu ăn trứng luộc lòng đào hoặc trứng chưa chín kỹ.

Tuy nhiên, để xác định chính xác loại thức ăn hình thành khối bã, cơ chế gây tắc và mối liên quan với thói quen ăn trứng, cần đối chiếu nội dung báo cáo ca bệnh gốc. Không nên mặc nhiên kết luận trứng là nguyên nhân trực tiếp chỉ dựa trên thông tin về chế độ ăn của người bệnh.

Ăn quá nhiều trứng có thể gây ra những vấn đề gì?

Theo các chuyên gia Hệ thống nhà thuốc Long Châu, trứng cung cấp protein, vitamin và choline, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn quá nhiều trứng có thể khiến khẩu phần ăn mất cân đối, ảnh hưởng đến lượng cholesterol trong máu và sức khỏe chuyển hóa, đặc biệt ở những người có bệnh nền.

Tăng cholesterol trong máu: Lòng đỏ trứng chứa cholesterol. Việc tiêu thụ quá nhiều trứng có thể ảnh hưởng đến cholesterol máu, tùy thuộc vào chế độ ăn tổng thể, yếu tố di truyền và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Người có rối loạn mỡ máu hoặc bệnh tim mạch nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng trứng phù hợp.

Nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch: Cholesterol máu tăng cao có thể góp phần thúc đẩy quá trình hình thành mảng xơ vữa động mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tuy nhiên, không thể khẳng định ăn nhiều trứng trực tiếp gây suy tim, đột quỵ ở tất cả mọi người.

Ảnh hưởng đến chức năng gan: Trứng chứa protein, lipid, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, chưa có đủ căn cứ để kết luận ăn nhiều trứng trực tiếp làm tăng men gan hoặc gây xơ gan. Nguy cơ bệnh gan cần được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có bệnh lý nền, chế độ ăn và lối sống.

Ảnh hưởng đến kiểm soát đường huyết: Không nên mặc định ăn nhiều trứng sẽ làm tăng đường huyết hoặc gây kháng insulin. Tác động đến chuyển hóa còn phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn, cân nặng, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

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Ăn trứng thế nào để bảo đảm an toàn và dinh dưỡng?

Để tăng cơ, người tập luyện cần xây dựng chế độ ăn cân đối, cung cấp đủ năng lượng, protein, chất béo lành mạnh, carbohydrate, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Trứng có thể là một nguồn protein trong khẩu phần, nhưng không nên sử dụng số lượng quá lớn như một giải pháp duy nhất để tăng cơ.

Lượng trứng phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng, tổng lượng protein từ các thực phẩm khác và tình trạng sức khỏe của từng người. Người có bệnh nền hoặc đang phải kiểm soát cholesterol nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng thay vì áp dụng máy móc các chế độ ăn được chia sẻ trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm an toàn thực phẩm bằng cách sử dụng trứng có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng cách và nấu chín kỹ để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Trứng sống hoặc chưa chín hoàn toàn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm, đặc biệt ở nhóm dễ bị tổn thương.

Quan trọng hơn, không nên chỉ tập trung vào một loại thực phẩm để tăng cơ. Kết hợp chế độ ăn đa dạng, tập luyện phù hợp, nghỉ ngơi đầy đủ và theo dõi sức khỏe sẽ giúp xây dựng cơ bắp bền vững hơn.