Nam thanh niên 22 tuổi phải phẫu thuật vì tắc ruột: Cảnh báo sai lầm khi ăn trứng để tăng cơ

| Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Duy trì thói quen ăn trứng từ 10 - 15 quả trứng mỗi ngày trong suốt thời gian dài, nam thanh niên 22 tuổi đã phải nhập viện phẫu thuật vì tắc ruột.

Nam thanh niên 22 tuổi phải phẫu thuật vì khối bã thức ăn gây tắc ruột

Báo SKĐS dịch từ World Journal of Gastrointestinal Surgery (Tạp chí Phẫu thuật Tiêu hóa Thế giới), một nam thanh niên 22 tuổi được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng đau quặn bụng dữ dội từng cơn, nôn mửa liên tục và bụng chướng căng.

Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ người bệnh bị tắc ruột cơ học do dính ruột hoặc viêm ruột cấp tính. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán hình ảnh và nội soi ổ bụng cho thấy có khối bã thức ăn (bezoar) lớn, gây tắc nghẽn đường tiêu hóa. Tình trạng này còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu máu cục bộ ở các mô xung quanh.

Trước tình trạng nguy cấp, bệnh nhân được phẫu thuật để lấy khối bã thức ăn, giải phóng chỗ tắc và hạn chế nguy cơ tổn thương ruột nghiêm trọng.

Nam thanh niên 22 tuổi phải phẫu thuật vì tắc ruột: Cảnh báo sai lầm khi ăn trứng để tăng cơ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin được cung cấp, khi khai thác tiền sử dinh dưỡng, các bác sĩ ghi nhận nam thanh niên có thói quen ăn khoảng 10–15 quả trứng mỗi ngày trong thời gian dài nhằm tăng cơ theo những hướng dẫn lan truyền trên mạng xã hội. Người bệnh chủ yếu ăn trứng luộc lòng đào hoặc trứng chưa chín kỹ.

Tuy nhiên, để xác định chính xác loại thức ăn hình thành khối bã, cơ chế gây tắc và mối liên quan với thói quen ăn trứng, cần đối chiếu nội dung báo cáo ca bệnh gốc. Không nên mặc nhiên kết luận trứng là nguyên nhân trực tiếp chỉ dựa trên thông tin về chế độ ăn của người bệnh.

Ăn quá nhiều trứng có thể gây ra những vấn đề gì?

Theo các chuyên gia Hệ thống nhà thuốc Long Châu, trứng cung cấp protein, vitamin và choline, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn quá nhiều trứng có thể khiến khẩu phần ăn mất cân đối, ảnh hưởng đến lượng cholesterol trong máu và sức khỏe chuyển hóa, đặc biệt ở những người có bệnh nền.

Tăng cholesterol trong máu: Lòng đỏ trứng chứa cholesterol. Việc tiêu thụ quá nhiều trứng có thể ảnh hưởng đến cholesterol máu, tùy thuộc vào chế độ ăn tổng thể, yếu tố di truyền và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Người có rối loạn mỡ máu hoặc bệnh tim mạch nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng trứng phù hợp.

Nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch: Cholesterol máu tăng cao có thể góp phần thúc đẩy quá trình hình thành mảng xơ vữa động mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tuy nhiên, không thể khẳng định ăn nhiều trứng trực tiếp gây suy tim, đột quỵ ở tất cả mọi người.

Ảnh hưởng đến chức năng gan: Trứng chứa protein, lipid, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, chưa có đủ căn cứ để kết luận ăn nhiều trứng trực tiếp làm tăng men gan hoặc gây xơ gan. Nguy cơ bệnh gan cần được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có bệnh lý nền, chế độ ăn và lối sống.

Ảnh hưởng đến kiểm soát đường huyết: Không nên mặc định ăn nhiều trứng sẽ làm tăng đường huyết hoặc gây kháng insulin. Tác động đến chuyển hóa còn phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn, cân nặng, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Nam thanh niên 22 tuổi phải phẫu thuật vì tắc ruột: Cảnh báo sai lầm khi ăn trứng để tăng cơ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ăn trứng thế nào để bảo đảm an toàn và dinh dưỡng?

Để tăng cơ, người tập luyện cần xây dựng chế độ ăn cân đối, cung cấp đủ năng lượng, protein, chất béo lành mạnh, carbohydrate, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Trứng có thể là một nguồn protein trong khẩu phần, nhưng không nên sử dụng số lượng quá lớn như một giải pháp duy nhất để tăng cơ.

Lượng trứng phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng, tổng lượng protein từ các thực phẩm khác và tình trạng sức khỏe của từng người. Người có bệnh nền hoặc đang phải kiểm soát cholesterol nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng thay vì áp dụng máy móc các chế độ ăn được chia sẻ trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm an toàn thực phẩm bằng cách sử dụng trứng có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng cách và nấu chín kỹ để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Trứng sống hoặc chưa chín hoàn toàn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm, đặc biệt ở nhóm dễ bị tổn thương.

Quan trọng hơn, không nên chỉ tập trung vào một loại thực phẩm để tăng cơ. Kết hợp chế độ ăn đa dạng, tập luyện phù hợp, nghỉ ngơi đầy đủ và theo dõi sức khỏe sẽ giúp xây dựng cơ bắp bền vững hơn.

Nam thanh niên 22 tuổi phải phẫu thuật vì tắc ruột: Cảnh báo sai lầm khi ăn trứng để tăng cơ - Ảnh 3.Bác sĩ chỉ rõ cách ăn trứng hợp lý, không lo ảnh hưởng đến sức khỏe gan

GĐXH - Nhiều người cho rằng trứng chứa nhiều cholesterol nên ăn thường xuyên sẽ khiến gan quá tải, trong khi một số ý kiến lại nhận định thực phẩm này giàu protein và choline, có lợi cho chức năng gan. Vậy thực tế ra sao?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Cá trắm cỏ quen thuộc trên mâm cơm có giá trị dinh dưỡng gì? Chuyên gia chỉ cách ăn tốt cho sức khỏe

Cá trắm cỏ quen thuộc trên mâm cơm có giá trị dinh dưỡng gì? Chuyên gia chỉ cách ăn tốt cho sức khỏe

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không cần lựa chọn những loại cá đắt tiền, cá trắm cỏ vẫn có thể góp phần cung cấp protein, vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, giảng viên Đại học Y Hà Nội, giá trị dinh dưỡng của cá không chỉ nằm ở bản thân thực phẩm mà còn phụ thuộc vào cách chế biến và sự cân đối trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Nữ runner 25 tuổi đột ngột ngã quỵ khi chạy gần về đích: 6 nhóm người cần thận trọng khi chạy bộ

Nữ runner 25 tuổi đột ngột ngã quỵ khi chạy gần về đích: 6 nhóm người cần thận trọng khi chạy bộ

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Một nữ runner 25 tuổi được truyền thông Hàn Quốc đưa tin đã đột ngột mất ý thức khi chỉ còn cách vạch đích khoảng 500 m tại Seoul Race 2026. Sự việc là lời nhắc nhở về việc nhận biết dấu hiệu nguy hiểm khi chạy bộ và chủ động đánh giá sức khỏe trước khi vận động cường độ cao.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.