Đo huyết áp tại nhà: 5 lỗi nhỏ có thể khiến kết quả sai lệch

Đo huyết áp tại nhà là phương pháp hữu ích giúp theo dõi sức khỏe tim mạch, đặc biệt đối với người đã được chẩn đoán tăng huyết áp hoặc đang trong quá trình điều trị. Các chỉ số theo dõi hằng ngày giúp bác sĩ đánh giá chính xác hiệu quả của phác đồ điều trị, thay vì chỉ dựa vào một lần đo duy nhất tại cơ sở y tế.

Tuy nhiên, con số hiển thị trên máy không phải lúc nào cũng phản ánh đúng huyết áp thực tế. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), những chi tiết nhỏ tưởng như vô hại — từ ly cà phê buổi sáng, tư thế ngồi cho đến cách đặt cánh tay — đều có thể làm kết quả sai lệch đáng kể.

5 lỗi phổ biến làm sai lệch kết quả đo huyết áp

1. Đo ngay sau khi vận động, uống cà phê hoặc hút thuốc

Sau khi tập thể dục, leo cầu thang hay làm việc nặng, nhịp tim và huyết áp sẽ tăng tạm thời. Chất caffeine trong cà phê, trà và chất nicotine trong thuốc lá cũng gây co mạch, làm chỉ số huyết áp tăng vọt trong ngắn hạn.

Khuyên dùng: Theo khuyến cáo từ AHA và CDC Hoa Kỳ, người dân tuyệt đối không hút thuốc, uống cà phê hay vận động mạnh trong vòng 30 phút trước khi đo. Cần đi vệ sinh (nếu có nhu cầu) và ngồi nghỉ ngơi yên tĩnh ít nhất 5 phút trước khi bấm máy.

2. Ngồi sai tư thế, để cánh tay không ngang mức tim

Nhiều người có thói quen ngồi đo huyết áp trên ghế sofa mềm, lưng không tựa, hai chân bắt chéo hoặc đặt cánh tay lơ lửng, thấp hơn hay cao hơn vị trí của tim. Việc các cơ phải co gập để giữ thăng bằng sẽ khiến số đo huyết áp bị đẩy lên cao hơn thực tế.

Khuyên dùng: Lựa chọn ghế có tựa lưng, ngồi thẳng, hai bàn chân đặt phẳng trên sàn (không bắt chéo chân). Cánh tay thả lỏng trên mặt bàn sao cho điểm giữa của vòng bít nằm ngang mức với tim.

3. Dùng vòng bít sai kích cỡ hoặc quấn qua lớp áo

Vòng bít quá nhỏ so với bắp tay sẽ cho ra kết quả cao giả tạo; ngược lại, vòng bít quá rộng sẽ khiến chỉ số thấp hơn thực tế. Việc quấn vòng bít đè lên áo dày hoặc cuộn tay áo quá chặt làm thắt mạch máu cũng gây sai lệch nặng nề.

Khuyên dùng: Ưu tiên máy đo huyết áp tự động ở bắp tay đã được chứng nhận độ chính xác. Quấn vòng bít trực tiếp trên da bắp tay, mép dưới vòng bít cách nếp gấp khuỷu tay khoảng 1–2cm.

Ngồi thẳng lưng, hai chân đặt phẳng trên sàn và đặt cánh tay ngang mức tim là tư thế đo huyết áp chuẩn xác. Ảnh minh họa

4. Nói chuyện hoặc dùng điện thoại trong lúc đo

Vừa đo vừa trò chuyện, nghe điện thoại hay bấm bàn phím khiến cơ thể không ở trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn, làm nhịp tim và huyết áp biến động.

Khuyên dùng: Giữ không gian yên tĩnh, không nói chuyện và không sử dụng các thiết bị điện tử trong suốt 5 phút nghỉ ngơi cũng như trong cả quá trình máy đang đo.

5. Chỉ đo một lần duy nhất rồi kết luận

Huyết áp dao động liên tục theo thời gian, cảm xúc và hoạt động trong ngày. Một chỉ số đơn lẻ không đủ để đánh giá tình trạng bệnh. Thấy huyết áp cao lập tức lo lắng, hoặc thấy một lần bình thường liền tự ý bỏ thuốc đều là những sai lầm nguy hiểm.

Khuyên dùng: Hướng dẫn của Hội Tim mạch Châu Âu (ESC 2024) và AHA khuyến cáo: Mỗi phiên đo nên thực hiện ít nhất 2 lần, mỗi lần cách nhau 1 phút, sau đó lấy trung bình cộng. Nên đo đều đặn vào buổi sáng và buổi tối trong ít nhất 3–7 ngày liên tục để bác sĩ có căn cứ chẩn đoán.

Quy trình 6 bước đo huyết áp chuẩn xác tại nhà

Chuẩn bị: Không cà phê, thuốc lá, vận động mạnh trước 30 phút. Đi vệ sinh xong ngồi nghỉ yên tĩnh 5 phút.

Tư thế chuẩn: Ngồi thẳng lưng trên ghế có tựa, chân chạm sàn, không nói chuyện hay dùng điện thoại.

Quấn vòng bít: Chọn vòng bít vừa chu vi bắp tay, quấn trực tiếp lên da.

Đặt tay đúng chuẩn: Tựa bắp tay thả lỏng trên bàn, giữ vòng bít ngang mức tim.

Đo 2 lần liên tiếp: Đo lần 1, chờ 1 phút rồi đo lần 2. Ghi chép đầy đủ cả hai số đo cùng ngày giờ thực hiện.

Theo dõi cố định: Đo vào các khung giờ cố định (sáng sau khi ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ) để mang sổ theo dõi cho bác sĩ khi tái khám.

Khi nào cần đi khám cấp cứu vì chỉ số huyết áp bất thường?

Nếu đo tại nhà thấy chỉ số huyết áp tâm thu trên 180 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương trên 120 mmHg, hãy ngồi nghỉ 1 phút rồi đo lại lần 2.

Nếu chỉ số vẫn cao vượt ngưỡng trên nhưng không có triệu chứng: Hãy liên hệ ngay với bác sĩ điều trị để được hướng dẫn xử trí.

Nếu chỉ số cao kèm theo các dấu hiệu: Đau ngực, khó thở, tê yếu tay chân, mờ mắt đột ngột, khó nói, cần gọi ngay cấp cứu 115 hoặc đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không nằm chờ huyết áp tự hạ.