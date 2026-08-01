Người đàn ông 37 tuổi suýt mù vĩnh viễn vì tăng huyết áp ác tính, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bỏ qua

Anh Mạnh (37 tuổi, TP.HCM) nhập viện sau khi xuất hiện cơn đau đầu dữ dội kèm choáng váng và nhìn mờ cả hai mắt. Sau khoảng ba ngày, cơn đau đầu giảm nhưng thị lực không cải thiện, khiến anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao của bệnh viện cho biết khi nhập viện, thị lực của người bệnh chỉ còn 2/10 ở mỗi mắt. Anh Mạnh hoàn toàn không biết mình mắc bệnh nền.

Kết quả đo huyết áp ghi nhận chỉ số 158/100 mmHg. Dựa trên triệu chứng và diễn biến bệnh, bác sĩ nghi ngờ người bệnh vừa trải qua một cơn tăng huyết áp ác tính, dù khi đến khám huyết áp đã giảm so với giai đoạn nguy hiểm.

Bác sĩ kiểm tra đáy mắt cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Tăng huyết áp ác tính gây tổn thương võng mạc nghiêm trọng

Qua thăm khám chuyên sâu bằng máy chụp màu đáy mắt và chụp cắt lớp quang học (OCT), các bác sĩ phát hiện hai mắt của người bệnh bị phù gai thị, xuất huyết võng mạc, xuất huyết dịch kính và xuất hiện nhiều tân mạch bất thường.

Anh Mạnh được chẩn đoán mắc bệnh võng mạc do tăng huyết áp ác tính kết hợp bệnh võng mạc tiểu đường tăng sinh. Người bệnh được chuyển khám thêm tại Trung tâm Tim mạch và khoa Nội tiết – Đái tháo đường để kiểm soát huyết áp, đường huyết cũng như tầm soát các tổn thương ở những cơ quan khác.

Theo bác sĩ Phúc, tăng huyết áp ác tính là tình trạng huyết áp tăng rất cao, thường trên 180/120 mmHg, gây tổn thương cấp tính các cơ quan đích như tim, não, thận và mắt. Người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, nhìn mờ, đau tức ngực, khó thở hoặc rối loạn tri giác.

Biến chứng của tăng huyết áp ác tính có thể khiến người bệnh mù vĩnh viễn

Bác sĩ Phúc cho biết trường hợp của anh Mạnh là hậu quả của hai bệnh lý nguy hiểm cùng tồn tại là tăng huyết áp và tiểu đường.

Đường huyết tăng kéo dài khiến thành mạch máu võng mạc suy yếu, gây tắc nghẽn các mao mạch, thiếu oxy và kích thích hình thành những mạch máu mới bất thường. Khi xảy ra cơn tăng huyết áp ác tính, áp lực trong lòng mạch tăng đột ngột khiến các mạch máu mong manh này dễ bị vỡ, gây xuất huyết võng mạc, xuất huyết dịch kính và phù gai thị.

"Tổn thương võng mạc của người bệnh ở mức rất nghiêm trọng, không chỉ đe dọa thị lực mà còn là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ biến chứng ở tim, thận và não, thậm chí có thể dẫn đến đột quỵ", bác sĩ Phúc cho biết.

Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ bị bong võng mạc, tăng nhãn áp và mất thị lực vĩnh viễn.

Bác sĩ cảnh báo không chủ quan khi xuất hiện đau đầu kèm nhìn mờ

Anh Mạnh được chỉ định tiêm thuốc chống tăng sinh mạch máu (Anti-VEGF) vào buồng dịch kính nhằm hạn chế hình thành tân mạch, giảm xuất huyết và rò rỉ dịch, đồng thời kết hợp laser quang đông võng mạc để xử lý các vùng thiếu máu.

Sau một tuần điều trị, tình trạng xuất huyết võng mạc được kiểm soát, thị lực cải thiện từ 2/10 lên khoảng 5/10. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết võng mạc đã bị tổn thương nặng nên khả năng phục hồi hoàn toàn rất thấp. Việc điều trị chủ yếu nhằm ngăn bệnh tiến triển và hạn chế nguy cơ mù lòa.

Theo bác sĩ Phúc, bệnh võng mạc là biến chứng thường gặp ở người mắc tiểu đường, tăng huyết áp và các bệnh tim mạch. Các bệnh lý này thường diễn tiến âm thầm trong nhiều năm, chỉ biểu hiện rõ khi tổn thương đã nặng.

Bác sĩ khuyến cáo người mắc tăng huyết áp, tiểu đường hoặc người cao tuổi nên khám mắt định kỳ mỗi 6-12 tháng để phát hiện sớm tổn thương võng mạc. Đồng thời cần kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết và đến bệnh viện ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, nhìn mờ, mất thị lực đột ngột, nhìn thấy đốm đen trước mắt, chóng mặt hoặc tim đập nhanh để được xử trí kịp thời, tránh những biến chứng không thể hồi phục.