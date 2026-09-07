Người phụ nữ 38 tuổi bất ngờ xuất huyết não, có tiền sử tăng huyết áp

Đột ngột liệt nửa người, phát hiện xuất huyết não

Trước khi phát hiện đột quỵ xuất huyết não, Chị Linh đang sinh hoạt bình thường, bất ngờ yếu liệt nửa người trái, sau đó mất ý thức. Người nhà lập tức đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cấp cứu.

Bác sĩ CKI Huỳnh Văn Mười Một, Phó khoa Cấp cứu, cho biết khi đến bệnh viện, người bệnh đã tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, nửa người trái mất hoàn toàn khả năng vận động, sức cơ 0/5, trong khi bên phải đạt 5/5 (mức bình thường). Khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận người bệnh có tình trạng tăng huyết áp.

"Trường hợp này đáng lưu ý bởi người bệnh còn trẻ, khai thác bệnh sử, người bệnh cũng cho biết trước khi bệnh khởi phát không cảm nhận có các triệu chứng thần kinh điển hình của đột quỵ như yếu liệt, đau đầu, méo miệng, mất thăng bằng…

Bác sĩ kiểm tra đồng tử và chuyển động của hai mắt để đánh giá nhanh chức năng thần kinh. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, tình trạng liệt nửa người xuất hiện đột ngột kèm rối loạn ý thức trên nền bệnh tăng huyết áp là những yếu tố gợi ý nhiều đến biến cố thần kinh. Êkíp Cấp cứu lập tức kiểm soát huyết áp, đánh giá khả năng đáp ứng y lệnh, đồng thời chỉ định chụp CT sọ não khẩn cấp bằng hệ thống CT 1.975 lát cắt", bác sĩ Mười Một nói.

Kết quả CT sọ não cho thấy một khối máu tụ lớn nằm ở bán cầu não phải, lan qua vùng trán, thái dương và nhân bèo, xung quanh có phù não. Khối máu đã gây chèn ép não thất bên phải và đẩy đường giữa của não lệch khoảng 3,5 mm sang trái. Người bệnh được xác định xuất huyết não bán cầu phải.

Xuất huyết não được can thiệp kịp thời, người bệnh hồi phục nhanh

Theo bác sĩ Mười Một, đây là tình trạng nguy hiểm bởi lượng máu tụ lớn đang tạo áp lực lên mô não. Phù não có thể tiếp tục tăng, khiến áp lực trong sọ tăng theo, làm tổn thương các vùng não chưa bị xuất huyết và đe dọa tính mạng nếu không được giải phóng kịp thời.

Mỗi phút chậm trễ đều có thể làm tăng nguy cơ tổn thương não và di chứng yếu liệt vĩnh viễn. Trước nguy cơ tổn thương não, êkíp Cấp cứu lập tức hội chẩn với khoa Nội thần kinh.

Sau khi đánh giá, các bác sĩ thống nhất can thiệp cấp cứu lấy máu tụ bằng phương pháp phẫu thuật não xâm lấn tối thiểu (MIS). Êkíp tạo đường mở nhỏ khoảng 2 cm trên hộp sọ, đưa dụng cụ chuyên dụng vào vùng tổn thương để tiếp cận và lấy khối máu tụ mà không làm tổn thương mô lành, thành công lấy ra 60 g máu tụ.

Sau phẫu thuật, người bệnh được tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực. Một ngày sau, nửa người trái của chị Linh dần hồi phục, có thể tự ăn uống, tập đi dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Chị xuất viện sau 4 ngày theo dõi.

Theo bác sĩ Mười Một, đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà ngày càng được ghi nhận ở người trẻ. Trường hợp chị Linh đáng lưu ý bởi trước biến cố, người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường, không có triệu chứng thần kinh cảnh báo. Tiền sử tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ quan trọng.

Tăng huyết áp làm tăng nguy cơ xuất huyết não

Tăng huyết áp kéo dài không được kiểm soát tốt có thể làm tổn thương thành mạch, khiến mạch máu não suy yếu và tăng nguy cơ vỡ. Khi mạch máu vỡ, máu tràn vào nhu mô não, tạo thành khối máu tụ và chèn ép các vùng não xung quanh.

Tăng huyết áp thường không gây triệu chứng rõ ràng nên nhiều người không biết mình mắc bệnh hoặc chủ quan trong kiểm soát huyết áp. Vì vậy, người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có các yếu tố nguy cơ như rối loạn mỡ máu, đường huyết, hút thuốc lá, thừa cân, béo phì hoặc bệnh lý tim mạch.

Khi xuất hiện các triệu chứng đột ngột như méo miệng, yếu liệt, nói khó, rối loạn ý thức, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ càng sớm càng tốt, hạn chế tổn thương não và bảo toàn chức năng thần kinh cho người bệnh.