Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Dò kim loại, người đàn ông phát hiện kho báu quý giá trên cánh đồng

Thứ ba, 19:48 17/03/2026 | Chuyện đó đây

Trong lúc dò kim loại trên cánh đồng, người đàn ông 46 tuổi đã phát hiện ra kho báu gồm 18 đồng xu.

Mười tám đồng tiền vàng thời kỳ đồ sắt được một người dò tìm kim loại khai quật dự kiến sẽ thu về 25.000 bảng Anh (866 triệu đồng) tại phiên đấu giá.

Giáo sư lịch sử Tom Licence, 46 tuổi, đã phát hiện ra kho báu này trên một cánh đồng.

Một trong những đồng xu được Tom phát hiện bằng máy dò kim loại trên cánh đồng ở Suffolk. Nguồn ảnh: Jam Press/Noonans/Tom Licence

Phát hiện tại Bury St Edmunds, Suffolk, Anh, là bộ sưu tập tiền vàng lớn nhất từ thời trị vì của Vua Dubnovellaunos.

Tom nói: "Lý do tôi đến với lĩnh vực mới này là vì cháu gái tôi rất muốn đi dò tìm kim loại nên tôi muốn tìm một địa điểm thích hợp để đưa cháu đi.

Khi đến đó, tôi nhận thấy cánh đồng thoai thoải dần lên từ một con suối gần đó, có đất phù sa màu sẫm, rất lý tưởng cho một ngày tháng Mười khô ráo, vì vậy tôi quyết định dùng máy dò kim loại đáng tin cậy của mình.

Chiều hôm đó, tôi bắt đầu nhận được tín hiệu và tìm thấy hai mảnh bạc Viking bị hỏng. Tôi tiếp tục tìm kiếm và kinh ngạc khi tìm thấy một đồng stater vàng. Sau khi thay đổi cài đặt và di chuyển lên xuống các hàng mà tôi đã đánh dấu – tôi chuyển sang chế độ săn tìm và tìm thấy thêm 6 đồng stater nữa.

Khi mặt trời lặn, tôi gọi cho chủ đất và mang số tiền xu đến cho ông ấy và vợ ông ấy xem. Cuối tuần đó, tôi quay lại cánh đồng và tìm thấy thêm nhiều đồng xu nữa.

Tôi sinh ra ở Essex nhưng gia đình tôi có nguồn gốc ở vùng Bury St Edmunds và tôi thích tưởng tượng rằng những đồng xu này được chôn bởi một trong những tổ tiên của tôi".

Kho báu gồm 18 đồng xu được tìm thấy bởi người dò tìm kim loại. Ảnh: Jam Press/Noonans/Tom Licence

Những đồng xu này sẽ được bán đấu giá ở London vào tháng tới. Ảnh: Jam Press/Noonans/Tom Licence

Chúng sẽ được bán đấu giá tại London vào tháng tới.

Tom muốn dùng một phần số tiền thu được để hỗ trợ các cuộc khai quật khảo cổ trong tương lai ở Suffolk.

P.Linh (t/h)

Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 135kg trên sông

Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 135kg trên sông

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sau hơn hai tiếng rưỡi nỗ lực, hai ngư dân đã câu được con cá hải tượng long nặng khoảng 135 kg và dài 2,48 mét.

Không phải quảng cáo phim kinh dị, một đô thị Đan Mạch sử dụng đèn đường màu đỏ vì một lý do rất nhân văn

Không phải quảng cáo phim kinh dị, một đô thị Đan Mạch sử dụng đèn đường màu đỏ vì một lý do rất nhân văn

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Chiều lòng những cư dân đặc biệt của khu vực, một đô thị Đan Mạch quyết định dùng đèn đường màu đỏ.

‘Tơ vàng’ quý hiếm của đại dương tái xuất: Nhà khoa học Hàn Quốc hồi sinh thành công vật liệu xa xỉ giữ ánh kim hàng nghìn năm

‘Tơ vàng’ quý hiếm của đại dương tái xuất: Nhà khoa học Hàn Quốc hồi sinh thành công vật liệu xa xỉ giữ ánh kim hàng nghìn năm

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Advanced Materials, các nhà khoa học Hàn Quốc đã tái tạo thành công tơ biển. Đây là một loại sợi vàng huyền thoại từng chỉ dành cho vua chúa trong thế giới cổ đại.

Lần đầu tiên sau 236 năm: 400.000 người tại nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sắp biến mất, chuyện gì đang xảy ra?

Lần đầu tiên sau 236 năm: 400.000 người tại nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sắp biến mất, chuyện gì đang xảy ra?

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Nền kinh tế lớn nhất thế giới đón tin buồn ngay đầu năm nay.

Ngôn ngữ kỳ quặc nhất thế giới

Ngôn ngữ kỳ quặc nhất thế giới

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Ngôn ngữ này không có từ chỉ màu sắc, không có số đếm và không có thì quá khứ hay tương lai.

Vật thể bị nghi “tàu ngoài hành tinh” vụt sáng ở thời điểm bất thường

Vật thể bị nghi “tàu ngoài hành tinh” vụt sáng ở thời điểm bất thường

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Những bức ảnh từ kính viễn vọng SPHEREx của NASA đã giúp giải thích "hành vi" bất thường của vật thể liên sao gây hoài nghi suốt năm vừa qua.

Phát hiện rùng mình về “sinh vật bất tử” của vũ trụ

Phát hiện rùng mình về “sinh vật bất tử” của vũ trụ

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Có một bí ẩn vũ trụ lớn làm các nhà khoa học đau đầu 70 năm qua: Những ngôi sao xanh trẻ mãi không già, dường như phá vỡ mọi quy luật.

Vật thể kỳ lạ hiện hình sau 13,5 tỉ năm du hành thời gian

Vật thể kỳ lạ hiện hình sau 13,5 tỉ năm du hành thời gian

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Vật thể đầy mê hoặc MoM-z14 là thiên hà xa xôi và sơ khai nhất mà nhân loại từng được chiêm ngưỡng.

Sưu tập hổ phách, đại thi hào Đức "nhốt" sinh vật 40 triệu tuổi mà không hay

Sưu tập hổ phách, đại thi hào Đức "nhốt" sinh vật 40 triệu tuổi mà không hay

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Các nhà khoa học vừa tìm thấy một "báu vật" trong bộ sưu tập hổ phách của đại thi hào Johann Wolfgang von Goethe.

Nơi yên tĩnh nhất thế giới

Nơi yên tĩnh nhất thế giới

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Kỷ lục thế giới về thời gian chịu đựng trong căn phòng này thường chưa bao giờ vượt quá 1 giờ đồng hồ.

Xem nhiều

Lần đầu tiên sau 236 năm: 400.000 người tại nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sắp biến mất, chuyện gì đang xảy ra?

Lần đầu tiên sau 236 năm: 400.000 người tại nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sắp biến mất, chuyện gì đang xảy ra?

Chuyện đó đây

Nền kinh tế lớn nhất thế giới đón tin buồn ngay đầu năm nay.

10 tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay

10 tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay

Chuyện đó đây
Nơi yên tĩnh nhất thế giới

Nơi yên tĩnh nhất thế giới

Chuyện đó đây
Thực hư thông tin "máy tắm người" trong khách sạn Nhật Bản: Hoàn toàn có thật!

Thực hư thông tin "máy tắm người" trong khách sạn Nhật Bản: Hoàn toàn có thật!

Chuyện đó đây
Vườn treo Babylon có thực sự tồn tại không?

Vườn treo Babylon có thực sự tồn tại không?

Chuyện đó đây

