Dò kim loại, người đàn ông phát hiện kho báu quý giá trên cánh đồng
Trong lúc dò kim loại trên cánh đồng, người đàn ông 46 tuổi đã phát hiện ra kho báu gồm 18 đồng xu.
Mười tám đồng tiền vàng thời kỳ đồ sắt được một người dò tìm kim loại khai quật dự kiến sẽ thu về 25.000 bảng Anh (866 triệu đồng) tại phiên đấu giá.
Giáo sư lịch sử Tom Licence, 46 tuổi, đã phát hiện ra kho báu này trên một cánh đồng.
Phát hiện tại Bury St Edmunds, Suffolk, Anh, là bộ sưu tập tiền vàng lớn nhất từ thời trị vì của Vua Dubnovellaunos.
Tom nói: "Lý do tôi đến với lĩnh vực mới này là vì cháu gái tôi rất muốn đi dò tìm kim loại nên tôi muốn tìm một địa điểm thích hợp để đưa cháu đi.
Khi đến đó, tôi nhận thấy cánh đồng thoai thoải dần lên từ một con suối gần đó, có đất phù sa màu sẫm, rất lý tưởng cho một ngày tháng Mười khô ráo, vì vậy tôi quyết định dùng máy dò kim loại đáng tin cậy của mình.
Chiều hôm đó, tôi bắt đầu nhận được tín hiệu và tìm thấy hai mảnh bạc Viking bị hỏng. Tôi tiếp tục tìm kiếm và kinh ngạc khi tìm thấy một đồng stater vàng. Sau khi thay đổi cài đặt và di chuyển lên xuống các hàng mà tôi đã đánh dấu – tôi chuyển sang chế độ săn tìm và tìm thấy thêm 6 đồng stater nữa.
Khi mặt trời lặn, tôi gọi cho chủ đất và mang số tiền xu đến cho ông ấy và vợ ông ấy xem. Cuối tuần đó, tôi quay lại cánh đồng và tìm thấy thêm nhiều đồng xu nữa.
Tôi sinh ra ở Essex nhưng gia đình tôi có nguồn gốc ở vùng Bury St Edmunds và tôi thích tưởng tượng rằng những đồng xu này được chôn bởi một trong những tổ tiên của tôi".
Chúng sẽ được bán đấu giá tại London vào tháng tới.
Tom muốn dùng một phần số tiền thu được để hỗ trợ các cuộc khai quật khảo cổ trong tương lai ở Suffolk.
P.Linh (t/h)
