Vẫn yêu nhưng không còn 'muốn': Vì sao nhiều cặp đôi trung niên rơi vào nghịch lý này?
GĐXH - Không ít cặp vợ chồng ở tuổi trung niên thừa nhận một điều khá khó nói: họ vẫn yêu nhau, vẫn quan tâm, vẫn đồng hành trong cuộc sống… nhưng lại không còn ham muốn gần gũi như trước.
Đây là một hiện tượng khá phổ biến và nguyên nhân không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ.
Khi tình yêu và ham muốn không còn đi cùng nhau
Trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ, tình yêu và ham muốn thường song hành. Sự mới mẻ, tò mò và hấp dẫn giúp cả hai yếu tố này cùng tăng cao. Nhưng theo thời gian, khi mối quan hệ trở nên ổn định, hai yếu tố này có thể tách ra.
Nhà trị liệu tâm lý Esther Perel từng phân tích rằng, tình yêu cần sự gần gũi và an toàn, trong khi ham muốn lại cần một khoảng cách nhất định, một yếu tố mới mẻ và bất ngờ. Khi hai người sống cùng nhau quá lâu, sự quen thuộc tăng lên, nhưng yếu tố kích thích lại giảm đi.
Điều này không có nghĩa là tình yêu mất đi. Nó chỉ cho thấy cấu trúc của mối quan hệ đã thay đổi.
Sự quen thuộc, vừa là nền tảng, vừa là thách thức
Sau nhiều năm chung sống, hai người hiểu nhau quá rõ. Họ biết thói quen, phản ứng, thậm chí cả “kịch bản” của những lần gần gũi.
Sự quen thuộc này tạo cảm giác an toàn, nhưng đồng thời cũng làm giảm yếu tố bất ngờ – một thành phần quan trọng của ham muốn.
Theo các nghiên cứu về thần kinh học, não bộ con người có xu hướng phản ứng mạnh hơn với những kích thích mới. Khi mọi thứ trở nên lặp lại, mức độ hứng thú tự nhiên giảm xuống.
Khi vai trò gia đình lấn át vai trò cá nhân
Ở tuổi trung niên, nhiều cặp đôi dành phần lớn thời gian cho vai trò cha mẹ, người lao động, người chăm sóc gia đình. Họ làm việc cùng nhau, nuôi dạy con cái, giải quyết những vấn đề thực tế của cuộc sống.
Nhưng chính điều đó lại khiến họ ít có cơ hội nhìn nhau như một người đàn ông và một người phụ nữ.
Một nghiên cứu đăng trên Journal of Family Psychology cho thấy, khi các cặp đôi tập trung quá nhiều vào vai trò gia đình, mức độ hấp dẫn giới tính giữa họ có thể giảm, do thiếu không gian cho bản sắc cá nhân.
Áp lực, mệt mỏi và thay đổi cơ thể
Sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu có những thay đổi tự nhiên. Hormone giảm, năng lượng không còn dồi dào, stress từ công việc và cuộc sống gia tăng.
Theo American Psychological Association, stress kéo dài có thể làm giảm ham muốn tình dục thông qua việc ảnh hưởng đến hệ nội tiết và tâm trạng.
Khi cơ thể mệt mỏi, não bộ sẽ ưu tiên nghỉ ngơi thay vì tìm kiếm sự gần gũi.
Điều này khiến nhiều người rơi vào trạng thái: “không phải không muốn, mà là không còn năng lượng để muốn”.
Khi sự kết nối cảm xúc bị gián đoạn
Một yếu tố quan trọng khác là sự suy giảm kết nối cảm xúc.
Theo nhà tâm lý học John Gottman, những cặp đôi duy trì được sự thân mật lâu dài thường là những người tiếp tục phản hồi tích cực với nhau trong những tương tác nhỏ hàng ngày.
Khi những tương tác này giảm đi – ít trò chuyện, ít chia sẻ, ít quan tâm – cảm giác gần gũi cũng giảm theo.
Và khi cảm xúc không còn được nuôi dưỡng, ham muốn cũng khó duy trì.
Ở tuổi trẻ, ham muốn có thể xuất hiện một cách tự nhiên. Nhưng ở tuổi trung niên, nó cần được nuôi dưỡng.
Không phải bằng những thay đổi lớn, mà bằng những điều rất nhỏ: sự quan tâm, sự kết nối, những khoảnh khắc dành cho nhau.
Tự ti về cơ thể sau tuổi 40: Rào cản thầm lặng khiến nhiều người né tránh 'chuyện ấy'Phòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải lúc nào sự giảm sút trong đời sống tình dục ở tuổi trung niên cũng đến từ hormone hay sức khỏe. Với nhiều người, nguyên nhân bắt đầu từ một điều rất khó nói: cảm giác không còn tự tin với chính cơ thể của mình.
Điều đàn ông trung niên cần nhất trong phòng ngủPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Người ta thường nói nhiều đến mong muốn của phụ nữ: được nghỉ ngơi, được quan tâm, được san sẻ việc nhà. Nhưng có một nhu cầu rất thật của đàn ông lại ít khi được nhắc đến, thậm chí chính họ cũng hiếm khi nói ra: cảm giác được vợ trân trọng. Với nhiều người đàn ông, đó mới là món quà có sức chạm sâu nhất, mạnh hơn cả mâm cơm đủ đầy hay những lời chúc xã giao.
Khi một người muốn 'đổi mới', người kia lại thích an toàn: Mâu thuẫn âm thầm trong đời sống tình dục trung niênPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng không còn đối mặt với những xung đột ồn ào như thời trẻ. Cuộc sống ổn định hơn, con cái dần trưởng thành, kinh tế vững vàng hơn. Nhưng chính trong sự ổn định ấy, một mâu thuẫn âm thầm lại xuất hiện – không dễ gọi tên, không dễ chia sẻ: một người muốn thay đổi, làm mới đời sống tình dục, trong khi người kia lại muốn giữ mọi thứ như cũ.
Sau tuổi 40, vì sao ngủ chung giường nhưng ngày càng xa nhau?Phòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Không ít cặp vợ chồng trung niên chia sẻ một cảm giác rất khó gọi tên: họ vẫn ngủ cạnh nhau mỗi đêm, vẫn cùng một mái nhà, nhưng lại thấy xa nhau hơn bao giờ hết.
Ngoại tình tuổi trung niên, không đến chỉ vì ham muốn?Phòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Ngoại tình ở tuổi trung niên thường bị nhìn nhận một cách đơn giản: đó là câu chuyện của ham muốn, của sự “lệch chuẩn” đạo đức hay khủng hoảng tuổi tác. Nhưng khi đi sâu vào những câu chuyện thực tế và các nghiên cứu khoa học, một bức tranh khác hiện ra rõ ràng hơn.
Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ 'ngại yêu', không phải do đã hết nhu cầu!Phòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít phụ nữ bắt đầu né tránh “chuyện ấy”. Không phải vì họ không còn cảm xúc, mà vì có những thay đổi âm thầm – trong cơ thể, trong tâm lý và trong chính cách họ nhìn về bản thân.
Sau tuổi 40, vì sao nhiều cặp đôi lúng túng khi gần gũi trở lại?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Có một nghịch lý âm thầm diễn ra trong nhiều gia đình: khi con cái còn nhỏ, vợ chồng mong có thêm thời gian riêng; nhưng khi con đã lớn, nhà cửa trở nên yên ắng hơn, thì sự gần gũi lại không tự nhiên quay trở lại.
Những dấu hiệu âm thầm cho thấy đời sống tình dục đang 'có vấn đề'Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Nếu không được nhận diện và giải quyết, sự lệch nhịp này dễ dẫn đến hiểu lầm, tổn thương và khoảng cách.
Phụ nữ chủ động trong 'chuyện ấy': Đàn ông trung niên nghĩ gì?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Điều quan trọng không phải là phụ nữ có nên chủ động hay không, mà là hai người hiểu điều đó như thế nào.
48 tuổi mới nhận ra: 3 thói quen âm thầm “làm mệt” tuyến tiền liệt, nhiều nam giới vẫn lặp lại mỗi ngàyPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - "Tôi năm nay 48 tuổi, làm văn phòng đã hơn hai chục năm. Công việc nhiều áp lực khiến tôi quen với việc thức khuya, uống trà đặc để tỉnh táo và gần như ngồi lì trước máy tính suốt cả ngày.
GĐXH - Người ta thường nói nhiều đến mong muốn của phụ nữ: được nghỉ ngơi, được quan tâm, được san sẻ việc nhà. Nhưng có một nhu cầu rất thật của đàn ông lại ít khi được nhắc đến, thậm chí chính họ cũng hiếm khi nói ra: cảm giác được vợ trân trọng. Với nhiều người đàn ông, đó mới là món quà có sức chạm sâu nhất, mạnh hơn cả mâm cơm đủ đầy hay những lời chúc xã giao.