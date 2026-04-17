Vẫn yêu nhưng không còn 'muốn': Vì sao nhiều cặp đôi trung niên rơi vào nghịch lý này?

Đây là một hiện tượng khá phổ biến và nguyên nhân không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ.

Khi tình yêu và ham muốn không còn đi cùng nhau

Trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ, tình yêu và ham muốn thường song hành. Sự mới mẻ, tò mò và hấp dẫn giúp cả hai yếu tố này cùng tăng cao. Nhưng theo thời gian, khi mối quan hệ trở nên ổn định, hai yếu tố này có thể tách ra.

Nhà trị liệu tâm lý Esther Perel từng phân tích rằng, tình yêu cần sự gần gũi và an toàn, trong khi ham muốn lại cần một khoảng cách nhất định, một yếu tố mới mẻ và bất ngờ. Khi hai người sống cùng nhau quá lâu, sự quen thuộc tăng lên, nhưng yếu tố kích thích lại giảm đi.

Điều này không có nghĩa là tình yêu mất đi. Nó chỉ cho thấy cấu trúc của mối quan hệ đã thay đổi.

Sự quen thuộc, vừa là nền tảng, vừa là thách thức

Sau nhiều năm chung sống, hai người hiểu nhau quá rõ. Họ biết thói quen, phản ứng, thậm chí cả “kịch bản” của những lần gần gũi.

Sự quen thuộc này tạo cảm giác an toàn, nhưng đồng thời cũng làm giảm yếu tố bất ngờ – một thành phần quan trọng của ham muốn.

Theo các nghiên cứu về thần kinh học, não bộ con người có xu hướng phản ứng mạnh hơn với những kích thích mới. Khi mọi thứ trở nên lặp lại, mức độ hứng thú tự nhiên giảm xuống.

Khi vai trò gia đình lấn át vai trò cá nhân

Ở tuổi trung niên, nhiều cặp đôi dành phần lớn thời gian cho vai trò cha mẹ, người lao động, người chăm sóc gia đình. Họ làm việc cùng nhau, nuôi dạy con cái, giải quyết những vấn đề thực tế của cuộc sống.

Nhưng chính điều đó lại khiến họ ít có cơ hội nhìn nhau như một người đàn ông và một người phụ nữ.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Family Psychology cho thấy, khi các cặp đôi tập trung quá nhiều vào vai trò gia đình, mức độ hấp dẫn giới tính giữa họ có thể giảm, do thiếu không gian cho bản sắc cá nhân.

Áp lực, mệt mỏi và thay đổi cơ thể

Sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu có những thay đổi tự nhiên. Hormone giảm, năng lượng không còn dồi dào, stress từ công việc và cuộc sống gia tăng.

Theo American Psychological Association, stress kéo dài có thể làm giảm ham muốn tình dục thông qua việc ảnh hưởng đến hệ nội tiết và tâm trạng.

Khi cơ thể mệt mỏi, não bộ sẽ ưu tiên nghỉ ngơi thay vì tìm kiếm sự gần gũi.

Điều này khiến nhiều người rơi vào trạng thái: “không phải không muốn, mà là không còn năng lượng để muốn”.

Khi sự kết nối cảm xúc bị gián đoạn

Một yếu tố quan trọng khác là sự suy giảm kết nối cảm xúc.

Theo nhà tâm lý học John Gottman, những cặp đôi duy trì được sự thân mật lâu dài thường là những người tiếp tục phản hồi tích cực với nhau trong những tương tác nhỏ hàng ngày.

Khi những tương tác này giảm đi – ít trò chuyện, ít chia sẻ, ít quan tâm – cảm giác gần gũi cũng giảm theo.

Và khi cảm xúc không còn được nuôi dưỡng, ham muốn cũng khó duy trì.

Ở tuổi trẻ, ham muốn có thể xuất hiện một cách tự nhiên. Nhưng ở tuổi trung niên, nó cần được nuôi dưỡng. Không phải bằng những thay đổi lớn, mà bằng những điều rất nhỏ: sự quan tâm, sự kết nối, những khoảnh khắc dành cho nhau.