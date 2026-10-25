Đoàn Văn Hậu hé lộ 'nghề tay trái' nếu không làm ngôi sao bóng đá

Đoàn Văn Hậu chia sẻ tâm thư xúc động, phản ứng của Doãn Hải My gây chú ý GĐXH - Đoàn Văn Hậu lần đầu công bố "lá thư gửi tương lai" sau hành trình vượt chấn thương. Điều khiến fan chú ý là sự cổ vũ âm thầm của Doãn Hải My dành cho chồng suốt 2 năm qua.

Đoàn Văn Hậu được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam. Với thể hình vượt trội, khả năng lên công về thủ toàn diện, anh được kỳ vọng sẽ là trụ cột nơi hàng phòng ngự đội tuyển quốc gia trong nhiều năm.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn ngắn thuộc khuôn khổ giải đấu ASEAN Club Championship, hậu vệ Đoàn Văn Hậu của CLB Công an Hà Nội đã có những chia sẻ vô cùng cởi mở và dí dỏm về sự nghiệp cũng như cuộc sống đời thường.

Khi được hỏi về bàn thắng ấn tượng nhất trong sự nghiệp, tuyển thủ sinh năm 1999 không ngần ngại nhắc lại siêu phẩm vẩy má ngoài tuyệt đẹp vào lưới U23 Oman khi còn khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam. Ở góc độ chuyên môn, khi đánh giá về các đối thủ tại khu vực Đông Nam Á, Văn Hậu nhận định hậu vệ Theerathon Bunmathan của Buriram United và tuyển Thái Lan chính là cái tên khó chịu nhất mà anh từng chạm trán. Đáng chú ý, khi nhắc về người thầy của mình – HLV Mano Polking, nam cầu thủ lại đưa ra một câu trả lời đầy hài hước và ngắn gọn khi miêu tả ông đơn giản là "một con người".

Đoàn Văn Hậu hé lộ sẽ là nông dân nếu không theo nghiệp "quần đùi áo số".

Bên cạnh những câu chuyện sân cỏ, hậu vệ cánh tài năng này còn hé lộ nhiều chi tiết đời thường gần gũi. Anh cho biết thần tượng thời thơ ấu của mình là siêu sao thế giới Lionel Messi. Trước mỗi trận đấu, "bí kíp" dinh dưỡng đơn giản của anh chỉ là những bữa cơm trắng quen thuộc. Đặc biệt, khi suy nghĩ về một viễn cảnh nếu không theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số, Văn Hậu vui vẻ chia sẻ rằng bản thân rất có thể sẽ trở thành một người nông dân.

Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ) là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam, ghi dấu ấn đậm nét trong thế hệ vàng dưới thời HLV Park Hang-seo. Sự nghiệp của anh nổi bật ở cả cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ với bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng, bao gồm chức vô địch AFF Cup 2018, tấm Huy chương Vàng SEA Games 30 năm 2019, cùng chiến tích Á quân U23 châu Á 2018 và vị trí Tứ kết Asian Cup 2019.

Trước đó, anh cũng là nhân tố nòng cốt đưa U19 Việt Nam giành vé tham dự FIFA U20 World Cup 2017. Ở cấp câu lạc bộ, Văn Hậu đã 4 lần vô địch V.League 1 (3 lần cùng Hà Nội FC vào các năm 2018, 2019, 2022 và 1 lần cùng Công an Hà Nội năm 2023), bên cạnh 2 Cúp Quốc gia và 2 Siêu cúp Quốc gia.

Với phong độ vượt trội, anh từng có thời gian sang Hà Lan thi đấu cho SC Heerenveen và xuất sắc giành danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất Việt Nam trong 3 năm liên tiếp (2017, 2018, 2019).

Gia đình nhỏ của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My.

Bên cạnh sự nghiệp "quần đùi áo số", Đoàn Văn Hậu còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân với tiểu thư Hà thành Doãn Hải My (Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020). Cuối năm 2023, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng, quy tụ dàn cầu thủ đình đám và bạn bè thân thiết, trở thành một trong những hôn lễ được chú ý nhất làng bóng đá Việt.

Sau khi về chung một nhà, Doãn Hải My ghi điểm với hình ảnh người vợ tinh tế, luôn đồng hành và ủng hộ chồng, trong khi Đoàn Văn Hậu cũng nhiều lần thể hiện sự yêu chiều dành cho bà xã. Cặp đôi đón con trai đầu lòng - bé Lúa vào năm 5/2024.