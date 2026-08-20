Doãn Hải My đăng khoảnh khắc trên SVĐ Mỹ Đình, phản ứng của Đoàn Văn Hậu gây chú ý

| Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Doãn Hải My gây chú ý khi mặc áo đấu của Đoàn Văn Hậu tại sân Mỹ Đình. Phản ứng của nam cầu thủ sinh năm 1999 khiến fan thích thú.

Tối 19/8, sân Mỹ Đình rực sắc đỏ khi ĐT Việt Nam tiếp đón Malaysia ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Trong hàng vạn CĐV có mặt trên khán đài, Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu tiếp tục gây chú ý với những khoảnh khắc cổ vũ ông xã và ĐT Việt Nam.

Trong ảnh, bà xã Đoàn Văn Hậu chia sẻ khoảnh khắc trên khán đài SVĐ Mỹ Đình, diện áo đấu ĐT Việt Nam nhưng đặc biệt hơn khi chiếc áo số 5 in tên "D. VAN HAU" cùng số 5.

Không cần tạo dáng quá cầu kỳ, Doãn Hải My chỉ quay lưng về phía máy ảnh rồi khéo léo ngoái lại. Mái tóc buông tự nhiên, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng cùng nụ cười duyên khiến cô nàng tiếp tục ghi điểm.

Đây cũng là một cách thể hiện tình cảm rất riêng của Hải My dành cho ông xã. Ngay dưới bài đăng, Đoàn Văn Hậu "nịnh" bà xã: "Xịn" kèm trái tim. Đáp lại ông xã sau trận thắng của ĐT Việt Nam, Doãn Hải My chia sẻ: "Bắt chước bạn".

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu: Khoảnh khắc Đáng nhớ trên khán đài trận bán kết ASEAN Cup 2026 - Ảnh 1.
Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu: Khoảnh khắc Đáng nhớ trên khán đài trận bán kết ASEAN Cup 2026 - Ảnh 2.
Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu: Khoảnh khắc Đáng nhớ trên khán đài trận bán kết ASEAN Cup 2026 - Ảnh 3.
Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu: Khoảnh khắc Đáng nhớ trên khán đài trận bán kết ASEAN Cup 2026 - Ảnh 4.

Doãn Hải My đăng ảnh chúc mừng, ủng hộ ông xã Đoàn Văn Hậu sau trận thắng Malaysia tối 19/8.

Trước đó, Doãn Hải Mỹ cũng khiến fan thích thú khi thoải mái tạo dáng với "tinh thần bất khuất trước mưa gió". Đáng chú ý, Đoàn Văn Hậu đăng lại hình ảnh Doãn Hải My mặc áo đấu mang tên mình trên trang cá nhân kèm hai từ: "Love you!" và hình trái tim.

Từ khi kết hôn, Doãn Hải My thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Văn Hậu cũng như ĐT Việt Nam. Cô cũng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ông xã và con trai.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu: Khoảnh khắc Đáng nhớ trên khán đài trận bán kết ASEAN Cup 2026 - Ảnh 5.

Hai sắc thái của Doãn Hải My trên khán đài cổ vũ ĐT Việt Nam tối 19/8.

 

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