Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tuổi trung niên cứ xuất hiện là gây chú ý

Thứ bảy, 15:30 27/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu là bà Mai Đoàn, mỗi lần xuất hiện lại gây chú ý nhờ diện mạo trẻ trung, phong cách thời trang sang trọng và hiện đại dù đã bước vào độ tuổi U50.

Trong làng bóng đá Việt, không chỉ các nàng WAGs mới nhận được sự quan tâm mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng thường xuyên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Một trong số đó chính là bà Mai Đoàn - mẹ vợ Đoàn Văn Hậu. Mới đây, xuất hiện cùng bạn bè trong một sự kiện ở Hà Nội, mẹ đẻ của Doãn Hải My một lần nữa chiếm "spotlight".

Xuất hiện tại sự kiện, bà Mai Đoàn chọn cho mình phong cách thanh lịch với chiếc váy suông đen trắng nhẹ nhàng. Không chọn cách trang điểm cầu kỳ, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu trung thành với lối makeup trong trẻo, tự nhiên, nhấn nhá vào đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Mái tóc tém hiện đại không chỉ giúp bà trông trẻ hơn tuổi mà còn khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế, bắt kịp xu hướng.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây chú ý với phong cách thời trang trẻ trung năm 2026 - Ảnh 1.

Bà Mai Đoàn (đầm đen trắng) sinh năm 1977, diện mạo trẻ trung, phong cách thời trang sang trọng và hiện đại.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây chú ý với phong cách thời trang trẻ trung năm 2026 - Ảnh 2.

Thiết kế đầm sát nách giúp mẹ vợ Đoàn Văn Hậu khoe trọn vóc dáng mảnh mai, thon gọn, cá tính - là niềm mơ ước của nhiều phụ nữ ở độ tuổi trung niên.

Đây không phải lần đầu tiên mẹ ruột Doãn Hải My gây sốt. Trên trang cá nhân, Doãn Hải My đôi khi đăng tải những khoảnh khắc cùng mẹ đẻ, những khoảnh khắc đời thường với gu thời trang "chất chơi" từ áo trễ vai, quần shorts năng động đến những bộ cánh sang chảnh của bà Mai Đoàn luôn là niềm mơ ước của nhiều phụ nữ ở độ tuổi trung niên.

Với nhan sắc mặn mà cùng phong thái tự tin, không quá lời khi nói bà Mai Đoàn chính là "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá Việt" ở thời điểm hiện tại. Mỗi lần xuất hiện, bà lại tiếp thêm động lực cho phái đẹp trong việc chăm sóc bản thân và giữ gìn nét thanh xuân.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây chú ý với phong cách thời trang trẻ trung năm 2026 - Ảnh 3.
Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây chú ý với phong cách thời trang trẻ trung năm 2026 - Ảnh 4.

Bà Mai Đoàn bên cháu ngoại.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây chú ý với phong cách thời trang trẻ trung năm 2026 - Ảnh 5.

Xuất hiện cùng bà thông gia trong tiệc sinh nhật cháu ngoại, bà Mai Đoàn gây chú ý với diện mạo trẻ trung, cá tính.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xuất hiện cùng bà thông gia, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn thu hút mọi ánh nhìn

Xuất hiện cùng bà thông gia, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn thu hút mọi ánh nhìn

Hòa Minzy có động thái gây chú ý liên quan đến con trai 2 tuổi của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Hòa Minzy có động thái gây chú ý liên quan đến con trai 2 tuổi của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Con trai Đoàn Văn Hậu gây chú ý trong ngày đặc biệt

Con trai Đoàn Văn Hậu gây chú ý trong ngày đặc biệt

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tiếp tục gây chú ý

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tiếp tục gây chú ý

Cùng chuyên mục

Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36

Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36

Giải trí - 20 phút trước

GĐXH - Ở tuổi 36, Nhã Phương đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung và ngày càng cuốn hút.

Cảnh khóc của Quỳnh Châu khiến khán giả lặng người trước màn hình

Cảnh khóc của Quỳnh Châu khiến khán giả lặng người trước màn hình

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Quỳnh Châu lần đầu vào vai chính là người phụ nữ đã có gia đình trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn".

Chàng trai từng trượt đại học, xuất khẩu lao động, giành Quán quân Bolero

Chàng trai từng trượt đại học, xuất khẩu lao động, giành Quán quân Bolero

Giải trí - 8 giờ trước

Từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, Phạm Ngọc Anh không từ bỏ đam mê để đăng quang Quán quân Giọng ca vàng Bolero mùa 12.

Cuộc sống xa hoa bên chồng tỷ phú của 'đệ nhất mỹ nhân châu Á'

Cuộc sống xa hoa bên chồng tỷ phú của 'đệ nhất mỹ nhân châu Á'

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Sở hữu vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm và đầy khí chất, nữ diễn viên này từng được ưu ái gọi là “quốc bảo nhan sắc” của điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc).

Tin sao 26/6: Ngô Thanh Vân tìm trường cho con gái gần 1 tuổi; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ đẻ

Tin sao 26/6: Ngô Thanh Vân tìm trường cho con gái gần 1 tuổi; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ đẻ

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân lo lắng tìm trường cho con gái gần 1 tuổi. Trong khi đó, Lê Phương đăng ảnh cả gia đình chúc mừng sinh nhật mẹ đẻ với những khoảnh khắc hạnh phúc.

Telefilm Việt Nam 2026: Cơ hội hợp tác cho phim truyền hình, điện ảnh trong thời đại AI

Telefilm Việt Nam 2026: Cơ hội hợp tác cho phim truyền hình, điện ảnh trong thời đại AI

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Telefilm Việt Nam là sự kiện thường niên quy mô trong ngành công nghệ và truyền hình tại Việt Nam, năm nay quy tụ hơn 150 doanh nghiệp tham gia với nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.

Sao Mai Huyền Trang làm mới mình với MV 'Chiều ơi', khoe vẻ đẹp thơ mộng của Trà Cổ

Sao Mai Huyền Trang làm mới mình với MV 'Chiều ơi', khoe vẻ đẹp thơ mộng của Trà Cổ

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Mừng sinh nhật tuổi 36 vào đúng thứ 6 ngày 26/6/2026, Sao Mai Huyền Trang đã cho ra mắt MV Chiều ơi. MV có những khung hình thơ mộng, được thực hiện tại Trà Cổ, Quảng Ninh.

Lê Khánh: Tôi có cuộc sống ổn định nhờ 2 quán ốc

Lê Khánh: Tôi có cuộc sống ổn định nhờ 2 quán ốc

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 45, Lê Khánh có cuộc sống viên mãn bên chồng là diễn viên Tuấn Khải và hai con trai. Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, nữ diễn viên không ngần ngại dành lời khen ông xã giỏi kinh doanh, trực tiếp quản lý hai quán ốc của gia đình, còn cô toàn tâm theo đuổi nghệ thuật.

Mẹ chồng Thúy Diễm gây chú ý trong ngày đặc biệt của cháu nội

Mẹ chồng Thúy Diễm gây chú ý trong ngày đặc biệt của cháu nội

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Thúy Diễm cùng gia đình tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai trong chuyến du lịch Khánh Hòa. Mẹ chồng cô cũng tham gia, tạo nên khoảnh khắc ấm áp và ý nghĩa.

Giọng ca 42 tuổi quê Bắc Ninh vừa giành Quán quân Bolero lần thứ XII là ai?

Giọng ca 42 tuổi quê Bắc Ninh vừa giành Quán quân Bolero lần thứ XII là ai?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phạm Ngọc Anh - quán quân Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2026, khẳng định đam mê âm nhạc không bao giờ là quá muộn.

Xem nhiều

Giọng ca 42 tuổi quê Bắc Ninh vừa giành Quán quân Bolero lần thứ XII là ai?

Giọng ca 42 tuổi quê Bắc Ninh vừa giành Quán quân Bolero lần thứ XII là ai?

Giải trí

GĐXH - Phạm Ngọc Anh - quán quân Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2026, khẳng định đam mê âm nhạc không bao giờ là quá muộn.

Mẹ chồng Thúy Diễm gây chú ý trong ngày đặc biệt của cháu nội

Mẹ chồng Thúy Diễm gây chú ý trong ngày đặc biệt của cháu nội

Giải trí
Lê Khánh: Tôi có cuộc sống ổn định nhờ 2 quán ốc

Lê Khánh: Tôi có cuộc sống ổn định nhờ 2 quán ốc

Giải trí
Bức ảnh hé lộ cuộc sống thật của Phương Oanh hậu biến cố

Bức ảnh hé lộ cuộc sống thật của Phương Oanh hậu biến cố

Thế giới showbiz
Tin sao 25/6: Đỗ Mỹ Linh chuẩn nội trợ đảm đang; con gái H'Hen Niê lại khiến fan 'tan chảy'

Tin sao 25/6: Đỗ Mỹ Linh chuẩn nội trợ đảm đang; con gái H'Hen Niê lại khiến fan 'tan chảy'

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.