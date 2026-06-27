Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tuổi trung niên cứ xuất hiện là gây chú ý
GĐXH - Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu là bà Mai Đoàn, mỗi lần xuất hiện lại gây chú ý nhờ diện mạo trẻ trung, phong cách thời trang sang trọng và hiện đại dù đã bước vào độ tuổi U50.
Trong làng bóng đá Việt, không chỉ các nàng WAGs mới nhận được sự quan tâm mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng thường xuyên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Một trong số đó chính là bà Mai Đoàn - mẹ vợ Đoàn Văn Hậu. Mới đây, xuất hiện cùng bạn bè trong một sự kiện ở Hà Nội, mẹ đẻ của Doãn Hải My một lần nữa chiếm "spotlight".
Xuất hiện tại sự kiện, bà Mai Đoàn chọn cho mình phong cách thanh lịch với chiếc váy suông đen trắng nhẹ nhàng. Không chọn cách trang điểm cầu kỳ, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu trung thành với lối makeup trong trẻo, tự nhiên, nhấn nhá vào đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Mái tóc tém hiện đại không chỉ giúp bà trông trẻ hơn tuổi mà còn khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế, bắt kịp xu hướng.
Đây không phải lần đầu tiên mẹ ruột Doãn Hải My gây sốt. Trên trang cá nhân, Doãn Hải My đôi khi đăng tải những khoảnh khắc cùng mẹ đẻ, những khoảnh khắc đời thường với gu thời trang "chất chơi" từ áo trễ vai, quần shorts năng động đến những bộ cánh sang chảnh của bà Mai Đoàn luôn là niềm mơ ước của nhiều phụ nữ ở độ tuổi trung niên.
Với nhan sắc mặn mà cùng phong thái tự tin, không quá lời khi nói bà Mai Đoàn chính là "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá Việt" ở thời điểm hiện tại. Mỗi lần xuất hiện, bà lại tiếp thêm động lực cho phái đẹp trong việc chăm sóc bản thân và giữ gìn nét thanh xuân.
Bà Mai Đoàn bên cháu ngoại.
Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36Giải trí - 20 phút trước
GĐXH - Ở tuổi 36, Nhã Phương đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung và ngày càng cuốn hút.
Cảnh khóc của Quỳnh Châu khiến khán giả lặng người trước màn hìnhGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Quỳnh Châu lần đầu vào vai chính là người phụ nữ đã có gia đình trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn".
Chàng trai từng trượt đại học, xuất khẩu lao động, giành Quán quân BoleroGiải trí - 8 giờ trước
Từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, Phạm Ngọc Anh không từ bỏ đam mê để đăng quang Quán quân Giọng ca vàng Bolero mùa 12.
Cuộc sống xa hoa bên chồng tỷ phú của 'đệ nhất mỹ nhân châu Á'Thế giới showbiz - 9 giờ trước
Sở hữu vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm và đầy khí chất, nữ diễn viên này từng được ưu ái gọi là “quốc bảo nhan sắc” của điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc).
Tin sao 26/6: Ngô Thanh Vân tìm trường cho con gái gần 1 tuổi; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ đẻGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Ngô Thanh Vân lo lắng tìm trường cho con gái gần 1 tuổi. Trong khi đó, Lê Phương đăng ảnh cả gia đình chúc mừng sinh nhật mẹ đẻ với những khoảnh khắc hạnh phúc.
Telefilm Việt Nam 2026: Cơ hội hợp tác cho phim truyền hình, điện ảnh trong thời đại AIXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Telefilm Việt Nam là sự kiện thường niên quy mô trong ngành công nghệ và truyền hình tại Việt Nam, năm nay quy tụ hơn 150 doanh nghiệp tham gia với nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.
Sao Mai Huyền Trang làm mới mình với MV 'Chiều ơi', khoe vẻ đẹp thơ mộng của Trà CổGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Mừng sinh nhật tuổi 36 vào đúng thứ 6 ngày 26/6/2026, Sao Mai Huyền Trang đã cho ra mắt MV Chiều ơi. MV có những khung hình thơ mộng, được thực hiện tại Trà Cổ, Quảng Ninh.
Lê Khánh: Tôi có cuộc sống ổn định nhờ 2 quán ốcGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 45, Lê Khánh có cuộc sống viên mãn bên chồng là diễn viên Tuấn Khải và hai con trai. Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, nữ diễn viên không ngần ngại dành lời khen ông xã giỏi kinh doanh, trực tiếp quản lý hai quán ốc của gia đình, còn cô toàn tâm theo đuổi nghệ thuật.
Mẹ chồng Thúy Diễm gây chú ý trong ngày đặc biệt của cháu nộiGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Thúy Diễm cùng gia đình tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai trong chuyến du lịch Khánh Hòa. Mẹ chồng cô cũng tham gia, tạo nên khoảnh khắc ấm áp và ý nghĩa.
Giọng ca 42 tuổi quê Bắc Ninh vừa giành Quán quân Bolero lần thứ XII là ai?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Phạm Ngọc Anh - quán quân Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2026, khẳng định đam mê âm nhạc không bao giờ là quá muộn.
Giọng ca 42 tuổi quê Bắc Ninh vừa giành Quán quân Bolero lần thứ XII là ai?Giải trí
GĐXH - Phạm Ngọc Anh - quán quân Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2026, khẳng định đam mê âm nhạc không bao giờ là quá muộn.