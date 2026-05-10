Xuất hiện cùng bà thông gia, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn thu hút mọi ánh nhìn
GĐXH - Doãn Hải My đăng ảnh mẹ đẻ và mẹ chồng nhân Ngày của Mẹ. Xuất hiện cùng bà thông gia, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn thu hút mọi ánh nhìn dù ở tuổi U50.
Doãn Hải My khiến khán giả chú ý khi chia sẻ hai người phụ nữ quan trọng của gia đình là mẹ đẻ và mẹ chồng cùng chung khung hình. Dù bức ảnh được chụp trong ngày bé Lúa sinh nhật 2 tuổi nhưng đúng Ngày của Mẹ (10/5) mới được Doãn Hải My đăng tải. Đi kèm bức ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, nàng WAG sinh năm 2001 gửi lời nhắn đầy tình cảm: "Chúc mừng ngày của Mẹ. Gửi lời yêu thương tới mọi người mẹ. Mong chúng ta sẽ luôn hạnh phúc và bình an".
Bức ảnh nhanh chóng nhận được quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Vẫn như mọi lần, nhiều người dành lời khen cho nhan sắc trẻ trung, thanh lịch của mẹ Doãn Hải My ở tuổi U50; cũng như sự giản dị, chân chất và gần gũi của mẹ chồng cô. Không ít người hâm mộ cũng đánh giá cao người đẹp Hà thành ngày càng ghi điểm bởi sự khéo léo trong cách ứng xử với gia đình hai bên.
Sau khi kết hôn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc khắc đời thường giản dị, tình cảm. Cô được nhận xét có mối quan hệ thân thiết với gia đình chồng, đặc biệt là mẹ của nam cầu thủ. Trong nhiều dịp quan trọng, Hải My luôn dành sự quan tâm, chăm sóc và thể hiện sự quan trọng đối với các thành viên trong gia đình. Gần đây nhất, trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Doãn Hải My còn đăng tải bộ ảnh cùng con trai hòa mình trong cánh đồng lúa ở quê chồng.
Doãn Hải My sinh năm 2001 tại Hà Nội, từng lọt vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành danh hiệu Người đẹp Tài năng. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, học thức cùng phong cách thanh lịch. Trước khi lập gia đình, Hải My theo học tại Đại học Luật Hà Nội và được xem là một trong những nàng WAG nổi bật của làng bóng đá Việt.
Kể từ khi về một nhà với Đoàn Văn Hậu, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm từ công việc của họ. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giải quyết ngọt ngào, đồng hành cùng nhau trong công việc giữa cuộc sống, dù có sóng gió. Sau khi đón con trai đầu lòng, Doãn Hải My càng được yêu mến bởi hình ảnh người vợ, người mẹ trẻ chu toàn và tinh tế.
