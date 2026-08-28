Đoàn Văn Hậu chia sẻ tâm thư xúc động, phản ứng của Doãn Hải My gây chú ý

Diện mạo trái ngược của 2 nàng WAGs: Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền GĐXH - Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền xuất hiện với diện mạo trái ngược tại khán đài chung kết Asean Cup 2026: Người khoe cá tính, người đẹp dịu dàng.

Tâm thư của Đoàn Văn Hậu

Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026, mới đây, trên trang cá nhân Đoàn Văn Hậu đã có bài viết dài nhìn lại hành trình hơn 2 năm đầy khó khăn của bản thân. Từ những chạnh lòng khi thấy đồng đội vô địch đến nỗ lực trở lại sân cỏ.

Đó là ngày 6/1/2025 - trong khi toàn đội tuyển Việt Nam đáp chuyến bay trở về nước trong tiếng reo hò rộn rã của người hâm mộ cùng chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2024, thì ở một góc lặng lẽ của sân bay, Đoàn Văn Hậu lủi thủi bước đi trên hai chiếc nạng gỗ. Anh vừa trải qua ca phẫu thuật gân gót Achilles đầy đớn đau tại Hàn Quốc.

Hơn một năm rời xa thảm cỏ xanh, chấn thương dai dẳng đã biến hậu vệ sinh năm 1999 thành người đứng ngoài cuộc trong những ngày vui nhất của bóng đá nước nhà. Đúng 18h41 tối hôm ấy, ngồi một mình với nỗi đơn độc và khao khát cào xé trong lòng, Văn Hậu mở điện thoại, gõ những dòng chữ gửi gắm tới tương lai với tựa đề: "Gửi Đoàn Văn Hậu của 2026".

Đoàn Văn Hậu đăng tải toàn bộ tâm sự xúc động đã viết hồi 1/2025 khi nhìn đồng đội chiến thắng trở về, trong khi bản thân đang điều trị chấn thương.

Kèm theo bài viết, nam cầu thủ quê Hưng Yên (Thái Bình cũ) đăng tải lại toàn bộ dòng ghi chú đã viết trong ngày 6/1/2025. Anh cảm thán: "Ngày đó viết những dòng này, Hậu chỉ có một mong ước: Một ngày nào đó sẽ lại được ra sân và chơi bóng như Hậu từng làm".

"Hôm nay, điều từng là ước mong đã trở thành hiện thực. Không phải vì hành trình dễ dàng, mà bởi Hậu đã không bỏ cuộc. Hơn 2 năm chấn thương, có những ngày mệt mỏi, hoài nghi, nhưng cuối cùng Hậu vẫn trở lại. Đoàn Văn Hậu của 2026, mày đã làm được rồi! Biết ơn tất cả những người đã luôn ở bên và tin tưởng Hậu. Chặng đường phía trước, tiếp tục thôi!", Đoàn Văn Hậu bộc bạch.

Doãn Hải My chưa từng mất niềm tin trong 2 năm chồng chấn thương

Ngay sau đó, Doãn Hải My cũng chia sẻ lại bài đăng của Đoàn Văn Hậu và cho biết hơn hai năm qua, cô luôn tin chồng đủ nghị lực vượt những ngày khó khăn để trở lại sân cỏ, dù hành trình điều trị kéo dài hơn dự kiến. Với cô, đó là quãng thời gian vất vả khi cả hai liên tục di chuyển giữa Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc, trải qua những cuộc thăm khám, điều trị, phẫu thuật và phục hồi.

Doãn Hải My kể, hành trình điều trị chấn thương của Văn Hậu bắt đầu ngay sau đám cưới. Vừa hoàn tất ngày trọng đại, hai vợ chồng cầu thủ lên đường sang Singapore để thăm khám và thực hiện tiêm PRP (Huyết tương giàu tiểu cầu - Platelet Rich Plasma). Đến những tháng cuối thai kỳ, Doãn Hải My vẫn cùng chồng trở lại Singapore để đưa ra quyết định phẫu thuật lần đầu tiên. Sau đó, Văn Hậu sang Hàn Quốc tập phục hồi trong một tháng. Khi trở về Việt Nam, nhận thấy chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn, anh tiếp tục trở lại Hàn Quốc để thực hiện ca phẫu thuật thứ hai.

Trong suốt hành trình ấy, có một khoảnh khắc Doãn Hải My nói cô sẽ không bao giờ quên. Đó là ngày tiễn chồng sang Hàn Quốc phẫu thuật. Cô cố gắng động viên Văn Hậu trước giờ lên đường, nhưng khi chiếc xe chở anh vừa rời đi, những giọt nước mắt cũng rơi xuống. "Vừa lo, vừa thương, vừa xót, nhưng không bao giờ mất niềm tin ở chồng", Doãn Hải My nhớ lại.

Với Doãn Hải My, ASEAN Cup 2026 đánh dấu sự trở lại của Văn Hậu sau hơn hai năm kiên trì điều trị chấn thương. "Đây là cột mốc đáng nhớ của chiến binh đã chiến đấu những trận căng thẳng thật bền bỉ, không ngừng nghỉ mà chưa từng một câu than mệt suốt hơn hai năm qua", bà xã Văn Hậu trải lòng.

Doãn Hải My cũng cho biết từ trước đến nay, cô luôn khâm phục sự hết mình chồng dành cho bóng đá. Theo cô, Văn Hậu là người chăm chỉ, kỷ luật và luôn nỗ lực một cách thầm lặng để theo đuổi đam mê. "Tôi chưa từng gặp ai có thể hết mình vì đam mê, chăm chỉ, kỷ luật và nỗ lực thầm lặng như chồng mình. I'm proud of you, as always! (tạm dịch: Tôi tự hào về bạn, như mọi khi)", người đẹp Hà thành bày tỏ sự tự hào về ông xã.

Doãn Hải My và con trai chúc mừng Đoàn Văn Hậu sau chung kết ASEAN Cup 2026.

Bố mẹ đẻ và vợ con ra sân 'tiếp lửa' cho Đoàn Văn Hậu tối 26/8. Ảnh: Đức Đồng

Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999, trưởng thành ở lò đào tạo Hà Nội. Anh là thành viên đội tuyển đứng thứ tư U19 châu Á 2016 để giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017. Sau đó, dưới thời HLV Park Hang-seo, Hậu là trụ cột trong chiến tích giành á quân U23 châu Á, thứ tư ASIAD và vô địch AFF Cup năm 2018 (nay là ASEAN Cup).

Doãn Hải My sinh năm 2001, từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và vào top 10. Sau cuộc thi, cô hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, KOLs. Người đẹp Hà thành có học lực tốt, đạt 7.5 IELTS và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu tìm hiểu nhau từ năm 2020 nhưng giữ kín, tới năm 2022 mới công khai tình cảm. Tháng 9/2023, Văn Hậu cầu hôn Hải My. Tháng 11/2023, cặp trai tài gái sắc tổ chức đám cưới linh đình tại hai địa điểm là Thái Bình (11/11/2023) và Hà Nội (26/11/2023). Đầu tháng 5/2024, vợ chồng Văn Hậu đón con trai đầu lòng - bé Đoàn Minh Đăng, tên ở nhà là Lúa.