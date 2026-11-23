Chiều 23/11, Báo Nhân Dân ra mắt sách nghệ thuật tương tác "Tổ quốc trong tim" (An Interactive Artbook of National Pride), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên (24/11/2026) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026).

Ấn phẩm được thực hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tập hợp hình ảnh, tư liệu lịch sử và video từ hai mùa chương trình nghệ thuật chính luận cùng tên. Sau khi đưa đêm diễn tại Mỹ Đình lên màn ảnh rộng, Báo Nhân Dân chọn sách để kể tiếp câu chuyện về những người đã làm nên hai mùa concert.

Hai mùa concert từ biển cờ đến đêm mưa trong sách nghệ thuật tương tác 'Tổ quốc trong tim'

Tháng 8/2025, Báo Nhân Dân phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức chương trình "Tổ quốc trong tim" lần đầu tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong đêm diễn, hơn 50.000 khán giả cùng hát "Quốc ca" giữa biển cờ đỏ sao vàng.

Một năm sau, chương trình đến TP.HCM với sự phối hợp tổ chức của UBND thành phố. Tại KĐT Vạn Phúc, hàng vạn khán giả theo dõi đêm diễn dưới mưa. Nếu tiếng "Quốc ca" vang lên giữa khán đài Mỹ Đình là một trong những hình ảnh đáng nhớ của mùa đầu, những khuôn hình ghi lại khán giả trong cơn mưa tháng 8 trở thành dấu ấn của mùa thứ hai.

Qua hai đêm diễn, những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam được kể bằng âm nhạc và nghệ thuật sân khấu, thu hút đông đảo công chúng, trong đó có nhiều khán giả trẻ. Sau mùa đầu tiên, phim hòa nhạc "Tổ quốc trong tim: The Concert Film" được phát hành tại các rạp chiếu phim. Cuốn sách ra mắt sau mùa thứ hai mở thêm một cách tiếp cận với những người từng có mặt tại sân vận động cũng như độc giả chưa có dịp xem trực tiếp.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam giới thiệu về cuốn sách.

Tại lễ ra mắt cuốn sách, ông Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết ý tưởng làm phim bắt nguồn từ mong muốn kéo dài cảm xúc sau đêm diễn. Báo Nhân Dân quyết định làm một cuốn sách, nhưng phải là một cuốn sách độc đáo, tích hợp công nghệ, để độc giả có một trải nghiệm chưa từng thấy. Đây là cuốn sách của những người làm báo thời đại số, trong sách có những mã QR, bạn đọc đưa điện thoại lên quét, tiết mục yêu thích hiện ra, tiếng hát ấy vang lên. Đọc, xem và nghe trên cùng một trang sách. Sách cũng được làm song ngữ Việt – Anh, bởi câu chuyện về lòng yêu nước của người Việt Nam xứng đáng được kể cho cả bạn bè thế giới.

"Chúng tôi tin một tờ báo Đảng hoàn toàn có thể góp phần nâng cao văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Người ta hay bảo giới trẻ bây giờ chỉ lướt màn hình, không đọc sách. Tôi không nghĩ vậy. Hai mùa "concert quốc gia" đã cho thấy một điều: Gen gì cũng yêu nước. Nếu cuốn sách đủ đẹp, đủ chân thành, các bạn sẽ đọc", ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Nói về độc giả trẻ, ông Lê Quốc Minh chia sẻ: “Người ta hay bảo giới trẻ bây giờ chỉ lướt màn hình, không đọc sách. Tôi không nghĩ vậy”. “Nếu cuốn sách đủ đẹp, đủ chân thành, các bạn sẽ đọc”, ông khẳng định.

Sách nghệ thuật tương tác mở ra không gian trải nghiệm mới

Cuốn sách "Tổ quốc trong tim" được xây dựng theo hình thức sách nghệ thuật tư liệu bằng hình ảnh, trong đó nhiếp ảnh giữ vai trò chủ đạo, kết hợp nội dung song ngữ Việt - Anh và thiết kế đồ họa đương đại. Thay vì chỉ tập hợp những hình ảnh tiêu biểu, cuốn sách được biên tập như một hành trình trải nghiệm thị giác, dẫn dắt độc giả khám phá những lớp nội dung và cảm xúc phía sau hai mùa chương trình.

Từ những đại cảnh sân khấu, các tiết mục giàu tính biểu tượng đến những bức chân dung và khoảnh khắc hậu trường, cuốn sách tái hiện "Tổ quốc trong tim" qua nhiều góc nhìn. Trong đó, "chúng ta" - những con người cùng làm nên chương trình - được đặt ở vị trí trung tâm của câu chuyện: không chỉ những nghệ sĩ dưới ánh đèn sân khấu, mà còn là cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đội ngũ đạo diễn, kỹ thuật viên, những người làm việc thầm lặng phía sau sân khấu và đông đảo công chúng đã trực tiếp tham gia, cùng tạo nên những ký ức chung.

Cuốn sách còn có thể trở thành món quà văn hóa mang câu chuyện Việt Nam, phù hợp để trao tặng người thân, bạn bè, đối tác và khách quốc tế.

Một trong những điểm khác biệt nổi bật của ấn phẩm là sự kết hợp giữa sách in truyền thống với nội dung nghe nhìn. Các trang sách được tích hợp mã QR, cho phép người đọc truy cập video tiết mục tương ứng, được biên tập và hậu kỳ riêng về hình ảnh, âm thanh. Từ một bức ảnh tĩnh, độc giả có thể mở ra không gian biểu diễn sống động, tiếp tục khám phá âm nhạc, nghệ thuật sân khấu và những khoảnh khắc đã được ghi lại.

Sự giao thoa giữa nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế xuất bản và công nghệ số tạo nên một hình thức trải nghiệm đa phương tiện, trong đó trang sách vừa lưu giữ giá trị tư liệu, vừa trở thành điểm kết nối với các nội dung nghệ thuật trên nền tảng số.

Với nội dung song ngữ Việt - Anh, cuốn sách hướng tới độc giả người Việt trong và ngoài nước, đồng thời góp phần giới thiệu những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Được đầu tư về thiết kế, chất lượng hình ảnh và có giá trị sưu tầm, ấn phẩm không chỉ dành cho những khán giả từng tham dự chương trình, mà còn dành cho những người chưa có dịp có mặt tại các đêm diễn và các thế hệ độc giả sau này.

Bên cạnh giá trị thưởng thức và lưu giữ, cuốn sách còn có thể trở thành món quà văn hóa mang câu chuyện Việt Nam, phù hợp để trao tặng người thân, bạn bè, đối tác và khách quốc tế. Đây cũng là cách để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đồng hành cùng một sản phẩm văn hóa có ý nghĩa, góp phần đưa những giá trị tốt đẹp của chương trình đến với nhiều nhóm công chúng hơn.