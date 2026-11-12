Hoa hậu Việt Nam đầu tiên giờ ra sao?

Bùi Bích Phương được biết đến là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên khi đăng quang vào năm 1988 (tên gọi trước đó là Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong). Gần 4 thập kỷ đăng quang, nàng hậu vẫn được công chúng nhớ đến bởi nhan sắc mặn mà và những cống hiến cho lĩnh vực giáo dục.

Cao 1m58, nhận thưởng xe đạp giá 4 chỉ vàng

Sinh năm 1971 trong gia đình trí thức ở Hà Nội, Bùi Bích Phương có bố là cố nghệ sĩ Bùi Đức Minh, mẹ là bà Nguyễn Thị Thuyết Hoa - một phụ nữ xinh đẹp, hiền thục sinh ra trong gia đình gia giáo. Chính xuất thân đó sớm hình thành ở chị sự chỉn chu, tinh tế cả trong học tập lẫn cách ứng xử.

Năm 1988, khi mới là sinh viên năm nhất khoa tiếng Anh, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Bùi Bích Phương đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1988 - mùa giải đầu tiên của sân chơi sắc đẹp này.

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên là Bùi Bích Phương.

Khi đăng quang, cô gái Hà Nội sở hữu chiều cao 1m58, số đo 86-60-88 cm. Dù không phải lợi thế nổi bật về hình thể nhưng vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch, cùng nền tảng học vấn vững vàng đã giúp chị chinh phục ban giám khảo lẫn khán giả. Phần thưởng dành cho tân hoa hậu khi ấy chỉ là một chiếc xe đạp Mifa, trị giá khoảng 4 chỉ vàng.

Thời điểm đó, ít ai biết rằng cô sinh viên xinh đẹp hàng ngày vẫn đi làm gia sư và dịch thuê với thù lao 500 đồng/trang để kiếm tiền đóng học phí. Dù trở nên nổi tiếng sau khi trở thành hoa hậu, chị vẫn quyết tâm theo đuổi con đường học vấn.

Bỏ hào quang theo đuổi con đường học vấn

Năm 1994, Bùi Bích Phương nhận được học bổng du học tại Hàn Quốc và lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Seoul. Bên cạnh đó, chị còn mở rộng kiến thức ở các lĩnh vực kinh tế quốc dân và kinh tế quốc tế, đồng thời thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Hàn, có thể giao tiếp tiếng Trung và tiếng Pháp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị về nước làm cán bộ đối ngoại ở Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật. Ngoài ra, hoa hậu còn học thêm chuyên ngành Kinh tế quốc dân và Kinh tế quốc tế.

Những năm qua, Bùi Bích Phương làm việc cho Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc, trực tiếp điều phối hoạt động tại khu vực Đông Nam Á. Chị góp phần không nhỏ trong việc phát triển, nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác giáo dục giữa các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế. Bên cạnh đó, chị cũng tự đầu tư và phát triển bất động sản trong và ngoài nước.

Bùi Bích Phương bỏ hào quang để theo đuổi con đường học vấn.

Bên cạnh sự nghiệp ấn tượng, Bùi Bích Phương cũng có cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc bên tiến sĩ Vũ Thiệu Giang. Chị chia sẻ, ông xã là người luôn đứng sau cổ vũ, động viên vợ phấn đấu trong sự nghiệp.

Họ kết hôn năm 2000 và đón con trai đầu lòng Gia Hiển một năm sau đó. Năm 2004, vợ chồng chị chào đón thêm con gái Phương Anh. Kể từ khi lập gia đình, Bùi Bích Phương hầu như không tham gia các hoạt động giải trí. Chị thỉnh thoảng nhận lời làm khách mời cho một số cuộc thi sắc đẹp, thời gian còn lại toàn tâm toàn ý chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình.

Sau gần 4 thập kỷ đăng quang, Bùi Bích Phương vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà, phong thái thanh lịch. Những năm gần đây, chị xuất hiện nhiều hơn khi đồng hành cùng các mùa thi Hoa hậu Việt Nam, luôn gây ấn tượng với hình ảnh nhẹ nhàng, kín đáo. Ở tuổi 55, Bùi Bích Phương tận hưởng cuộc sống bình yên, kín tiếng bên gia đình.

Nàng hậu vẫn giữ được nhan sắc mặn mà sau nhiều năm đăng quang.

Là người đầu tiên đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Bùi Bích Phương được coi là hoa hậu tiêu biểu, đẹp lâu bền nhất từ hình thể đến nhân cách, văn hóa ứng xử và đóng góp cho xã hội. Vì thế chị vẫn giữ được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng.