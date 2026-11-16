NSƯT Lê Vi: Tôi hạnh phúc khi con trai từ Pháp về Việt Nam sống và làm việc

Các con tôi tự hào vì có mẹ là người Việt Nam

Trên trang cá nhân mới đây chị chia sẻ về việc con trai lớn của chị đã quyết định trở về Việt Nam sống và làm việc với niềm hạnh phúc và tự hào. Điều này khiến không ít người bất ngờ vì sống và làm việc ở Pháp là mơ ước của nhiều người. Khi nghe quyết định này từ con, cảm xúc đầu tiên của chị là gì?

- Quyết định này của con khiến tôi rất bất ngờ nhưng cũng không khó để hiểu vì các con tôi đứa nào cũng luôn nói rằng chúng rất tự hào và may mắn khi có mẹ là người Việt còn tôi cũng rất tự hào khi thấy các con, đứa nào cũng rất yêu Việt Nam.

Khi biết quyết định này của con, tôi vô cùng xúc động và hạnh phúc như tìm lại được đứa con lém lỉnh đáng yêu ngày nào suốt ngày được bà ngoại chăm sóc chiều chuộng đưa đi học, đón đi chơi… giờ con lại trở về bên bà, bên gia đình mình ở Việt Nam. Tôi - một người con xa xứ vẫn luôn hướng về nguồn cội, giờ dù tôi chưa trở về ngay được nhưng tương lai cũng không còn vời vợi vì đã có "hạt giống" đang lặng lẽ ươm mầm nơi Đất Mẹ.

Gia đình NSƯT Lê Vi ở Pháp. Ảnh NSCC

Về phía con trai chị thì lý do nào để cậu ấy đi đến quyết định về Việt Nam sinh sống và làm việc khi đang có một công việc ổn định ở Pháp?

- Con sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, đến 8 tuổi thì gia đình tôi về Pháp sống. Dù đã hơn hai mươi năm trôi qua, sống ở Pháp cùng gia đình nhưng con lúc nào cũng thấy mình là một phần của nơi chôn nhau cắt rốn. Đó là lý do để con đi đến quyết định này, dù đang có công việc ổn định cho một công ty chuyển hàng của Amazon. Và sự lựa chọn đó xuất phát từ tình yêu rất tự nhiên đối với quê hương nơi con được sinh ra cùng tình cảm yêu thương của người thân, gia đình, bạn bè tôi cũng như hàng xóm láng giềng dành cho con, nên con cảm thấy như mình được chào đón trở về nhà sau một chuyến đi xa.

Ở đâu cũng là nhà

Gia đình mình hiện vẫn đang sinh sống ổn định tại Pháp, sự xa cách địa lý này có khiến chị và ông xã mất nhiều thời gian để cân nhắc, động viên trước khi ủng hộ bước ngoặt lớn này của con?

- Quyết định ở lại Việt Nam của con là niềm vui lớn với vợ chồng tôi bởi con như là sợi dây gắn kết giữa "quê cha" và "đất mẹ" nên khoảng cách về địa lý như không còn cách trở vì ở đâu cũng đều là nhà.

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật đa thế hệ nổi tiếng đất Hà Thành, chị thường truyền đạt cho các con những giá trị truyền thống nào để dù ở đâu, các con vẫn giữ được "chất Việt"?

Raphael Vương Lapointe, con trai lớn của NSƯT Lê Vi. Ảnh NSCC

- Dù sống ở Pháp nhưng các con ảnh hưởng từ tôi nhờ không có khoảng cách về ngôn ngữ. Đơn giản từ cách ăn uống, lời nói, cử chỉ… phép tắc trong gia đình và ngoài xã hội, hướng cho các con sống với lòng bao dung vị tha và thiện lương. Mỗi khi các con về Việt Nam thăm bà, các bác, tôi rất hài lòng vì các con được mọi người yêu quý và ngược lại. Các con đã rất tự hào về gia đình nghệ thuật truyền thống cùng tình cảm hào phóng của những người thân và bạn bè của tôi dành cho các con.

Trở về Việt Nam lập nghiệp, chắc chắn con trai chị sẽ đối mặt với không ít bỡ ngỡ về nhịp sống, môi trường làm việc hay văn hóa giao tiếp... Điều này có khiến chị và con băn khoăn?

- Tôi chỉ nhắc con là làm việc gì cũng được miễn là công việc lương thiện, làm gì cũng phải tận tâm, có uy tín thì mới tồn tại lâu bền được. Đừng chạy theo đồng tiền mà đánh mất bản thân mình. Hai đất nước, hai nền văn hóa khác nhau, mỗi xã hội đều có những ưu việt riêng. Cuộc sống ở Pháp đã cho con tính độc lập vững chắc thì ở Việt Nam con lại được sống trong sự tương thân tương ái và bao dung. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp cho con giữ được sự cân bằng.

Ba con của NSƯT Lê Vi. Ảnh NSCC

Khoảng cách giữa Pháp và Việt Nam không phải là ngắn, việc con trai quyết định về nước nghĩa là gia đình sẽ có những mùa đoàn tụ thưa thớt hơn. Những ngày đầu xa con, cảm xúc trong chị diễn ra thế nào?

- Nuôi con khôn lớn cũng chỉ mong một ngày chúng tự sải cánh trên bầu trời tự do, khoảng cách ấy sẽ được lấp đầy bằng tình yêu thương và hạnh phúc nào hơn khi có hạt giống được ươm trồng nơi nguồn cội!

Nếu gửi gắm một lời nhắn nhủ ngắn gọn tới con trai trong những ngày đầu chập chững tự lập tại Việt Nam, chị muốn nói điều gì nhất?

- "Mẹ rất tự hào và chào mừng con trai mẹ đã trở về nhà".

NSƯT Lê Vi kết hôn với chồng quốc tịch Pháp Cyril Lapointe - một người có niềm đam mê sâu sắc với văn hóa và nghệ thuật Việt Nam. Sau khi kết hôn và sinh con, NSƯT Lê Vi quyết định rời xa ánh đèn sân khấu. Khi con trai được 8 tuổi, chị sang Pháp định cư cùng chồng. Gia đình chị có 3 người con (2 trai, 1 gái). Raphael Vương Lapointe là con trai lớn của NSƯT Lê Vi, sinh năm 1995. Ở tuổi 31, Raphael Vương Lapointe quyết định về Việt Nam sinh sống và làm việc. NSƯT Lê Vi cho biết, con trai hiện dạy học tiếng Pháp.

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