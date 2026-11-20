Leona Gage - Hoa hậu Mỹ 1957 bị tước vương miện chưa đầy 24 giờ sau khi đăng quang. Lý do là ban tổ chức phát hiện người đẹp khai gian lý lịch rằng đã đủ 21 tuổi (tuổi dự thi của Miss USA), trong khi trên thực tế cô chỉ vừa tròn 18. Ban tổ chức còn nhận thêm thông tin Mary đã kết hôn tận 2 lần và có đến 2 người con trai. Do vi phạm hàng loạt quy định của cuộc thi Hoa hậu Mỹ, Mary Leona bị tước vương miện, người thay thế cô là Á hậu 1 Charlotte Sheffield.