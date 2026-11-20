Lý do nào khiến các hoa hậu bị tước vương miện?
Lịch sử các cuộc thi sắc đẹp quốc tế từng có không ít hoa hậu bị tước vương miện vì nhiều lý do khác nhau, thậm chí có những vụ phế truất gây chấn động.
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