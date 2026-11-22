Nhan sắc thời thiếu nữ của Hoa hậu Hà Kiều Anh Những bức ảnh hiếm hé lộ nhan sắc thời trẻ của Hoa hậu Hà Kiều Anh với gương mặt thanh tú, mái tóc đen dày và vẻ đẹp dịu dàng, nền nã.

Hoa hậu Hà Kiều Anh xúc động chia sẻ tình cảm dành cho mẹ nhân dịp sinh nhật. Cô cho biết càng trưởng thành, trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, cô càng nhận ra mình may mắn khi được làm con gái của mẹ, được lớn lên trong tình yêu thương và sự chở che của bà. Với nàng hậu, đó là một trong những điều hạnh phúc nhất mà cuộc đời dành tặng.

Dù hiện tại đã có gia đình riêng và trở thành mẹ của các con, Hà Kiều Anh vẫn luôn cảm thấy mình bé nhỏ mỗi khi ở bên mẹ. Trong mắt cô, mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là chỗ dựa tinh thần, luôn âm thầm dành những điều tốt đẹp nhất cho con cháu. Suốt nhiều năm, bà đã quen với việc hy sinh, nhận phần thiệt thòi về mình mà không một lời đòi hỏi hay kể công. Tình yêu thương ấy còn được thể hiện qua cách bà chăm sóc, quan tâm và dành trọn sự trìu mến cho các cháu.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và mẹ ruột - doanh nhân Vương Oanh.

Hà Kiều Anh thừa nhận đôi khi cô tự hỏi phải làm bao nhiêu điều mới có thể đáp đền hết những gì mẹ đã dành cho gia đình. Sự hiện diện của mẹ cũng khiến cô luôn an lòng, bởi biết các con mình được bà chăm chút, yêu chiều bằng tất cả tình thương. Với cô, dù đã trưởng thành, có cuộc sống và trách nhiệm riêng, được trở về bên mẹ, được tiếp tục làm một người con gái nhỏ bé vẫn là cảm giác bình yên khó có điều gì thay thế.

Nhân ngày đặc biệt của mẹ, Hoa hậu Hà Kiều Anh chỉ mong bà luôn mạnh khỏe, vui vẻ và có thật nhiều ngày tháng bình an. Cô mong thời gian trôi qua thật nhẹ nhàng để mẹ có thể ở bên con cháu lâu hơn, các cháu được lớn lên trong vòng tay ấm áp của bà và bản thân cô vẫn còn nhiều cơ hội được tận hưởng niềm hạnh phúc giản dị khi có mẹ ở bên. Với nàng hậu, mẹ chính là chốn bình yên, là nơi dù đi đâu, cô cũng luôn muốn trở về.

Dòng chia sẻ của Hoa hậu Hà Kiều Anh nhận được những lời chúc từ đồng nghiệp và bạn bè. Mọi người đều gửi lời chúc đến mẹ ruột của Hoa hậu Việt Nam 1992.

Được biết, mẹ Hoa hậu Hà Kiều Anh sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố từng là Thứ trưởng Bộ xây dựng, mẹ bà là cô gái Hà thành duyên dáng, bà được thừa hưởng nét mặn mà đằm thắm của mẹ và sự tinh tế trong hội họa của cha. Thế nhưng do muốn thử sức mình trong nhiều lĩnh vực, bà Oanh không đi theo nghề của cha mà nộp đơn thi tuyển vào Khoa Vô tuyến Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tốt nghiệp đại học năm 1977, bà Vương Kiều Oanh tự mình kiếm việc làm mà không cần sự trợ giúp của cha.

Từng làm đủ nghề từ ứng dụng công nghệ, viết phần mềm đến những công việc khác như sửa chữa máy tính điện tử, sửa chữa tổng đài điện thoại di động và chăm sóc khách hàng, bảo hành sản phẩm. Lĩnh vực nào, bà cũng tỏ ra xuất sắc. Năm 29 tuổi sau cú sốc gia đình, bà quyết định một mình dẫn con gái 5 tuổi vào Nam để lập nghiệp. Lúc đó trong tay bà chỉ có một chỉ vàng và chiếc vòng mã não của người cô cho. Vật lộn bươn chải với đời, ngày đi làm Nhà nước, tối đi may quần áo thuê, cuộc sống cơ cực vẫn không làm bà khuất phục.

Mẹ Hoa hậu Hà Kiều Anh quyết định vào TP.HCM lập nghiệp đã vướng phải sự phản đối của người thân. Theo lời kể của Hoa hậu Hà Kiều Anh, ngày mới vào, ông ngoại muốn mẹ con chị phải quay về Hà Nội nên không nhờ ai xin việc cho mẹ. Việc không có, tiền hết nên có cơm ăn là may nói gì đến thịt cá. Năm học lớp 6, khi mẹ nhận may gia công, chị làm "chân phụ may" tích cực.

Hoa hậu Hà Kiều Anh chụp ảnh cùng mẹ và con gái.

Đến năm lớp 8, chị làm nhang, bán bún bò giúp bác họ để kiếm tiền mua sách. Dù gặp quá nhiều vất vả nhưng cũng không làm tình cảm của 2 mẹ con phai nhạt. Họ nương tựa và bao dung nhau từ những điều nhỏ nhất. Năm 1992, khi Hà Kiều Anh xin phép đi thi hoa hậu, bà ra sức ngăn cản. Nhưng biết không thể cản được con, bà đành ngậm ngùi vay mượn tiền bạc từ bạn bè để lo cho con. Số tiền thưởng của tân hoa hậu năm đó, thay vì được dùng để hưởng thụ, mẹ con Hà Kiều Anh lại đem đi trang trải nợ nần.

Trở thành Hoa hậu Việt Nam, đi đóng phim, Hà Kiều Anh là cái tên đình đám của làng giải trí, mẹ chị vẫn là người theo sát chăm sóc và bảo vệ con gái. Tai tiếng, thăng trầm trong sự nghiệp hay tình yêu, chị thú nhận, vượt qua nhẹ nhàng hơn nhờ có mẹ. Không chỉ tận tụy giúp con gái, bà Vương Kiều Oanh còn là một doanh nhân tài giỏi. Dù đối mặt với nhiều chông gai, bà vẫn vững lòng.

Ở tuổi xế chiều, mẹ Hoa hậu Hà Kiều Anh sống bình yên, hạnh phúc.

Hiện tại, mẹ Hoa hậu Hà Kiều Anh đã nghỉ hưu, sống ở Mỹ, thỉnh thoảng về Việt Nam thăm con gái và các cháu. Nhan sắc tuổi U80 của bà vẫn trẻ đẹp, giữ được sự quý phái và sang trọng.

Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1992 khi mới 16 tuổi và là một trong những hoa hậu trẻ nhất lịch sử cuộc thi. Sau đăng quang, cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên, doanh nhân và thường xuyên làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc. Hiện tại, Hà Kiều Anh có cuộc sống viên mãn bên gia đình, là mẹ của 3 người con và vẫn giữ hình ảnh sang trọng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.