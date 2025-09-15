Đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025?

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 bổ sung nhiều quy định mới nhằm mở rộng quyền lợi cho người dân. Trong đó, chính sách trợ cấp 500.000 đồng/tháng và việc ngân sách Nhà nước đóng BHYT cho một số đối tượng đặc thù.

Đối tượng được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng

Chính phủ ban hành Nghị định 176/2025/NĐ-CP về trợ cấp hưu trí xã hội, có hiệu lực từ 01/7/2025. Theo đó, quy định đối tượng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Tại Điều 3 Nghị định 176/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội như sau: Đối tượng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 500 000 đồng/tháng bao gồm đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2024,

Theo Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, công dân Việt Nam sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội nếu đáp ứng đủ các điều kiện:

Từ 75 tuổi trở lên.

Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng (trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định).

Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp.

Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định 176/2025/NĐ-CP.

Ngoài ra, nếu người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đồng thời thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì sẽ áp dụng mức cao hơn. Khi qua đời, họ còn được hỗ trợ 10 triệu đồng chi phí mai táng.

Đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Căn cứ Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, những người đang nhận trợ cấp hằng tháng sẽ được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Tại khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2024 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có nhóm do ngân sách Nhà nước đóng.

"Người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng theo quy định của pháp luật có liên quan; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội;

Người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội".

Theo các quy định nêu trên, từ ngày 1/7/2025, người từ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được nhận 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng BHYT. Đối với nhóm 70–74 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, chính sách cũng có hiệu lực từ cùng thời điểm.

