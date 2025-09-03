Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025 - 2026 mới nhất
GĐXH - Học sinh, sinh viên là một trong những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định. Khi thăm khám chữa bệnh, nhóm đối tượng này sẽ được hưởng nhiều quyền lợi từ bảo hiểm y tế.
Quy định mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025-2026
Theo khoản 4, điểm đ khoản 6 Điều 6 Nghị định 188/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/8/2025, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở và được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế.
Hiện nay, mức lương cơ sở đang được áp dụng là 2.340.000 đồng/tháng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP.
Đối chiếu theo quy định trên, mức đóng bảo hiểm y tế cho một học sinh, sinh viên từ 15/8/2025 như sau:
|
Phương thức
|
Học sinh - sinh viên đóng 50%
(đồng)
(Từ 15/8/2025)
|
3 tháng
|
157,950
|
6 tháng
|
315,900
|
9 tháng
|
473,850
|
12 tháng
|
631,800
Theo quy định nêu trên, với mức hỗ trợ mới tối thiểu 50% từ ngân sách Nhà nước, học sinh và sinh viên chỉ phải đóng tối đa 631.800 đồng/năm. So với mức đóng trước đây, học sinh, sinh viên được giảm 252.720 đồng/năm.
Phương thức, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên
Khoản 6 Điều 7 Nghị định 188/2025/NĐ-CP, phương thức, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên được quy định như sau:
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 188/2025/NĐ-CP, học sinh, sinh viên hoặc cha, mẹ, người giám hộ của học sinh, sinh viên có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế phần thuộc trách nhiệm đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng.
- Học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan trung ương thì do ngân sách trung ương hỗ trợ. Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp số thẻ bảo hiểm y tế đã phát hành, số tiền thu của học sinh, sinh viên và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, gửi Bộ Tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm y tế;
- Học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác thì ngân sách địa phương, bao gồm cả phần ngân sách trung ương hỗ trợ (nếu có) nơi cơ sở giáo dục đó đặt trụ sở hỗ trợ, không phân biệt nơi thường trú của học sinh, sinh viên. Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội tổng hợp số thẻ bảo hiểm y tế đã phát hành, số tiền thu của học sinh, sinh viên và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP, gửi Sở Tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 10 Điều 7 Nghị định 188/2025/NĐ-CP.
Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng là khi nào?
Tại Điều 13 Nghị định 188/2025/NĐ-CP, thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:
- Đối tượng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế là học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông đóng bảo hiểm y tế hàng năm như sau:
+ Học sinh lớp 1: từ ngày 01 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học; từ ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
+ Học sinh lớp 12: từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó. Khuyến khích học sinh lớp 12 đóng bảo hiểm y tế và được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đến hết ngày 31 tháng 12 của năm học cuối để bảo đảm liên tục quyền lợi bảo hiểm y tế, không phải hoàn trả phần kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của ngân sách nhà nước trong trường hợp thay đổi đối tượng.
- Đối tượng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế là học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng bảo hiểm y tế hằng năm, trong đó:
+ Học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: từ ngày nhập học; trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng sau ngày nhập học thì đóng từ ngày thẻ bảo hiểm y tế hết hạn;
+ Học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: từ ngày 01 tháng 01 đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Khuyến khích học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học đóng bảo hiểm y tế và được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đến hết ngày 31 tháng 12 của năm học cuối để bảo đảm liên tục quyền lợi bảo hiểm y tế, không phải hoàn trả phần kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của ngân sách nhà nước trong trường hợp thay đổi đối tượng.
- Đối với các đối tượng khác, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày người tham gia đóng bảo hiểm y tế, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16 của Luật Bảo hiểm y tế.
- Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế quy định tại Điều này tương ứng số tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định, trừ đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi.
Trong đó lưu ý:
- Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: từ ngày nhập học; trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng sau ngày nhập học thì đóng từ ngày thẻ BHYT hết hạn.
- Đối với học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối của khoá học, khuyến khích HSSV đóng BHYT và được hưởng mức hỗ trợ đóng BHYT hết ngày 31/12 của năm học cuối để bảo đảm liên tục quyền lợi BHYT, không phải hoàn trả phần kinh phí hỗ trợ đóng BHYT của ngân sách nhà nước trong trường hợp thay đổi đối tượng.
- Đối với HSSV tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 của Luật BHYT mà lần đầu tiên tham gia BHYT hoặc đã tham gia BHYT theo một trong các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật BHYT nhưng không liên tục từ 90 ngày trở lên thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng đủ BHYT.
