Đối tượng truy nã quốc tế về tội mua bán phụ nữ sa lưới

Chiều 19/2, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) tiến hành tiếp nhận công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả. Đáng chú ý, trong số người về Việt Nam có một đối tượng có lệnh truy nã quốc tế.

Đối tượng Lê Thị Hương tại cơ quan Công an.

Qua công tác phối hợp xác minh với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Lạng Sơn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện đối tượng Lê Thị Hương (SN 1976, hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh tại thôn Quyết Tiến, xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) có lệnh truy nã quốc tế của Công an tỉnh Thanh Hóa về tội mua bán phụ nữ.

Theo báo cáo nhanh của Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), trong số công dân Việt Nam kể trên có thời gian lưu trú quá thời hạn hoặc trước đây đã nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc để tìm kiếm việc làm, bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, bắt giữ và trao trả cho các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Hiện Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát hướng dẫn thi hành án và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện di lý đối tượng Lê Thị Hương đưa về Trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa theo quy định của pháp luật.