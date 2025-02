Cảnh báo chiêu trò giả mạo nhân viên điện lực lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Nghệ An) cho biết, các đối tượng này gọi điện thoại, nhắn tin qua Zalo gửi đường link yêu cầu cài đặt ứng dụng Epoint (là ứng dụng giả mạo, chứa mã độc chiếm quyền điều khiển thiết bị) lên điện thoại di động. Sau đó yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hóa đơn tiền điện. Rồi đe doạ nếu không thanh toán ngay lập tức thì hộ dân sẽ bị cắt điện.

Cảnh báo khách hàng sử dụng điện phòng tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo.

Mới đây, phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận trình báo của chị P.T.H. (53 tuổi, trú tại phường Nghi Hương, TP Vinh) về việc bị các đối tượng (không rõ tên tuổi, địa chỉ) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 700 triệu đồng.

Trước đó, chị P.T.H. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên điện lực thông báo gia đình chị đang nợ tiền điện.

Vì đối tượng liên tục hối thúc và đe dọa cắt điện nếu không nhanh chóng thanh toán nên chị H. đã thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng. Thông qua ứng dụng Zalo, các đối tượng đã gửi đường link yêu cầu chị H. cài đặt ứng dụng Epoint (là ứng dụng giả mạo, chứa mã độc chiếm quyền điều khiển thiết bị) lên điện thoại di động của chị H.

Sau khi thực hiện một số thao tác trên ứng dụng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chị H. truy cập ứng dụng ngân hàng A. (đã giấu tên) và sử dụng căn cước công dân để hoàn thiện quá trình thanh toán. Các đối tượng còn gửi mã QR thanh toán được thiết kế tinh vi với logo của Tổng Công ty Điện lực EVN. Ngay sau đó, 2 tài khoản thanh toán ngân hàng A. của chị H. tự động bị trừ 92 triệu đồng và hơn 600 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục vẽ ra những kịch bản tiếp theo, nhằm chiếm đoạt nốt số tiền còn lại trong tài khoản.

Sau khi trình báo, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hướng dẫn chị H. thực hiện nhiều thao tác trên điện thoại nhằm ngăn chặn dòng tiền chuyển đi. Đồng thời, hướng dẫn chị H. thực hiện thủ tục trình báo trực tiếp lên Ngân hàng A. để kịp thời phong tỏa số tiền nói trên.

Đáng nói, thời điểm đó, các đối tượng phát hiện trong tài khoản của chị H. còn khoản tiết kiệm (sổ tiết kiệm online) nên tiếp tục thực hiện các thủ đoạn nhằm chiếm đoạt số tiền tiết kiệm còn lại. Tuy nhiên, cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã kịp thời gỡ mã độc, hướng dẫn chị H. cài đặt bảo mật tài khoản ngân hàng, ngăn chặn hành vi lừa đảo của các đối tượng nói trên.

Theo phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng công nghệ làm giả số điện thoại (caller ID spoofing) để số điện thoại của các đối tượng hiện lên như số điện thoại chính thức của công ty điện lực.

Các đối tượng vẫn áp dụng phương thức như trên, nhưng tinh vi hơn, khi phân chia nhiều vai trò như nhân viên tổng đài, nhân viên kỹ thuật… để thao túng tâm lý nạn nhân.

Nhờ sự can thiệp kịp thời của Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chị H. đã nhận lại gần 700 triệu đồng bị mất.

Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ và tiến hành xác minh các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Cảnh báo các chiêu lừa đảo kiểu mới Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Nghệ An cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả danh các cơ sở du lịch và cơ quan chức năng để chiếm đoạt tài sản. Một số đối tượng giả mạo trang mạng các cơ sở du lịch uy tín, quảng cáo dịch vụ với giá ưu đãi, yêu cầu du khách đặt cọc trước rồi tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do lỗi hệ thống. Để tránh bị lừa đảo, người dân và du khách nên kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp trước khi thanh toán. Ngoài ra, các đối tượng còn giả danh công an, hướng dẫn người dân tích hợp điểm giấy phép lái xe qua ứng dụng giả, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để chiếm đoạt tài sản. Người dân cần cảnh giác và liên hệ cơ quan công an để xác minh khi nhận cuộc gọi nghi vấn. Thêm đó, tội phạm mạng hiện nay lợi dụng tâm lý hám lợi của người dân để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Một số đối tượng dàn dựng kịch bản tinh vi, dụ dỗ nạn nhân tham gia các hoạt động kiếm tiền nhanh chóng qua ứng dụng giả mạo như Tikpro, yêu cầu nạp tiền và sau đó không thể rút tiền hoặc yêu cầu nạp thêm tiền để tránh bị khóa tài khoản. Để tránh bị lừa đảo, người dân cần cảnh giác với những lời hứa hẹn kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng. Khi phát hiện hành vi lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc Phòng An ninh mạng để xử lý kịp thời.