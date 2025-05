Đồng Nai: Công nhân cấp cứu nghi ngộ độc khí CO, đã có người tử vong

Theo Báo Đồng Nai, thông tin từ bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận, cấp cứu cho 5 bệnh nhân ngộ độc khí CO được chuyển đến từ Công ty CP gạch men Phương Nam.

Tuy nhiên, có 2 nạn nhân được xác định đã tử vong ngoại viện với chẩn đoán ban đầu tử vong nghi do ngộ độc khí CO.

Hai nạn nhân tử vong gồm: N.H.Q.L (26 tuổi, ngụ tại xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) và N.L.S (38 tuổi, ngụ tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

3 bệnh nhân đang được cấp cứu, gồm: Ông Đ.C.H (44 tuổi, ngụ tại xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên); N.T.H (34 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) và L.V.N (40 tuổi, ngụ xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu).

Cả 3 bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc khí CO mức độ vừa, đã được bác sĩ xử trí thở oxy cao áp. Hiện tại, các bệnh nhân đã tỉnh, sinh hiệu ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất khám sức khỏe cho 3 bệnh nhân đang được theo dõi, cấp cứu tại bệnh viện sáng 26/5. Ảnh: Hạnh Dung

Ông Lưu Đức Hòa, cán bộ an toàn lao động của Công ty CP gạch men Phương Nam cho biết, khoảng 1h ngày 26/5, nhận được thông tin có 5 người bị ngộ độc khí CO, bộ phận y tế của công ty đã sơ cứu và chở những người này đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo các chuyên gia y tế, ngộ độc carbon monoxide (CO) gây ra các triệu chứng cấp tính như nhức đầu, buồn nôn, yếu, đau thắt ngực, khó thở, mất ý thức, co giật và hôn mê. Các triệu chứng tâm thần thần kinh có thể phát triển vài tuần sau đó.

CO khi được hấp thu qua phổi sẽ dẫn đến làm tổn thương phổi và các mô khác trong cơ thể do máu không thể làm nhiệm vụ vận chuyển oxy đến các cơ quan. Cuối cùng dẫn tới ngộ độc khí CO và có nguy cơ gây tử vong cao. Carbon monoxide cũng chính là một nguyên nhân ngộ độc tử vong hàng đầu từ các chất độc không chủ ý.

Các dấu hiệu của ngộ độc khí CO cũng rất khác nhau và thường không đặc hiệu, tùy vào mức độ nặng nhẹ. Vì thế, việc phát hiện và cấp cứu kịp thời người bị ngộ độc khí carbon monoxide cần phải ngay tức khắc để tránh được những thiệt hại về sức khỏe.