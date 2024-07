Dự án cải thiện môi trường nước TP Huế hiện ra sao?

Dự án Cải thiện môi trường nước TP Huế được phê duyệt ngày 25/2/2008, phê duyệt điều chỉnh lần cuối ngày 3/6/2024, do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ với tổng vốn thực hiện hơn 24 tỷ Yên Nhật (hơn 5.100 tỷ đồng). Trong đó, vốn vay ODA 20,883 tỷ Yên, vốn đối ứng 667,2 tỷ đồng.

Gói thầu đường đi bộ, kè sông Như Ý đến nay vẫn còn nhiều hạng mục ngổn ngang, vắng bóng công nhân thi công.

Dự án thực hiện từ 2008 – 30/6/2024, do UBND TP Huế làm chủ đầu tư. Mục tiêu tăng cường năng lực thoát nước, giảm nhẹ thiên tai do ngập úng và thực hiện thu gom, xử lý nước thải cho khu vực Nam sông Hương, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải.

Bên cạnh đó, dự án nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, hạn chế nguồn phát dịch bệnh, nâng cao nhận thức cộng đồng về vệ sinh môi trường. Hợp phần xây lắp của dự án chia làm 2 hai đoạn, giai đoạn 1 trước 2022 hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Nguồn vốn dư của giai đoạn này (hơn 1.000 tỷ đồng) được dùng để triển khai giai đoạn 2 từ năm 2022 đến nay.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các hạng mục bổ sung phần vốn dư của dự án sau khi được phê duyệt điều chỉnh, các đơn vị tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Sau khoảng 12/14 tháng thi công, tiến độ xây lắp thực hiện đạt khoảng 85%, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Mặc dù tiến độ tổng thể các gói thầu cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, tuy nhiên quá trình thực hiện dự án gặp một số khó khăn do thiếu vốn ODA (do tỷ giá đồng ngoại tệ JPY giảm mạnh và kéo dài), ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên một số hạng mục công việc không thể hoàn thành đến thời điểm 30/6/2024.

Người dân cho rằng việc thi công tuyến đường Phạm Văn Đồng chậm gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Đơn cử như gói thầu thoát nước, lề đường Phạm Văn Đồng, theo Ban quản lý dự án, tính đến tháng 6/2024 chỉ đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng. Việc thi công dự án không đáp ứng tiến độ do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc ảnh hưởng của thời tiết, hạ tầng dưới nền đường phức tạp...

"Việc thi công chậm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân xung quanh. Bụi bặm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, việc kinh doanh, buôn bán cũng bị ảnh hưởng lớn do vỉa hè bị đào, không ai vào để mua", bà Nguyễn Thị Nhung, hộ kinh doanh tại phường Vỹ Dạ nói.

Trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh, Giám đốc Ban quản lý dự án cải thiện môi trường nước TP Huế cho biết, thỏa thuận vay của dự án hết hiệu lực từ ngày 30/6. Do tỷ giá đồng JPY giảm mạnh nên sau khi giải ngân hết nguồn vốn ODA, tổng số vốn còn thiếu khoảng 249,509 tỷ.

Tuyến đường Phạm Văn Đồng được gấp rút thi công.

Theo ông Anh, để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục công việc còn lại của dự án, đơn vị kiến nghị điều chỉnh thời gian thực hiện đến 31/12/2025; đồng thời, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện bằng việc bố trí bổ sung ngân sách địa phương.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng kiến nghị điều chỉnh khối lượng quy mô các hạng mục bổ sung để đảm bảo hiệu quả, hoàn chỉnh và đồng bộ với điều kiện hạ tầng hiện có do quá trình thực hiện thực tế, khối lượng chi tiết ở một số hạng mục được cập nhật, tính toán và điều chỉnh lại nên có sai khác so với quy mô được phê duyệt.

Liên quan đến dự án, được biết, tại kỳ họp lần thứ 8, khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) vừa diễn ra, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua việc điều chỉnh, cho phép thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2025 và điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và tổng mức đầu tư dự án.

