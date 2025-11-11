Dự báo những thay đổi mọi phương diện của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất

4 con giáp dù muốn hay không, sự nghiệp và tài lộc tuần này đều rực rỡ GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp sự nghiệp phát triển tốt, tài lộc rủng rỉnh vào những ngày giữa tháng 11 năm 2025

1. Con giáp Tý

Tiếp nối tử vi tuần cũ, tử vi tuần mới 12 con giáp từ 10/11 - 16/11/2025 dự báo con giáp Tý có những sóng gió trong công việc. Nhắc nhở tuần này, con giáp Tý cần ổn định. Nếu thấy chán nản, hãy đi dạo, đi ngủ đủ giấc để giải tỏa căng thẳng. Khi đó, bạn sẽ bình tĩnh để tìm ra hướng đi tốt hơn cho bản thân.

Về tài lộc của con giáp Tý tuần này sẽ tốn khá nhiều tiền cho việc giải quyết giấy tờ. Tài chính eo hẹp nên bạn cần thận trọng trong việc đầu tư hoặc cho vay, người khác đang có ý đồ lợi dụng sự cả tin, dễ dãi của Tý để lừa tiền, quỵt tiền…

Trong tuần may mắn nhất với tuổi Tý là tình cảm

May mắn trong tuần này với con giáp Tý là chuyện tình cảm. Tý có Lục Hợp quý nhân nâng đỡ nên tình duyên khá êm đẹp, hanh thông, càng về sau càng may mắn và ngọt ngào. Nam mệnh thu hút bạn nữ có vẻ ngoài dịu dàng, thanh lịch, biết điều, biết quan tâm người khác. Nữ mệnh có duyên gặp được quý nhân tốt tính nâng đỡ trong công việc.

2. Con giáp Sửu

Sự nghiệp của con giáp Sửu đang dần hồi phục, những trở ngại tan biến khi có Thiên Đức hỗ trợ. Đầu tuần đường tiền bạc vô cùng thăng trầm, Sửu cần lưu ý chi tiêu bốc đồng. Giữa tuần, tài chính của con giáp Sửu khả quan hơn nhờ có Chính tài. Công việc đem lại cho bản mệnh khoản thu nhập tuyệt vời, được thưởng nóng, được nhận dự án có lợi nhuận cao, được tiền hoa hồng.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân tuổi Sửu có thể nhận được phản hồi tích cực từ người mình thích và có thể chủ động mời người kia đi chơi để hiểu nhau hơn. Còn những người đang trong mối quan hệ nên chia sẻ thành tích công việc và hẹn hò ăn tối cùng người yêu để tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau.

3. Con giáp Dần

Nửa đầu tuần này công việc của con giáp Dần khá vất vả. Con giáp Dần có tinh thần bất ổn, muốn nghỉ việc, có vô cùng nhiều lời không hay bàn tán về việc mà bản thân bạn đang làm và bạn vô cùng khó chịu vì điều đó. Điều cần làm lúc này là bạn nên dũng cảm đối mặt với thử thách, củng cố sự tự tin và đừng nản lòng trước những thất bại nhỏ.

Về tài lộc ở mức bình thường. Chuyện tình cảm lại là điểm sáng với con giáp này. Hôn nhân là sự hợp tác giữa hai người, chia sẻ trách nhiệm và làm việc hòa thuận, nhắc tuổi Dần nên san sẻ việc nhà với người ấy nhiều hơn vì họ cần sự thấu hiểu từ bạn.

Trong tình yêu đôi lứa, bạn không cần vội vàng, người thật sự thương yêu bạn sẽ quan tâm bạn.

4. Con giáp Tỵ

Tuần này công việc của Tỵ sẽ khá căng thẳng, áp lực công việc khá lớn và tính khí khá nóng nảy do Thiên Hình tác động. Con giáp này nên cẩn thận đừng nói lời nào gây tổn thương, tốt nhất là nên giữ im lặng.

Không thể phủ nhận, nhiều bạn tuổi Tỵ giỏi chuyên môn, tư duy độc lập, phán đoán nhanh… nhưng lại dễ bị hãm đường công danh. Trong tuần này, bạn đừng chủ quan với tai nạn nghề nghiệp, chuyện thị phi.

Về tài lộc tuần này của con giáp Tỵ phải chi nhiều. Tỵ không có thành tích tốt về tiền bạc trong tuần này. Bạn dễ bị cảm giác tiêu cực và cáu kỉnh trong công việc nên điều quan trọng nhất là Tỵ cần có tầm nhìn dài hạn và bình tĩnh thì tiền bạc mới khá hơn được, càng lạc quan càng bớt được xui xẻo.

Ngoài ra, trong tuần này con giáp Tỵ cũng cần dành nhiều thời gian hơn cho chuyện tình cảm của mình. Hãy giữ một tâm thế vui vẻ sẽ mang lại may mắn cho bạn trong tuần này.

5. Con giáp Ngọ

Tuần này công việc của tuổi Ngọ khá bất trắc. Hãy nâng cao nhận thức pháp lý, vì bạn có thể gặp phải những tình huống đòi hỏi bạn phải bảo vệ quyền lợi của mình. Trong vài ngày đầu tuần, tuổi Ngọ sẽ mắc nhiều lỗi và không chú ý đến chi tiết, điều này sẽ gây ra sự chậm trễ. Vào thứ 6, bạn sẽ có thể bắt kịp và tập trung vào công việc chính, mọi việc sẽ dần dần diễn ra suôn sẻ.

Tài lộc của con giáp Ngọ ở mức trung bình, không có nhiều tham vọng kiếm tiền. May mắn thay, 3 ngày đầu tuần có thể sẽ mang lại thành quả tốt nhờ Chính Tài giúp sức, tưởng không có tiền mà lại có tiền một cách bất ngờ.

6. Con giáp Mùi

Thái Âm chiếu mệnh dự báo tuần này con giáp Mùi có những thăng trầm trong sự nghiệp, nhưng nhìn chung vẫn tương đối tốt đẹp. Những nỗ lực của con giáp Mùi sẽ đạt được kết quả tốt. Bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các quý nhân là nữ lớn tuổi, làm ăn với nữ mệnh sẽ gặp nhiều may mắn.

Con giáp Mùi trong tuần có sự nghiệp thăng trầm

Tài chính của con giáp Mùi trong tuần có những biến động. Khuyên con giáp Mùi cần tránh bốc đồng, phá vỡ quy tắc, bướng bỉnh và cố chấp vì những điều này có thể dẫn tới tổn thất về tài chính. Vào nửa cuối tuần với sự trợ giúp của Tam Hội, Mùi càng thuận lơi hơn.

Về các mối quan hệ, những người độc thân vẫn có cơ hội hàn gắn hoặc hẹn hò. Đối với những người đang trong mối quan hệ, tuần này có thể chứng kiến sự xa cách giữa hai người do lòng tự trọng, sự không muốn thỏa hiệp hoặc sự thờ ơ.

7. Con giáp Thân

Tuần này, con giáp Thân sẽ trải qua một tuần bình yên, tuy đôi khi gặp phải những trở ngại nhưng sẽ giúp bạn sáng mắt ra. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn có thể vượt qua mọi trở ngại. Trong công việc, bạn nên thận trọng, lùi lại một bước để đánh giá tình hình, sau đó đột phá khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

Về tài chính của con giáp Thân sẽ được cải thiện, nên tiết kiệm cho những lúc khó khăn. Bạn có thể đưa ra những đề xuất, ý tưởng sáng tạo hoặc phác thảo xuất sắc, hoặc bạn có thể bắt đầu các dự án hợp tác làm ăn mới.

Trong chuyện tình cảm, những người đang trong mối quan hệ, sự tin tưởng, công bằng và trung thực được nhấn mạnh trong tuần này. Với người độc thân, mối quan hệ với một số người xung quanh có thể trở nên xa cách và căng thẳng trong tuần này, tốt nhất là nên ở vậy, không yêu đương là tốt nhất.

8. Con giáp Tuất

Theo tử vi tuần mới từ 10 - 16/11/2025 của 12 con giáp, tình hình chung của những người tuổi Tuất đã được cải thiện phần nào, nhưng vẫn cần cảnh giác. Có thể nảy sinh những trở ngại trong công việc do ảnh hưởng của Thái Tuế.

Về tài lộc, bạn cần chú ý việc chi tiêu vì những món đồ lặt vặt chiếm không ít tiền bạc. Đầu tuần có tiền ngay trước mắt nhưng chưa chắc con giáp này đã lấy được về tay. Thậm chí, trong một phút bất cẩn, có thể bản mệnh sẽ đưa ra những quyết định sai lầm khiến cho tài lộc tổn hao.

Bù lại, tuần này tuổi Tuất sẽ có nhiều tin vui về đường tình cảm. Tình duyên vượng sắc, đào hoa nở rộ, nam mệnh gặp được chân ái của đời mình. Nữ mệnh sẽ có nhiều cơ may về tình duyên hơn so với nam mệnh, song nói chung con giáp này sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.