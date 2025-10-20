4 con giáp cực may mắn, đón tin vui trên mọi mặt trận từ ngày 20/10

3 con giáp đón quý nhân, sự nghiệp và tài lộc dễ thăng tiến GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, đây là 3 con giáp có được quý nhân hỗ trợ nên về sự nghiệp, tài lộc tuần mới dễ thăng tiến.

1. Con giáp Sửu

Xem tử vi tuần mới từ ngày 20/10 – 26/10 của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Sửu có một tuần thuận buồm xuôi gió và đầy may mắn dưới sự bảo trợ của các cát tinh. Sự nghiệp đang trên đà phát triển tốt đẹp, nhất là vào nửa đầu tuần.

Con giáp Sửu với tinh thần nhiệt huyết, làm việc hăng say, dễ dàng đạt được thành tựu đột phá, được cấp trên ghi nhận. Vào những ngày cuối tuần, lưu ý với con giáp Sửu cần thận trọng trước mỗi quyết định vì có thể xuất hiện người cản trở bạn.

Con giáp Sửu có một tuần thuận lợi ở mọi phương diện

Về tài lộc của con giáp Sửu trong tuần này rất tốt, có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ có sự phù trợ của quý nhân cùng động lực kiếm tiền mãnh liệt. Đây là tuần mà con giáp Sửu đón nhận những thành quả từ các khoản đầu tư cũ, nhận thưởng…

Về tình duyên, sự xuất hiện của cát tinh mang tới sức hút, nhân duyên tuyệt vời cho con giáp Sửu. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng tiềm năng qua các buổi giao lưu, tiệc tùng. Gia đạo của người có đôi hài hòa, có sự bền chặt hơn.

2. Con giáp Mùi

Con giáp Mùi cũng là một trong những con giáp may mắn từ ngày 20/10. Sự nghiệp của con giáp Mùi đang trên đà phát triển mạnh. Đây là thời điểm tốt cho con giáp này thể hiện bản thân, tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Sửu sẽ càng thành công khi biết làm việc nhóm, những kinh nghiệm và ý kiến góp ý của họ sẽ giúp con giáp này quyết định tốt hơn.

Về tài chính của con giáp Mùi tuần này vô cùng dồi dào, mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền. Con giáp Mùi có tầm nhìn tốt, nhạy bén và nếu biết chủ động hơn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đây là thời điểm thích hợp để Mùi mở rộng kinh doanh hoặc thực hiện các khoản đầu tư đã được tính toán kỹ lưỡng.

Tình duyên của con giáp Mùi có nhiều điểm sáng. Đầu tuần, hoa đào xuất hiện mang đến một mối tình như mong đợi cho người độc thân của tuổi Mùi qua sự giới thiệu. Bạn hãy biết nắm lấy cơ hội.

3. Con giáp Dậu

Vận trình của con giáp Dậu tuần mới từ 20/10 – 26/10 cải thiện nhờ vào các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn có nhiều cơ hội để bộc lộ năng lực cũng như có thêm những phần thưởng xứng đáng.

Sự hỗ trợ của Ấn Quan chủ về công danh, quyền lực, sự nghiệp của con giáp Dậu phát triển tốt. Con giáp này tích cực, tràn đầy năng lượng giúp dễ dàng giải quyết những vấn đề tồn đọng trước đây và tạo được uy tín trong môi trường làm việc.

Việc kiếm tiền trong tuần này đối với con giáp Dậu khá dễ dàng, các nguồn thu nhập phụ có xu hướng tăng lên. Thậm chí, nhờ có quý nhân trợ giúp mà con giáp này có thêm tài lộc, cơ hội làm ăn. Tuy nhiên, dù vận may tốt, bạn cần tránh tự mãn và duy trì sự khiêm tốn, tránh lời lẽ kiêu ngạo gây phản cảm.

4. Con giáp Hợi

Trong tuần này, ảnh hưởng của hung tinh được hóa giải bởi các cát tinh khác, khiến suy nghĩ của con giáp Hợi năng động hơn. Tinh thần phấn chấn, con giáp Hợi có nhiều ý tưởng sáng tạo trong công việc. Sự tin tưởng giúp cho con giáp này được giao cho nhiệm vụ quan trọng, mở ra cơ hội thăng tiến.

Sự nghiệp của con giáp Hợi trên đà phát triển mạnh mẽ.

Với khả năng làm việc được nâng cao, tư duy năng động, các kế hoạch của con giáp Hợi được thực hiện suôn sẻ với kết quả khả quan, đặc biệt trong các lĩnh vực cần sự giao tiếp và đàm phán.

Về tài chính, con giáp Hợi tạo dựng được những mối quan hệ giá trị trong tuần này. Những điều này sẽ nhanh chóng thành hiện thực và mang lại lợi ích tài chính đáng kể giúp con giáp Hợi không phải quá đau đầu về tài chính.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.