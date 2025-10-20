Mới nhất
4 con giáp cực may mắn, đón tin vui trên mọi mặt trận từ ngày 20/10

Thứ hai, 10:00 20/10/2025 | Đời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, từ ngày 20/10 có 4 con giáp dưới đây được quý nhân phù trợ, đón nhận nhiều tin vui trên mọi phương diện của cuộc sống.

3 con giáp đón quý nhân, sự nghiệp và tài lộc dễ thăng tiến3 con giáp đón quý nhân, sự nghiệp và tài lộc dễ thăng tiến

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, đây là 3 con giáp có được quý nhân hỗ trợ nên về sự nghiệp, tài lộc tuần mới dễ thăng tiến.

1. Con giáp Sửu

Xem tử vi tuần mới từ ngày 20/10 – 26/10 của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Sửu có một tuần thuận buồm xuôi gió và đầy may mắn dưới sự bảo trợ của các cát tinh. Sự nghiệp đang trên đà phát triển tốt đẹp, nhất là vào nửa đầu tuần.

Con giáp Sửu với tinh thần nhiệt huyết, làm việc hăng say, dễ dàng đạt được thành tựu đột phá, được cấp trên ghi nhận. Vào những ngày cuối tuần, lưu ý với con giáp Sửu cần thận trọng trước mỗi quyết định vì có thể xuất hiện người cản trở bạn.

4 con giáp cực may mắn, đón tin vui trên mọi mặt trận từ ngày 20/10 - Ảnh 2.

Con giáp Sửu có một tuần thuận lợi ở mọi phương diện

Về tài lộc của con giáp Sửu trong tuần này rất tốt, có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ có sự phù trợ của quý nhân cùng động lực kiếm tiền mãnh liệt. Đây là tuần mà con giáp Sửu đón nhận những thành quả từ các khoản đầu tư cũ, nhận thưởng…

Về tình duyên, sự xuất hiện của cát tinh mang tới sức hút, nhân duyên tuyệt vời cho con giáp Sửu. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng tiềm năng qua các buổi giao lưu, tiệc tùng. Gia đạo của người có đôi hài hòa, có sự bền chặt hơn.

2. Con giáp Mùi

Con giáp Mùi cũng là một trong những con giáp may mắn từ ngày 20/10. Sự nghiệp của con giáp Mùi đang trên đà phát triển mạnh. Đây là thời điểm tốt cho con giáp này thể hiện bản thân, tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Sửu sẽ càng thành công khi biết làm việc nhóm, những kinh nghiệm và ý kiến góp ý của họ sẽ giúp con giáp này quyết định tốt hơn.

Về tài chính của con giáp Mùi tuần này vô cùng dồi dào, mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền. Con giáp Mùi có tầm nhìn tốt, nhạy bén và nếu biết chủ động hơn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đây là thời điểm thích hợp để Mùi mở rộng kinh doanh hoặc thực hiện các khoản đầu tư đã được tính toán kỹ lưỡng.

4 con giáp cực may mắn, đón tin vui trên mọi mặt trận từ ngày 20/10 - Ảnh 3.

Tình duyên của con giáp Mùi có nhiều điểm sáng. Đầu tuần, hoa đào xuất hiện mang đến một mối tình như mong đợi cho người độc thân của tuổi Mùi qua sự giới thiệu. Bạn hãy biết nắm lấy cơ hội.

3. Con giáp Dậu

Vận trình của con giáp Dậu tuần mới từ 20/10 – 26/10 cải thiện nhờ vào các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn có nhiều cơ hội để bộc lộ năng lực cũng như có thêm những phần thưởng xứng đáng.

Sự hỗ trợ của Ấn Quan chủ về công danh, quyền lực, sự nghiệp của con giáp Dậu phát triển tốt. Con giáp này tích cực, tràn đầy năng lượng giúp dễ dàng giải quyết những vấn đề tồn đọng trước đây và tạo được uy tín trong môi trường làm việc.

4 con giáp cực may mắn, đón tin vui trên mọi mặt trận từ ngày 20/10 - Ảnh 4.

Việc kiếm tiền trong tuần này đối với con giáp Dậu khá dễ dàng, các nguồn thu nhập phụ có xu hướng tăng lên. Thậm chí, nhờ có quý nhân trợ giúp mà con giáp này có thêm tài lộc, cơ hội làm ăn. Tuy nhiên, dù vận may tốt, bạn cần tránh tự mãn và duy trì sự khiêm tốn, tránh lời lẽ kiêu ngạo gây phản cảm.

4. Con giáp Hợi

Trong tuần này, ảnh hưởng của hung tinh được hóa giải bởi các cát tinh khác, khiến suy nghĩ của con giáp Hợi năng động hơn. Tinh thần phấn chấn, con giáp Hợi có nhiều ý tưởng sáng tạo trong công việc. Sự tin tưởng giúp cho con giáp này được giao cho nhiệm vụ quan trọng, mở ra cơ hội thăng tiến.

4 con giáp cực may mắn, đón tin vui trên mọi mặt trận từ ngày 20/10 - Ảnh 5.

Sự nghiệp của con giáp Hợi trên đà phát triển mạnh mẽ.

Với khả năng làm việc được nâng cao, tư duy năng động, các kế hoạch của con giáp Hợi được thực hiện suôn sẻ với kết quả khả quan, đặc biệt trong các lĩnh vực cần sự giao tiếp và đàm phán.

Về tài chính, con giáp Hợi tạo dựng được những mối quan hệ giá trị trong tuần này. Những điều này sẽ nhanh chóng thành hiện thực và mang lại lợi ích tài chính đáng kể giúp con giáp Hợi không phải quá đau đầu về tài chính.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Từ ngày 8/10 bước vào tiết khí Hàn Lộ 2025, bài trí phong thủy ngôi nhà làm ngay mẹo này để thu hút vận mayTừ ngày 8/10 bước vào tiết khí Hàn Lộ 2025, bài trí phong thủy ngôi nhà làm ngay mẹo này để thu hút vận may

GĐXH - Hàn Lộ là thời điểm âm thịnh, dương suy, nhưng cũng là khoảnh khắc chuẩn bị cho vận khí mới. Theo chuyên gia phong thủy, nếu biết cách điều hòa, bài trí phong thủy ngôi nhà sẽ tích tụ năng lượng tốt, khơi nguồn may mắn cho những tháng cuối năm.

Hà My
Các con giáp Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi thay đổi ra sao vào giữa tháng 10/2025 ?

Các con giáp Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi thay đổi ra sao vào giữa tháng 10/2025 ?

4 con giáp may mắn, có bước nhảy mọi về mọi mặt những ngày cuối tháng 8 âm lịch 2025

4 con giáp may mắn, có bước nhảy mọi về mọi mặt những ngày cuối tháng 8 âm lịch 2025

Các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi bước vào tuần thứ 2 tháng 10/2025 có nhiều biến động

Các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi bước vào tuần thứ 2 tháng 10/2025 có nhiều biến động

4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp xán lạn

4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp xán lạn

Ngày sinh Âm lịch "cất giữ Thần Tài": Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý

Ngày sinh Âm lịch "cất giữ Thần Tài": Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trong kho tàng tử vi và số học phương Đông, có những ngày sinh Âm lịch được cho là mang năng lượng đặc biệt, như cất giữ "mật mã Thần Tài".

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Nhóm đối tượng đặc thù sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng, đồng thời được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòng

Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòng

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người luôn khiến người khác cảm thấy ấm lòng vì sự tận tâm và chu đáo của họ.

Hai nữ sinh “làm xiếc” trên xe máy điện

Hai nữ sinh “làm xiếc” trên xe máy điện

Đời sống - 17 giờ trước

Cơ quan công an đã xác định và xử lý 2 nữ sinh “làm xiếc” trên xe máy điện gây xôn xao dư luận.

Thăm thủ phủ cây cảnh lớn nhất Ninh Bình hồi sinh để kịp phục vụ Tết

Thăm thủ phủ cây cảnh lớn nhất Ninh Bình hồi sinh để kịp phục vụ Tết

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Người dân làng nghề trông hoa, cây cảnh ở phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình bắt đầu dọn dẹp, trồng lại cây sau ảnh hưởng của bão.

Tháng sinh Âm lịch của người biết nắm bắt thời cơ: Càng trưởng thành càng tỏa sáng

Tháng sinh Âm lịch của người biết nắm bắt thời cơ: Càng trưởng thành càng tỏa sáng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là những tháng sinh Âm lịch cát tường, tượng trưng cho sự nhạy bén, bền bỉ và khả năng tỏa sáng không giới hạn.

Không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc, có nơi dưới 16°C

Không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc, có nơi dưới 16°C

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác.

Các khoản giảm trừ người dân cần biết trước khi nộp thuế thu nhập cá nhân 2026

Các khoản giảm trừ người dân cần biết trước khi nộp thuế thu nhập cá nhân 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là các khoản giảm trừ người dân cần biết khi tính thuế thu nhập cá nhân 2026.

Hàng xóm xót xa hai vợ chồng ở Ninh Bình: Người tử vong trong bể nước, người bị thương

Hàng xóm xót xa hai vợ chồng ở Ninh Bình: Người tử vong trong bể nước, người bị thương

Đời sống - 1 ngày trước

Hàng xóm chia sẻ, gia đình ông N. xưa nay sống hiền lành, tình cảm nên khi nghe tin hai vợ chồng một người mất, một người bị thương nặng, ai cũng bàng hoàng, thương xót.

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không chỉ là dịp tôn vinh những người phụ nữ trong gia đình, người bà, người chị, đồng nghiệp… mà còn là cơ hội tuyệt vời để gửi lời chúc hay, ý nghĩa đến người mình yêu quý.

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đời sống

GĐXH - Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không chỉ là dịp tôn vinh những người phụ nữ trong gia đình, người bà, người chị, đồng nghiệp… mà còn là cơ hội tuyệt vời để gửi lời chúc hay, ý nghĩa đến người mình yêu quý.

Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòng

Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòng

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch vượng mệnh: Ai sở hữu phúc lộc theo chân cả đời

Tháng sinh Âm lịch vượng mệnh: Ai sở hữu phúc lộc theo chân cả đời

Đời sống
Con giáp xuất sắc từ đầu đến chân: Vừa tài giỏi vừa khí chất

Con giáp xuất sắc từ đầu đến chân: Vừa tài giỏi vừa khí chất

Đời sống
Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?

Đời sống

