Dự báo thời tiết hôm nay 2/11: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa lạnh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ đêm qua và sáng sớm nay (2/11), khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 1/11 đến 3 giờ ngày 2/11 cục bộ có nơi trên 70mm như: Trạm lưu vực hồ Liệt Sơn (Quảng Ngãi) 101,2mm, trạm Đò Điệm (Hà Tĩnh) 92mm, trạm Cầu An Lão (Quảng Trị) 73mm,…

Dự báo, từ nay đến sáng sớm 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 750mm; ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm; phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 2/11 cho các khu vực:

TP. Hà Nội: Ngày nhiều mây, có mưa vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21°C

Nhiệt độ cao nhất: 21-24°C

Dự báo: Cả ngày có mưa, trời lạnh. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh: Ngày mưa nắng đan xen

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-32°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, mưa vừa và cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Trời lạnh, có nơi trời rét

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21°C, có nơi dưới 18°C

Nhiệt độ cao nhất: 22-25°C

Dự báo: Ngày trời lạnh, có nơi trời rét, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

Đông Bắc Bộ: Vùng núi trời rét

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21°C, vùng núi dưới 17°C

Nhiệt độ cao nhất: 21-24°C

Dự báo: Ngày trời lạnh, có mưa, vùng núi có nơi trời rét. Gió đông bắc cấp 2-3.

Thanh Hoá – Huế: Hà Tĩnh đến Huế có mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24°C

Nhiệt độ cao nhất: 23-26°C

Dự báo: Ngày có mưa rải dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng ngập lụt và xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Cục bộ có nơi mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C

Nhiệt độ cao nhất: 25-29°C

Dự báo: Ngày có mưa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đề phòng mưa dông xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày mưa nắng đan xen

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21°C

Nhiệt độ cao nhất: 24-27°C

Dự báo: Ngày trời nhiều mây, cục bộ có nơi mưa to. Đề phòng mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Nam Bộ: Ngày mưa nắng đan xen

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày có mưa rải dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng ngập lụt và xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.