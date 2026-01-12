Tin sáng 12/1: 10 giờ phẫu thuật giải cứu người đàn ông 'cong như con tôm', 7 năm cúi mặt xuống đất; nhà máy Đồ hộp Hạ Long tạm dừng hoạt động từ hôm nay

10 giờ phẫu thuật giải cứu người đàn ông 'cong như con tôm' , 7 năm cúi mặt xuống đất

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, bệnh nhân là Hà Văn M (33 tuổi, ở Lào Cai). Người bệnh được chẩn đoán gù vẹo cột sống, viêm cột sống dính khớp suốt 7 năm, khiến cột sống biến dạng, gù vẹo rất nặng.

Tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, bệnh nhân được vào viện, sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được phẫu thuật bởi các chuyên gia của Bệnh viện Xanh Pôn phối hợp cùng đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, Phó Trưởng khoa Chấn thương của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai – Ths.Bs Trịnh Trung cho biết, ca bệnh nêu trên là một ca khó. Khi đến bệnh viện, các đốt sống và các khớp của bệnh nhân đã dính liền thành một khối nên việc di chuyển, sinh hoạt của bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Bệnh nhân chuẩn bị được phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

"Ca mổ rất phức tạp, kéo dài tới 10 giờ đồng hồ. Khó khăn nhất là cột sống của bệnh nhân đã dính thành một khối, khó có thể tách chính xác vị trí của các đốt sống. Nếu sơ sẩy rất dễ làm tổn thương đến các cơ quan quan trọng trong lồng ngực và ổ bụng như tim, phổi, mạch máu, hay các dây thần kinh… Trong quá trình mổ, bệnh nhân phải truyền 7 đơn vị máu và chế phẩm. Rất may có sự phối hợp nhịp nhàng từ kíp phẫu thuật, ca mổ đã thành công", Ths.Bs Trịnh Trung cho hay.

Theo Ths.Bs Trịnh Trung, sau mổ, bệnh nhân được quản lý theo chương trình ERAS (Enhanced Recovery After Surgery - Phục hồi sớm sau phẫu thuật). Sau 3 ngày bệnh nhân đã ngồi, tập đi lại và phục hồi chức năng. Hiện cột sống của bệnh nhân đã được chỉnh sửa thẳng trục hơn, bệnh nhân có thể nhìn thẳng thay vì chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống như trước kia.

Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tạm dừng hoạt động từ hôm nay

VTCNew cho biết, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long có văn bản báo cáo về việc ngày 10/1, công ty nhận được thông báo giữ người số 449 do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ban hành, về việc tạm giữ ông Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty.

Trên cơ sở thông báo của cơ quan điều tra, Hội đồng quản trị Công ty này đã xem xét và thống nhất áp dụng các biện pháp tổ chức, quản trị nội bộ cần thiết nhằm đảm bảo việc quản lý, điều hành được thực hiện thận trọng, phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành quyết định tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng (dự kiến tối đa 14 ngày kể từ ngày hôm nay 12/01/2026).

Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng tạm dừng hoạt động sau khi Tổng Giám đốc Trương Sỹ Toàn bị bắt.

Đồng thời, giao ông Cao Nhật Huy, Phó Giám đốc Sản xuất thực hiện quyền điều hành tạm thời Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng trong thời gian Tổng Giám đốc Công ty vắng mặt.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản trị công ty và công bố thông tin. Đồng thời, nỗ lực triển khai các giải pháp cần thiết để sớm ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Sẽ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ ngày 30/6/2026

Thông tin trên TTXVN, theo hướng dẫn của Thông tư số 92/2025/TT-BNNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các loại xe mô tô, xe gắn máy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Quy chuẩn bao gồm 4 mức giá trị giới hạn tối đa cho phép đối với từng thông số Hydrocacbon (HC), Cacbon Monoxit (CO) trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Cụ thể, nồng độ CO tối đa cho phép dao động từ 4,5% (Mức 1) xuống còn 2% (Mức 4). Đối với nồng độ HC, giới hạn cho động cơ 4 kỳ được siết chặt từ 1.500ppm xuống 1.000ppm, trong khi động cơ 2 kỳ từ mức 10.000ppm xuống còn 2.000ppm.

Các nhân viên kiểm tra khí thải xe máy. Ảnh minh họa: Tuấn Đức/TTXVN

Việc kiểm định khí thải mô tô, xe gắn máy phải được thực hiện bởi cơ sở kiểm định khí thải được chứng nhận đủ điều kiện kiểm định theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thiết bị đo khí thải phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại QCVN 103:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Thông tư 50/2024/TT-BGTVT, ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định pháp luật về đo lường và các quy định pháp luật có liên quan khác.

Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn viện dẫn tại Quy chuẩn này được sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo văn bản, quy chuẩn, tiêu chuẩn mới.

Tạm giữ hình sự người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư

Thông tin trên VTV, theo Công an TP Hà Nội, quá trình điều tra được tiến hành thận trọng, khách quan với sự phối hợp của Viện Kiểm sát. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh, người phụ nữ liên quan vụ hành hung hàng xóm tại khu Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm.

Công an phường Từ liêm cho biết đơn vị đã phối hợp với Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội và Viện Kiểm sát thu thập tài liệu, chứng cứ. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982), trú tại tòa CT5-ĐN2, tổ dân phố 14 Mỹ Đình 2, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an phường Từ Liêm đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 8/1/2026, khi chị N.T.H (SN 1982; trú tại tòa CT5-ĐN2, phường Từ Liêm) đi làm về và đứng trước cửa căn hộ của bà Nguyễn Vân Anh (SN 1982), giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bà Vân Anh sau đó chửi bới, túm tóc, đánh vào đầu và mặt chị H. Trong lúc xô xát, em họ của bà Vân Anh đã ra can ngăn.

Bị hành hung, chị H đến Bệnh viện Hồng Ngọc thăm khám và điều trị. Nhận tin báo, Công an phường Từ Liêm nhanh chóng xác minh, triệu tập Vân Anh để làm rõ. Tại cơ quan công an, bà Vân Anh đã thừa nhận hành vi của mình. Sơ bộ giám định cho thấy tỷ lệ thương tích của chị H là 0%. Hiện Công an phường Từ Liêm đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Cho vay lãi suất 'cắt cổ' tới 421%/năm, 5 người bị bắt tạm giam

Theo Báo Thanh niên, ngày 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt các bị can, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Võ Văn Thừa (39 tuổi, trú bản Chuôn, xã Kim Ngân), Nguyễn Huy Lộc (30 tuổi, trú khối phố 1, P.Đông Hà), Lê Phước Sơn (33 tuổi, trú thôn Lam Lang, xã Hiếu Giang, cùng tỉnh Quảng Trị); Đặng Duy Tuấn (29 tuổi, trú thôn Mỹ Thạch, xã Việt An), Đặng Nguyễn Ngọc Vương (27 tuổi, trú thôn Tân Bình, xã Hiệp Đức, cùng TP.Đà Nẵng).

5 bị can núp bóng Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RS68 để tổ chức cho vay với lãi suất "cắt cổ". Ảnh: Đ.X

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS phát hiện nhóm 5 bị can này có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RS68 (địa chỉ 145 - 147 Trung Lương 14, P.Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng). Lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo lực lượng trinh sát áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Lúc 9 giờ ngày 8.1, Phòng CSHS phối hợp Công an P.Hòa Xuân tiến hành kiểm tra hành chính tại doanh nghiệp này, phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 3.2025, Võ Văn Thừa cùng đồng phạm đã góp vốn tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 256%/năm đến 421%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng. Các khoản tiền cho vay và tiền lãi được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền, gây khó khăn cho công tác phát hiện.

Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Từ năm 2026, thu phí, lệ phí sai luật có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Cũng theo thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, luật sư Nguyễn Thị Trang - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho hay, căn cứ khoản 2 Điều 10 Nghị định số 2/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026), hành vi thu phí, lệ phí không đúng mức quy định sẽ bị xử phạt theo từng khung, tương ứng với số tiền vi phạm.

Cụ thể, mức phạt tiền từ 1-2 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi vi phạm có số tiền đến dưới 10 triệu đồng. Trường hợp số tiền vi phạm từ 10 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng, mức phạt tăng lên từ 2-6 triệu đồng. Với hành vi vi phạm có số tiền từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, mức phạt từ 6-10 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Đối với các trường hợp vi phạm có số tiền từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, mức phạt được áp dụng từ 10-20 triệu đồng. Nếu số tiền vi phạm từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, mức phạt dao động từ 20-60 triệu đồng. Đáng chú ý, hành vi thu phí, lệ phí sai quy định với số tiền vi phạm từ 300 triệu đồng trở lên có thể bị phạt từ 60-100 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, luật sư Nguyễn Thị Trang cho biết, Nghị định số 2/2026/NĐ-CP còn quy định các biện pháp khắc phục hậu quả. Theo đó, tổ chức, cá nhân vi phạm buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền phí, lệ phí đã thu trái quy định cho người nộp. Trường hợp không xác định được người nộp để hoàn trả, toàn bộ số tiền vi phạm phải nộp vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, tổ chức thu phí, lệ phí còn phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Như vậy, từ 1/1/2026, tùy vào các hành vi vi phạm khác nhau trong việc thu phí, lệ phí không đúng theo quy định sẽ có các mức phạt khác nhau nhưng không quá 100 triệu đồng.