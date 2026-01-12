Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội tiếp tục rét đỉnh điểm dưới 10 độ?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc rất rét về đêm đến giữa tuần.

Từ đêm qua Bắc Bộ có thêm sóng lạnh tăng cường xuống kìm giữ nền nhiệt về đêm và sáng khu vực này ở mức thấp.

Dự báo từ đêm nay đến hết ngày 14/1, nhiệt độ tại đồng bằng từ 12-14 độ, trung du và vùng núi từ 7-11 độ. Khu vực núi cao có nơi dưới 7 độ.

Thời tiết Hà Nội: Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ.

Từ ngày 15/1 trời nhiều mây lên, nhiệt độ đêm và sáng sớm tăng dần lên 11-15 độ tại khu vực trung du và vùng núi; 15-18 độ tại vùng đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Khoảng cách chênh lệch giữa ngày và đêm giảm, thời tiết dễ chịu hơn. Tuy nhiên thời tiết hanh khô vẫn kéo dài đến ngày 14/1.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ trời nắng mạnh nhiệt độ tăng lên 30-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến TP Huế nhiệt độ tăng dần. Từ hôm nay đến ngày 15/1, thời tiết vẫn trong ngưỡng lạnh, mức nhiệt từ 21-25 độ. Ba ngày cuối tuần nhiệt độ tăng lên 23-26 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ cả tuần tới trời rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 15-18 độ. Ban ngày trời nắng mạnh mức nhiệt tăng lên 24-28 độ.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục rét về đêm và sáng. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 12/1/2026 đến ngày 13/1/2026:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

- Các khu vực khác: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết từ đêm 13/1/2026 đến ngày 21/1/2026:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; riêng từ đêm 14-16/1 có mưa rào vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

- Các khu vực khác: Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.