Dự báo thời tiết ngày 3/9, khi bão Yagi đang tiến về Biển Đông

Dự báo hôm nay 3-9, thời tiết nhiều nơi ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 3/9, thời tiết Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông vài nơi.

Bắc và Trung Trung Bộ ngày mưa rào và dông. Chiều tối và đêm mưa rào đến mưa to.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng gián đoạn, có lúc mưa rào và dông, có nơi mưa rất to (thời gian mưa to tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cụ thể hiện tại có rãnh áp thấp trục qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ hoạt động mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới, dải này nối với cơn bão Yagi. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Trên dải này có vùng xoáy thấp gây ra mưa cho Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra dự báo tối nay, bão Yagi có thể vào Biển Đông thành cơn bão số 3. Vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật trên cấp 11, biển động mạnh.

Cụ thể, dự báo chi tiết các khu vực ngày 3/9 trên cả nước:



Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, phía Bắc có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Hà Nội: Ngày nắng, chiều oi bức, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 27-35 độ.

Sapa (Lào Cai): Ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông. Xác suất mưa: 20-30%. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 – 23 độ.

TP. Hạ Long (Quảng Ninh): Ngày nắng, đêm không mưa. Xác suất mưa: 20-30%. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 – 33 độ.

TP. Huế (Thừa Thiên Huế): Ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông. Xác suất mưa: 60-70%. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 – 34 độ.

TP. Đà Nẵng: Ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông. Xác suất mưa: 65-75%. Gió Đông 2-3m/s. Nhiệt độ từ 25 – 34 độ.

TP. Quy Nhơn (Bình Định): Ngày nắng, chiều và tối có lúc có mưa rào và giông. Xác suất mưa: 70-80%. Gió Tây Nam 2-4m/s. Nhiệt độ từ 25 – 35 độ.

TP. Nha Trang (Khánh Hòa): Ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông. Xác suất mưa: 65-75%. Gió Tây Nam 2-4m/s. Nhiệt độ từ 25 – 33 độ.

TP. Đà Lạt (Lâm Đồng): Chiều và tối có mưa vừa, mưa to và giông. Xác suất mưa: 80-90%. Gió tây nam 2-3m/s. Nhiệt độ từ 16 – 25 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Chiều và tối có mưa vừa, mưa to và giông. Xác suất mưa: 70-80%. Gió tây nam 2-3m/s. Nhiệt độ từ 24 – 33 độ.

TP. Cần Thơ: Chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và giông. Xác suất mưa: 70-80%. Gió tây nam 2-3m/s. Nhiệt độ từ 24 – 32 độ.