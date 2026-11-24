Dự thảo được Bộ GD&ĐT gửi lấy ý kiến các Sở ngày 19.11, đề xuất mỗi đợt kiểm tra chung lựa chọn tối đa ba môn đánh giá bằng điểm số. Trong năm học này, các địa phương được khuyến khích chọn Toán, Tiếng Việt ở lớp 5; Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ 1 ở lớp 9, lớp 12. Với Tiếng Việt và Ngoại ngữ 1, đề chung áp dụng cho phần viết; những kỹ năng còn lại do trường đánh giá.

Thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2025. Ảnh: Xuân Quý/Đại biểu Nhân dân

Chờ thông báo cụ thể, tránh vội chạy theo “đề của Sở”

Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 1.12.2026, quy định Sở chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung ở một số môn. Những nội dung về số môn, cách ra đề và thời hạn thông báo đang được cụ thể hóa trong dự thảo hướng dẫn.

Theo dự thảo, thông tin về môn kiểm tra, thời lượng, phạm vi kiến thức và hình thức làm bài phải công bố trước ít nhất bốn tuần; riêng cuối học kỳ I năm học này là hai tuần. Ma trận, định dạng đề cũng phải công khai, không đưa vào những kiến thức học sinh chưa học.

Với phụ huynh, thông tin cần theo dõi lúc này là thông báo chính thức của địa phương và nhà trường. “Tối đa ba môn” không có nghĩa mọi nơi đều kiểm tra đủ ba môn giống nhau, danh mục được khuyến khích cũng chưa thay thế quyết định lựa chọn cụ thể. Vội tăng lịch học thêm khi phạm vi và hình thức chưa được công bố dễ khiến sự chuẩn bị trở thành áp lực.

Đề chung cần giúp nhìn rõ việc học

Bộ GD&ĐT lưu ý không sử dụng kết quả kiểm tra chung để xếp hạng, xét thi đua hoặc khen thưởng trường; các Sở không giao chỉ tiêu điểm số. Dự thảo đồng thời yêu cầu tránh câu hỏi đánh đố, tăng khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế.

Yêu cầu này có ý nghĩa với cách nhà trường sử dụng kết quả sau kiểm tra. Một mặt bằng đề chung có thể giúp nhận ra học sinh đang vướng ở đâu, nhưng nếu điểm số lập tức trở thành cuộc so sánh giữa các lớp, các trường, áp lực sẽ quay về từng giáo viên và gia đình.

Điều phụ huynh cần từ một bài kiểm tra là biết con hiểu được gì, còn thiếu gì và cần được hỗ trợ thế nào. Đổi người ra đề chỉ có ích khi câu trả lời ấy rõ hơn. Nếu việc chuẩn bị vẫn xoay quanh đoán đề và luyện cho bằng được một mức điểm, mục tiêu đánh giá thực chất sẽ khó thành hiện thực.