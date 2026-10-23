Đức Phúc sau phẫu thuật: 'Dù ở phiên bản nào, mọi người vẫn sẽ nhận ra Phúc...'

Đức Phúc làm mới diện mạo ở tuổi 30, Hòa Minzy gửi lời nhắn gây chú ý GĐXH - Từng bị gọi là "quán quân xấu nhất lịch sử", Đức Phúc ở tuổi 30 đã có màn lột xác ngoại hình ấn tượng sau 2 lần đại trùng tu nhan sắc.

Những ngày qua, Đức Phúc khiến fan xôn xao khi thông báo đã chỉnh sửa ngoại hình lần hai. Trong bài đăng mới đây nhất, giọng ca "Phù Đổng Thiên Vương" tiết lộ lần thay đổi ngoại hình này anh chỉ sửa mũi và cằm, không can thiệp các bộ phận khác.

Một trong những lý do Đức Phúc quyết định "trùng tu" nhan sắc là cảm giác khó chịu ở vùng mũi sau chấn thương. Năm 2023, trong một lần đi diễn, anh gặp sự cố khiến mũi bị tổn thương. Sau khi thăm khám, bác sĩ nhận định chấn thương không nghiêm trọng và khuyên anh theo dõi thêm. Tuy nhiên, từ đó, mỗi khi thời tiết thay đổi, anh thỉnh thoảng bị nhức và khó chịu. Tình trạng kéo dài khiến ca sĩ quyết định kiểm tra lại và chỉnh sửa phần mũi từng can thiệp thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, Đức Phúc cho rằng, các đường nét sau phẫu thuật có thể thay đổi theo thời gian, tùy cơ địa và cách chăm sóc. Vì vậy, việc "bảo hành" sau 10 năm thực hiện cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên là điều cần thiết.

Đức Phúc chia sẻ hình ảnh băng bó mũi và cằm sau khi phẫu thuật thẩm mỹ lần hai.

Theo Đức Phúc, sau lần đầu thay đổi ngoại hình cách đây gần thập kỷ, anh đã thoải mái hơn khi chia sẻ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Ca sĩ muốn chủ động thông tin để khán giả hiểu rõ sự việc, tránh những thắc mắc hoặc suy đoán khi nhận thấy diện mạo anh thay đổi.

Hiện Đức Phúc hài lòng với lựa chọn lần này và mong khán giả hiểu rằng, những thay đổi bên ngoài không làm thay đổi mục tiêu theo đuổi âm nhạc cũng như những giá trị tích cực anh muốn mang đến cho công chúng. "Tương lai, dù ở phiên bản nào, mọi người vẫn sẽ nhận ra Đức Phúc qua những điều chân thành nhất", anh bày tỏ, đồng thời cảm ơn người hâm mộ đã quan tâm, động viên và thấu hiểu mình.

Nguyễn Đức Phúc sinh năm 1996, quê Hà Nội, đăng quang Giọng hát Việt 2015 dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Thời điểm mới bước chân vào showbiz, ngoại hình chưa nổi bật từng khiến ca sĩ tự ti mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Để cải thiện diện mạo, Đức Phúc từng nỗ lực giảm 11 kg chỉ trong một tháng.

Diện mạo Đức Phúc thay đổi qua từng giai đoạn.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2017, khi ca sĩ tham gia chương trình phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc, thực hiện chỉnh sửa nhiều đường nét trên gương mặt. Diện mạo mới với sống mũi cao, cằm thon và đường nét thanh tú giúp anh thay đổi hình ảnh một cách ngoạn mục, trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 tiếng, gồm gọt cằm, nâng và thu gọn cánh mũi, thu gọn môi, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời ca sĩ. Sau thay đổi ngoại hình, anh được ví von là phiên bản nam đời thực của phim "Sắc đẹp ngàn cân".

Cùng với việc hoàn thiện ngoại hình, Đức Phúc sở hữu "gia tài" nghệ thuật với nhiều hit: Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay, Hết thương cạn nhớ, Hơn cả yêu, Ngày đầu tiên, Em đồng ý... Trong đó, các bản tình ca về tình yêu và cầu hôn góp phần định hình hình ảnh âm nhạc của anh.

Năm 2024, anh tham gia Anh trai say hi, vào top 5 thí sinh nổi bật nhất.

Đặc biệt, một dấu mốc lớn là chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 ở Nga, với tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương". Ca khúc do Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy, kết hợp chất liệu văn hóa Việt với âm nhạc hiện đại.